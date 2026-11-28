డీలిమిటేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న అమిత్ షా- లోక్సభ సచివాలయం వెల్లడి
Delimitation Bill 2026 : లోక్సభలో సోమవారం డీలిమిటేషన్ బిల్లును కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ మేరకు పార్లమెంట్ సచివాలయం వెల్లడించింది.
Published : November 28, 2026 at 10:01 PM IST
పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల అజెండాను లోక్సభ సచివాలయం శనివారం సాయంత్రం విడుదల చేసింది. నవంబర్ 30న కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్, 132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అంతకుముందు ఆగస్టులో లోక్సభలో పెట్టిన పాత బిల్లులను కేంద్రం ఉపసంహరించుకోనుంది. సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు సభా కార్యకలాపాల నిర్వహణపై బీఏసీ నిర్వహణ జరగనుంది. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టనున్న బిల్లులపై అన్ని పార్టీల బలాలకు అనుగుణంగా మాట్లాడే సమయం కేటాయించనున్నట్లు లోక్సభ సచివాలయం వెల్లడించింది.
కాగా, దేశంలో ప్రస్తుత జన గణనతో సంబంధం లేకుండా అన్ని రాష్ట్రాల్లో లోక్సభ స్థానాలను 50శాతం పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఉన్న 543 సీట్లు కాస్త, 816కు పెరుగుతాయని కేంద్రం పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో బిల్లులో ప్రతిపాదించిన విధంగా దేశంలో ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఎన్నెన్ని సీట్లు పెరగనున్నాయో పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు, న్యాయ శాఖ సహాయ మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఎన్ని సీట్లున్నాయి? బిల్లు ఆమోదం తర్వాత ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయోనని తెలిపే ఓ ఫొటోలును ఎక్స్లో షేర్ చేశారు.
Delhi | According to the Lok Sabha List of Business, Union Minister Arjun Ram Meghwal is listed to introduce The Constitution (132nd Amendment) Bill, 2026 on November 30. Additionally, Union Home Minister Amit Shah is listed to introduce The Union Territories Laws (Amendment) Second Bill, 2026, while Arjun Ram Meghwal is listed to introduce The Delimitation (Second) Bill, 2026, seeking to give effect to women's reservation in the Lok Sabha and State/UT Legislative Assemblies and provide for the readjustment of seat allocation and division of territorial constituencies (subject to the withdrawal of the bill at Sl. No. 11).— ANI (@ANI) November 28, 2026