'దేశంలో అల్లర్లు జరిగే అవకాశం'- అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంశాఖ ఆదేశాలు
దేశంలో అల్లర్లు జరిగే అవకాశం ఉందని లేఖలో పేర్కొన్న హోంశాఖ- రెచ్చగొట్టే ప్రచారాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశాలు
Home Ministry (ANI)
Published : March 2, 2026 at 11:31 AM IST
Home Ministry To States : ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధ పరిస్థితుల దృష్ట్యా కేంద్ర హోంశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాష్ట్రాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని లేఖ కేంద్ర హోంశాఖ రాసింది. దేశంలో అల్లర్లు జరిగే అవకాశం ఉందని లేఖలో పేర్కొంది. రెచ్చగొట్టే ప్రచారాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంశాఖ ఆదేశాలిచ్చింది.