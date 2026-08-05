'రాముడిపై వ్యతిరేక వైఖరి కాంగ్రెస్, ఎస్పీ, సీపీఐదే'- పార్లమెంట్లో కిరణ్ రిజిజు విమర్శలు
రామమందిర నిర్మాణాన్ని వ్యతిరేకించారని కాంగ్రెస్, ఎస్పీ, సీపీఐపై కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఆరోపణలు- అయోధ్య రామమందిర విరాళాల వ్యవహారంపై ప్రతిపక్షాల నిరసనల మధ్య లోక్సభలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
Published : August 5, 2026 at 3:34 PM IST
Kiren Rijiju On Congress : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ప్రతిపక్షాల ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న వేళ, లోక్సభలో కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విపక్షాలపై మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ), కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (సీపీఐ) ఎప్పటి నుంచో శ్రీరాముడి విషయంలో వ్యతిరేక వైఖరితో వ్యవహరిస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
అయితే అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలు, విద్యార్థుల ఆందోళనలపై పోలీసుల చర్యలు తదితర అంశాలపై ప్రతిపక్ష ఎంపీలు బుధవారం కూడా పార్లమెంట్ ఆవరణలో నిరసనలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో లోక్సభలో మాట్లాడిన కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు, రామమందిర నిర్మాణ సమయంలో కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశాయని పేర్కొన్నారు.
“The Opposition doesn’t want Parliament to function.”— Radio India 🇮🇳 (@Radio_India_) August 5, 2026
The commotion in the House is so loud that it was difficult to hear the proceedings.
- Kiren Rijiju in Parliament pic.twitter.com/loW9XglXWy
"కాంగ్రెస్, సీపీఐ, ఎస్పీలు ఎప్పుడూ రాముడి ఉనికిని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాయి. రామమందిర నిర్మాణాన్ని కూడా వ్యతిరేకించాయి. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఆవరణలో జరిగిన నిరసనలు దేశ ప్రజలను బాధించాయి. ఆ పార్టీలన్నీ కచ్చితంగా దేశానికి, శ్రీరాముడికి క్షమాపణ చెప్పాలి"
-కిరణ్ రిజిజు, కేంద్రమంత్రి
మకర్ ద్వార్ వరకు ర్యాలీ
మరోవైపు, ప్రతిపక్ష ఎంపీలు అయోధ్య రామమందిర విరాళాల వ్యవహారంపై కేంద్రం స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే జులై 20న విద్యార్థుల నిరసనల సందర్భంగా పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలపైన కూడా వివరణ కోరారు. ఆ అంశాలపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా సహా పలువురు ప్రతిపక్ష ఎంపీలు పార్లమెంట్ ఆవరణలోని ప్రేరణ స్థల్ నుంచి మకర్ ద్వార్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు.
#WATCH | Delhi | Opposition MPs, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and others, to march from the Gandhi statue at Prerna Sthal to Makar Dwar in protest against Union Home Minister Amit Shah over 'police action' against CJP protestors on 20th July, the issue of alleged… pic.twitter.com/Wq63dK0YaX— ANI (@ANI) August 5, 2026
అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య చర్చలు
పార్లమెంట్ ప్రతిష్ఠంభన నేపథ్యంలో అధికార, ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య చర్చలు కూడా జరిగాయి. ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ రూమ్లో జరిగిన సమావేశంలో డిలిమిటేషన్ బిల్లుపై అభిప్రాయాలను కేంద్రం తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించినట్లు సమాచారం. దాదాపు 50 నిమిషాల పాటు జరిగిన ఆ సమావేశంలో పార్లమెంట్ ప్రతిష్ఠంభనకు ముగింపు మార్గాలపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన లోక్సభ స్పీకర్
అయితే, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష ఎంపీల నినాదాలు కొనసాగడంతో సభా కార్యక్రమాలకు పలుమార్లు అంతరాయం కలిగింది. ఉదయం సమావేశమైన సభలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయం కూడా సక్రమంగా సాగలేదని స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ప్రతిపక్షాల ఆందోళనల కారణంగా ప్రశ్నోత్తరాల సమయం దెబ్బతింటోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. సభలోనూ, సభ వెలుపల కూడా నినాదాలు చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని సూచించారు.
చట్టబద్ధ ఆధారాలుగా పరిగణించే అవకాశం
కాగా, మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు సభ తిరిగి సమావేశమైనప్పటికీ, ప్రతిపక్ష సభ్యులు నినాదాలు కొనసాగించారు. ఆ పరిస్థితుల్లో బ్యాంకర్ల బుక్స్ ఎవిడెన్స్ బిల్లు- 2026ను చర్చ లేకుండానే సభ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అనంతరం మూజువాణి ఓటుతో బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది. ఆ బిల్లు ద్వారా బ్యాంకుల డిజిటల్ రికార్డులు, వర్చువల్ పత్రాలు కూడా కోర్టుల్లో చట్టబద్ధ ఆధారాలుగా పరిగణించే అవకాశం కల్పించనున్నారు.
'కేసీ వేణుగోపాల్ మంచి వ్యక్తి అయినప్పటికీ'
ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 1891 నాటి బ్యాంకర్స్ బుక్స్ ఎవిడెన్స్ చట్టాన్ని రద్దు చేసి, ఆధునిక సాంకేతిక అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురానున్నారు. అయితే సభలో నిరసనలు కొనసాగుతుండటంపై స్పందించిన కిరణ్ రిజిజు, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ మంచి వ్యక్తి అయినప్పటికీ, తన పార్టీ ఎంపీలను నియంత్రించలేకపోతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. రోజంతా ప్రతిపక్ష సభ్యుల ఆందోళనలు కొనసాగడంతో లోక్సభను గురువారానికి వాయిదా వేశారు స్పీకర్.
'పార్లమెంట్లో రాహుల్ గాంధీ దుర్భాషలాడుతున్నారు'- కాంగ్రెస్ అగ్రనేతపై కిరణ్ రిజిజు ఫైర్
పేపర్ లీక్లపై కఠిన చట్టం తీసుకొస్తున్నాం- చర్చలో అన్ని పార్టీలు పాల్గొనాలి : కిరణ్ రిజిజు