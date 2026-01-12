బడ్జెట్లో గణాంకాల గారడీ వద్దు- వాస్తవ పరిస్థితులు ప్రతిబింబించాలి: కాంగ్రెస్
త్వరలో ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత జైరాం రమేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాస్తవాలకు దగ్గరగా ఉండాలని సూచన
Published : January 12, 2026 at 4:15 PM IST
Congress on Budget : 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి కేంద్రం సిద్ధమవుతున్న వేళ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని, గణాంకాల గారడీలతో సరిపెట్టుకుంటుండా, వాస్తవ పరిస్థితులను ప్రతిబింబించేలా బడ్జెట్ను ప్రతిపాదించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం జీడీపీ అంకెలు గొప్పగా చూపిస్తే సరిపోదన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఉపాధి కల్పన, సామాన్యుడి పొదుపు దారుణంగా పడిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బడ్జెట్ సమావేశాల షెడ్యూల్ విడుదలైన నేపథ్యంలో జైరాం రమేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు.
ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు కేవలం గణాంకాలతో ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా బాగుందనే భ్రమను కల్పిస్తోందని, ఈ బడ్జెట్తోనైనా ఆ అలాంటి ఆలోచనల నుంచి బయటకు రావాలని ఆయన సూచించారు. 2026-27 బడ్జెట్ను మరో ఇరవై రోజుల్లో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనుందని, ఇదే సమయంలో 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులను ఈ బడ్జెట్ కచ్చితంగా ప్రతిబింబిస్తుందని రమేష్ పేర్కొన్నారు. వచ్చే ఐదేళ్ల( 2026-27 నుంచి 2031-32) కాలానికి సంబంధించిన ఈ సిఫార్సులు కేంద్ర-రాష్ట్రాల మధ్య పన్ను ఆదాయాల పంపిణీ, రాష్ట్రాల మధ్య ఆ నిధుల కేటాయింపుకు నిర్దేశిస్తాయన్నారు. ఇప్పటికే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తూ బలవంతంగా తీసుకొచ్చిన 60:40 వ్యయ విధానంతో రాష్ట్రాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయన్నారు. ఇప్పుడు రాబోయే 16వ ఆర్థిక సంఘం కేటాయింపులు ఎలా ఉండబోతున్నాయని ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు.
The schedule for the forthcoming session of Parliament has been announced.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 12, 2026
The 2026/27 Budget will be presented twenty days from now.
It will no doubt reflect the recommendations of the 16th Finance Commission that had submitted its report on Nov 17, 2025. These…
"16వ ఆర్థిక సంఘం తన నివేదికను 2025 నవంబర్ 17న సమర్పించింది. 2026-27 నుంచి 2031-32 వరకు పన్నుల వాటా ఎలా ఉండాలనేది అందులో ఉంటుంది. అయితే రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే ఉపాధి హామీ పథకం నిధుల్లో కేంద్రం ఏకపక్షంగా తెచ్చిన 60:40 నిష్పత్తి నిబంధన రాష్ట్రాల మెడపై కత్తిలా మారింది. ఇప్పుడు పన్నుల వాటాలో ఇంకేం కోతలు పెడతారోనని రాష్ట్రాలు ఆందోళనలో ఉన్నాయి"
- జైరాం రమేష్
మూడు ప్రధాన సవాళ్లు ఇవే
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రధానంగా మూడు సమస్యలు పట్టి పీడిస్తున్నాయని జైరాం రమేశ్ విశ్లేషించారు. "కార్పొరేట్ కంపెనీలకు పన్ను మినహాయింపులు ఇచ్చారు. అవి భారీగా లాభాలు గడిస్తున్నాయి. అయినా సరే, అవి తిరిగి కొత్త పరిశ్రమల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదు. పెట్టుబడులు రాకపోతే కొత్త ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయి? దేశంలో గృహ పొదుపు రేట్లు గణనీయంగా పడిపోయాయి. మధ్యతరగతి ప్రజల చేతిలో డబ్బు నిలవడం లేదు. ఇది దేశ పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. దేశంలో సంపద, ఆదాయం, వినియోగంలో అసమానతలు అంతకంతకూ లోతుగా మారుతున్నాయి. ధనికులు మరింత ధనికులుగా, పేదలు మరింత పేదలుగా మారుతున్నారు. ఈ అగాధాన్ని పూడ్చకపోతే ప్రమాదం తప్పదు" అని అన్నారు.
కేవలం జీడీపీ వృద్ధి రేటును చూసి మురిసిపోవద్దని కాంగ్రెస్ నేత హితవు పలికారు. "అధిక జీడీపీ రేట్లు ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోదు. అది ఉద్యోగాలను సృష్టించే వృద్ధి అయి ఉండాలి. పైన చెప్పిన మూడు సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే, ఈ వృద్ధి రేటు నిలకడగా ఉండదు. అది గాలిలో దీపంలా ఆరిపోతుంది" అని జైరాం రమేశ్ హెచ్చరించారు.
బడ్జెట్ సమావేశాల షెడ్యూల్ ఇదే
పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. జనవరి 28న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగంతో సమావేశాలు మొదలవుతాయి. లోక్సభ, రాజ్యసభ సభ్యులను ఉద్దేశించి ఆమె ప్రసంగిస్తారు. ఫిబ్రవరి 1న (ఆదివారం) కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈసారి ఫిబ్రవరి 1 ఆదివారం కావడంతో తేదీపై అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. బడ్జెట్కు ముందు ఎకనామిక్ సర్వేను ప్రవేశపెడతారు.