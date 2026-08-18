కాంగ్రెస్ మావోయిస్టు పార్టీగా మారిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది : కిరణ్ రిజిజు
ప్రతిపక్ష నేతలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ దిమాగీ నక్సల్స్ అనే వ్యాఖ్యలు చేయలేదని వివరణ
Published : August 18, 2026 at 10:06 AM IST
Kiren Rijiju on Dimagi Naxal : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన 'దిమాగీ నక్సల్' వ్యాఖ్యపై వివాదం చెలరేగిన నేపథ్యంలో కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ 'మావోయిస్టు పార్టీ'గా మారుతోందని ప్రముఖ వార్త సంస్థ ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మంగళవారం ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష నేతలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ దిమాగీ నక్సల్స్ అనే వ్యాఖ్యలు చేయలేదని వివరణ ఇచ్చారు. అయితే కాంగ్రెస్ నాయకులు అది తమను ఉద్దేశించినదని భావిస్తున్నారని రిజిజు స్పష్టం చేశారు. అయినప్పటికీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలోని జాతీయ సలహా మండలి అటువంటి భావజాలాలు కలిగిన వ్యక్తుల ఆధిపత్యంలో ఉందన్నారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ 'మావోయిస్టు పార్టీగా మారుతున్నట్లు కనిపిస్తోందని' ఆయన ఆరోపించారు.
"ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు మావోయిస్ట్, నక్సలైట్ సంస్థగా మారిపోయింది. గతంలో సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలోని జాతీయ సలహా మండలిలో అటువంటి భావజాలం కలిగిన వ్యక్తుల ఆధిపత్యం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీయే మావోయిస్ట్ పార్టీగా మారుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ముస్లిం లీగ్ను పోలినట్లుగా మారిన వారు, ఇప్పుడు మావోయిస్ట్ పార్టీగా మారే దిశగా కూడా అడుగులు వేస్తున్నారు. దేశ అంతర్గత భద్రతకు మావోయిజం, నక్సలిజం అతిపెద్ద ముప్పు అని, వాటిని నిర్మూలించాలని ప్రధాని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ కూడా ఇదే విషయాన్ని గతంలో చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో దేశానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న సాయుధ నక్సలైట్లు చాలా వరకు అంతమయ్యారు. అయితే, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆ భావజాలం ఇంకా కొనసాగుతోంది, దానిని కూడా అరికట్టాలి. కాంగ్రెస్ దీనిని తమకు సంబంధించిన విషయంగా భావించింది. నక్సలిజం అంటే ఏంటి? 'దిమాగీ నక్సల్స్' (మేధో నక్సల్స్) ఎవరు? అనేది నేను స్పష్టంగా వివరించాను. అంటే దేశ విభజనను సమర్థించేవారు, ఆర్టికల్ 370కి మద్దతు ఇచ్చేవారు లేదా ఈశాన్య ప్రాంతాన్ని వేరు చేయాలని కోరేవారు. నక్సలిజం బారిన పడిన వారి కుటుంబాల పట్ల వారికి ఎలాంటి సానుభూతి ఉండదు. ఆర్మీ, CRPF, SSB, BSF, ITBP, CISF లేదా NSG సిబ్బంది ఎవరైనా సరే, వారు మరణించినప్పుడు ఈ మావోయిస్టులు, మేధో నక్సల్స్ సంబరాలు చేసుకుంటారు."
----కిరణ్ రిజిజు, కేంద్ర మంత్రి
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోటపై ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, అడవుల్లో తుపాకులు పట్టిన మావోయిస్టులను విజయవంతంగా ఏరివేసినట్లు చెప్పారు. కానీ సమాజంలో ఇంకా 'దిమాగీ నక్సల్స్' ఉన్నారని, దేశం అభివృద్ధి పథంలో సాగాలంటే వారిని ఏకాకులను చేయాలని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు. ప్రధాని వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ పి.చిదంబరం, తాను 'దిమాగీ నక్సల్' అయినందుకు గర్విస్తున్నానంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
రాహుల్పై రిజిజు ఫైర్
మరోవైపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విదేశాంగ విధానాన్ని, దౌత్య సంబంధాలను ఎగతాళి చేసిన లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీపైనా కిరణ్ రిజిజు మండిపడ్డారు. ఆయన ఆ వ్యాఖ్యలు అసభ్యకరమైనవని, భారతదేశ ప్రపంచ ప్రతిష్ఠకు హాని కలిగించేవని అభిప్రాయపడ్డారు. పార్లమెంటులో పదేపదే అంతరాయాలు కలిగిస్తున్నందుకు రిజిజు కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా విమర్శించారు. ప్రతిపక్ష ఎంపీలు చర్చల్లో పాల్గొనకుండా నినాదాలు చేయడం, గందరగోళం సృష్టించడంపైనే దృష్టి సారిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. గాంధీపై తనకు వ్యక్తిగత ద్వేషం లేనప్పటికీ, ప్రతిపక్ష నాయకుడి పదవికి సభలో ఉన్నత ప్రమాణాలు, హోదాను పాటించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. గాంధీ ప్రతిపక్ష నాయకుడికి తగిన విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారా అని రిజిజు ప్రశ్నించారు. గాంధీ అస్తవ్యస్తమైన పార్లమెంటరీ శైలి ఒక అనారోగ్యకరమైన సంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పుతోందని ఎద్దేవా చేశారు. ఇది ప్రతిపక్ష ఎంపీలను నిర్మాణాత్మక చర్చల్లో పాల్గొనడానికి బదులుగా నినాదాలు ఇవ్వడం ద్వారా ఆయనను అనుసరించేలా ప్రేరేపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
"ప్రధానమంత్రిని రాహుల్ గాంధీ నాటకీయంగా ఎగతాళి చేయడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ చివరికి తనను తాను నవ్వులపాలు చేసుకోవడంలో మాత్రమే సఫలమయ్యారు. ఆయన తన వ్యక్తిత్వాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసుకున్నారు. దాని నుంచి కోలుకోవడం కష్టం. మీరు పార్లమెంటరీ ప్రక్రియను మొదటి నుంచి గమనించారు. రాహుల్ గాంధీ సభలో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో చూశారు. ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కనిపిస్తున్నారా? నాకు రాహుల్ గాంధీతో వ్యక్తిగత సమస్యలు ఏమీ లేవు. మేము కలుసుకుంటాం, మాట్లాడుకుంటాం. అయితే, ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు తన పాత్ర, హోదా, గౌరవాన్ని నిలబెట్టే విధంగా ప్రవర్తించాలి. దానికి అనుగుణంగానే సభలో మాట్లాడాలి. రాహుల్ గాంధీ ఒక నిర్దిష్ట శైలిని అవలంబించడంతో, ఆయన ఎంపీలు కూడా అదే విధంగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించారు." అని అన్నారు.
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