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'ఎవరు ఎక్కువ క్షమాపణలు చెప్పారు?' రాహుల్ గాంధీ, అరవింద్ కేజ్రీవాల్​పై రిజిజు సెటైర్

ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విదేశీ పర్యటనలపైనా తీవ్రంగా విమర్శించిన బీజేపీ

BJP on Rahul Gandhi
BJP on Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 6:32 PM IST

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BJP on Rahul Gandhi : లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. ఆయన వ్యాఖ్యలపై చట్టపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్​ తరచుగా క్షమాపణలు చెబుతున్నారని విమర్శించారు. "తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిన తర్వాత ఎవరు ఎక్కువ క్షమాపణలు చెప్పారు? రాహుల్ గాంధీ లేదా అరవింద్ కేజ్రీవాల్?" అని రిజిజు ప్రశ్నించారు. కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కుమారుడు కార్తికేయ చౌహాన్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టులో విచారం వ్యక్తం చేసినట్లు వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

అంతకుముందు కార్తికేయ చౌహాన్‌పై తాను చేసిన పరువు నష్టం కలిగించే వ్యాఖ్యలకు రాహుల్​ గాంధీ మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు ముందు విచారం వ్యక్తం చేశారు. 2018లో ఝబువాలో జరిగిన ఒక ఎన్నికల ర్యాలీలో పనామా పేపర్స్ లీక్ కుంభకోణానికి సంబంధించి తన పేరును ప్రస్తావించి, తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీశారని కార్తికేయ చౌహాన్ ఆరోపించారు. ఈ మేరకు భోపాల్‌లోని ఎంపీ-ఎమ్మెల్యే కోర్టులో రాహుల్ గాంధీపై పరువు నష్టం ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు.

రాహుల్ విదేశీ పర్యటనలపైనా బీజేపీ ఫైర్​
మరోవైపు ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విదేశీ పర్యటనలపైనా బీజేపీ తీవ్రంగా విమర్శించింది. రాహుల్ గాంధీ ఎప్పుడూ సెలవుల మూడ్‌లోనే ఉంటారని ఎద్దేవా చేసింది. పార్లమెంట్, ఎన్నికలు లేదా తన పార్టీకి అవసరమైనప్పుడల్లా తరచుగా గైర్హాజరవుతారని బీజేపీ శుక్రవారం ఆరోపించింది. తాజాగా రాహుల్ గాంధీ "మరో విదేశీ పర్యటన"లో ఉన్నారని పేర్కొంది. LOP అంటే 'లీడర్ ఆఫ్ అపొజిషన్' కాదని, 'లీడర్​ ఆఫ్​ పర్యటన్​, పార్టీంగ్'​ అంటూ బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా వీడియో ప్రకటనలో వ్యాఖ్యానించారు.

"రాహుల్ గాంధీ లీడర్ ఆఫ్​ అపొజిషన్​ (LOP) పేరును 'లీడర్ ఆఫ్​ పర్యటన్, పార్టీంగ్​'గా మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడూ చేసేది అదే. పార్టీలు, పర్యాటకం, ప్రయాణాలు. ప్రజలు, పార్లమెంట్‌కు లేదా దేశానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వరు. ఆయన పర్యాటకానికే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. పార్టీకి సంస్థాగత మద్దతు అవసరమైన కీలక సమయాల్లో పారిపోతారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల సమయంలో అందుబాటులో ఉండరు. రాహుల్ గాంధీ నిరంతరం సెలవుల మూడ్‌లో ఉంటారు. ఒకవైపు, ప్రధానమంత్రి మోదీ దేశంలో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన ఎన్నికైన ప్రధానమంత్రిగా నిలిచారు. ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రధానమంత్రిగా, ప్రభుత్వ అధినేతగా 9,000 రోజులకు పైగా ఆయన ఒక్క రోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. దీనినే పని విధానం, సేవా విధానం అంటారు. మరోవైపు రాహుల్ గాంధీ కేవలం సెలవులో ఉన్నందున, ఆయన అత్యధిక కాలం పనిచేసిన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది."
---షెహజాద్ పూనావాలా, బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి

రాహుల్ గాంధీ వందలాది విదేశీ పర్యటనలు, యాత్రలు చేపట్టారని, ఈ పర్యటనలకు నిధుల కేటాయింపును పూనావాలా ప్రశ్నించారు. "సాధారణంగా ప్రజలు రెండు ప్రాజెక్టుల మధ్య సెలవు తీసుకుంటారు. రాహుల్ గాంధీ మాత్రం రెండు సెలవు కాలాల మధ్య కొద్దిపాటి సమయం పని కోసం భారతదేశానికి వస్తారు. ఆయన తన విహారయాత్రల కోసం కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. కానీ విదేశీ పర్యటనలు, ప్రయాణాల కోసం ఈ డబ్బును ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నారో లెక్క చెప్పలేకపోతున్నారు. స్పష్టంగా, కొన్ని అనుమానాస్పద సంస్థలే వీటికి నిధులు సమకూరుస్తున్నాయి. అవే అజెండాను నిర్దేశిస్తాయి. అది సాధారణంగా భారత్‌కు వ్యతిరేకమైనదిగా ఉంటుంది. దీనిపై కూడా కాంగ్రెస్, రాహుల్ గాంధీ ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వడం లేదు. రాహుల్ గాంధీ మరోసారి విదేశాలకు వెళ్లారు. పార్లమెంటుకు, పార్టీకి, ప్రజలకు ఆయన అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆయన కనిపించకుండా పోయి, భారత్‌కు వ్యతిరేకంగా విషం చిమ్ముతారు." అని పూనావాలా అన్నారు.

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