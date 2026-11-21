1962 నాటి అవమానానికి కాంగ్రెస్ క్షమాపణలు చెబుతుందా? : రాహుల్పై కిరణ్ రిజిజు విమర్శలు
Kiren Rijiju Slams Rahul Gandhi : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజీపడ్డారని రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు కౌంటర్ ఇచ్చారు.
Published : November 21, 2026 at 10:01 AM IST
నరేంద్ర మోదీని రాజీపడిన ప్రధానిగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సంభోదించడంపై కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 1962 నాటి భారత్-చైనా యుద్ధం, చారిత్రక పేదరికం, భారతదేశ గత ఆర్థిక స్థితిపై రాహుల్కు నాలుగు సూటి ప్రశ్నలను సంధించారు. భారతదేశ అంతర్జాతీయ ప్రతిష్టను రాహుల్ దెబ్బతీస్తున్నారని ఆరోపించారు. తన నాలుగు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పాలని రాహుల్ గాంధీకి కిరణ్ రిజిజు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్' వేదికగా సవాల్ విసిరారు.
"కాంగ్రెస్ 4 ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి. 1) 1962లో నా గ్రామాన్ని చైనా ఆక్రమించింది. 1962 నాటి అవమానానికి కాంగ్రెస్ క్షమాపణ చెబుతుందా? 2) కాంగ్రెస్ భారత్ను పేద దేశంగా ఉంచింది. ఎందుకు? 3) భారత్ను పాములు ఆడించేవారి దేశం (ల్యాండ్ ఆఫ్ స్నేక్ ఛార్మర్స్) అని ఎందుకు పిలిచేవారు? 4) దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను హిందూ వృద్ధి రేటు అని ఎందుకు అవమానించారు?. ప్రధాని మోదీ పట్ల రాహుల్ గాంధీకి ఉన్న శత్రుత్వం దేశానికే వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేసే స్థాయికి చేరింది. రాహుల్ గాంధీ దేశ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారా? లేదంటే మరో దేశ విపక్ష నేతగా వ్యవహరిస్తున్నారా?" అని కిరణ్ రిజిజు పేర్కొన్నారు.