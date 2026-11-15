వెంట్రుకలో 40వ వంతు కచ్చితత్వంతో మైక్రాన్ CNC యంత్రాలు డెవలప్- కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రశంసలు
Ashwini Vaishnaw on CNC Machine : బెంగళూరుకు చెందిన ఓ సంస్థ 2-మైక్రాన్ల కచ్చితత్వం కలిగిన 5 యాక్సిస్ సీఎన్సీ యంత్రాలను అభివృద్ధి చేయడాన్ని అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రశంసించారు.
Published : November 15, 2026 at 12:07 PM IST
మానవుడి వెంట్రుక మందంలో 40వ వంతు కచ్చితత్వంతో విడిభాగాలను తయారు చేయగల స్వదేశీ 5-యాక్సిస్ ప్రెసిషన్ సీఎస్సీ యంత్రాలను భారత్ అభివృద్ధి చేసింది. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఉన్న ఎథెరియల్ మెషీన్స్ ప్లాంట్ తయారు చేసిన ఈ యంత్రాలు 2 మైక్రాన్ల కచ్చితత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ విషయాన్ని ఎథెరియల్ మెషీన్స్ ప్లాంట్ను సందర్శించిన అనంతరం కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. 2 మైక్రాన్ల కచ్చితత్వాన్ని కలిగిన దేశీయ 5-యాక్సిస్ ప్రెసిషన్ సీఎన్సీ యంత్రాలను ఎథెరియల్ మెషీన్స్ ప్లాంట్ అభివృద్ధి చేసిందని తెలిపారు. ఇది దేశ తయారీ సామర్థ్యం కేవలం తుది ఉత్పత్తుల అసెంబ్లింగ్కే పరిమితం కాకుండా ఎంతో ముందుకు వెళ్తోందనడానికి నిదర్శనమని కొనియాడారు.
"దేశ తయారీ రంగాన్ని 'స్క్రూడ్రైవర్ టెక్నాలజీ' అని విమర్శించే వారికి ఇది సరైన సమాధానం. పూర్తిగా 'డిజైన్డ్ ఇన్ ఇండియా', 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' కింద 2 మైక్రాన్ల కచ్చితత్వంతో కూడిన 5 యాక్సిస్ ప్రెసిషన్ సీఎన్సీ యంత్రాలను రూపొందించారు. వివరంగా చెప్పాలంటే, మనిషి వెంట్రుక మందం దాదాపు 80 మైక్రాన్లు ఉంటుంది. సెమీకండక్టర్ ప్రోగ్రామ్ కింద భారత్లో పటిష్ఠమైన, స్వావలంబన కలిగిన ఎకో సిస్టమ్ను నిర్మించడానికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉంది. 5 యాక్సిస్ ప్రెసిషన్ సీఎన్సీ యంత్రాలను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా భారత్ కేవలం తుది ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులను అసెంబుల్ చేయడానికే పరిమితం కాకుండా, ఇతర పారిశ్రామిక ప్రక్రియల్లో ఉపయోగించే యంత్రాలు, విడిభాగాలను కూడా ఎక్కువగా తయారు చేస్తోందని రుజువు చేసింది." అని అశ్వినీ వైష్ణవ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ పెట్టారు.
For those calling our manufacturing as screwdriver technology: Designed in India, Made in India 5-axes precision CNC machines with the accuracy of 2 microns! For reference, the thickness of human hair is about 80 microns. (5-axes = x, y, z, rotate, turn) This is the way electronics and semiconductor manufacturing ecosystem is taking shape. India now manufacturing things that go into things that go into things…— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 14, 2026