దిల్లీ ఆంక్షలపై సుప్రీంకోర్టుకు క్షమాపణ చెప్పిన కేంద్ర హోంశాఖ
దిల్లీలో ఆంక్షలకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలపై కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్ మోహన్ క్షమాపణ చెప్పారు. కోర్టు ఆదేశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించలేదని స్పష్టం చేశారు.
Published : October 15, 2026 at 9:57 AM IST
Govt Apology Supreme Court : సీజేపీ ఆందోళనల నేపథ్యంలో దిల్లీలో విధించిన ఆంక్షల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను పాటించలేదనే ఆరోపణలపై కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్ మోహన్ స్పందించారు. ఆ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టుకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పారు. కోర్టు ఆదేశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించలేదని తన వివరణలో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తనపై జారీ చేసిన కోర్టు ధిక్కరణ నోటీసుకు సమాధానం ఇచ్చారు.
అక్టోబర్ 10న సీజేపీ నిరసనలకు పిలుపునివ్వగా 9వ తేదీన కొన్ని ప్రజా సేవలపై కేంద్రం హోంశాఖ ఆంక్షలు విధించింది. ఆంక్షలకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు అక్టోబర్ 9న కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆంక్షలను తొలగించాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. అయితే, ఆ ఆదేశాల తర్వాత కూడా కొన్ని పరిమితులు కొనసాగడంపై కోర్టు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శికి కోర్టు ధిక్కరణ నోటీసు జారీ అయింది. దీనికి సమాధానంగా గోవింద్ మోహన్ తన వివరణను కోర్టుకు సమర్పించారు.
శాంతిభద్రతల కోసమే ఆంక్షలు
అక్టోబర్ 9న కేంద్రం జారీ చేసిన ఆదేశాల వెనుక ప్రజా శాంతిని కాపాడాలనే ఉద్దేశం ఉందని గోవింద్ మోహన్ తెలిపారు. దిల్లీలో శాంతిభద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా చూడటానికే ఆంక్షలు విధించినట్లు వివరించారు. అవసరమైన అనుమతులు లేకుండా నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే సమాచారం నేపథ్యంలో నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
గతంలో దిల్లీలో జరిగిన నిరసనల సమయంలో ఎదురైన పరిస్థితులను కూడా కేంద్రం పరిగణనలోకి తీసుకుందని వివరించారు. జులై 20న నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారంపై జరిగిన నిరసన సందర్భంగా దిల్లీ పోలీసులకు ఎదురైన అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. శాంతిభద్రతలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని తన సమాధానంలో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఆంక్షలు విధించడంలో కోర్టు ఆదేశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా పక్కన పెట్టాలనే ఆలోచన లేదని స్పష్టం చేశారు. తన చర్యలను ఈ నేపథ్యంలోనే చూడాలని సుప్రీంకోర్టును కోరారు.