కేంద్రం కోసం EC పనిచేయదు- SIR అసలు ఉద్దేశమిదే : లోక్​సభలో అమిత్​ షా

ఎస్‌ఐఆర్‌పై లోక్‌సభలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా ప్రసంగం

Amit Shah In Loksabha
Amit Shah In Loksabha (PTI)
Published : December 10, 2025 at 5:24 PM IST

Updated : December 10, 2025 at 5:30 PM IST

Amit Shah In Loksabha : ఎన్నికల కమిషన్​ చేపడుతున్న ఎస్‌ఐఆర్‌పై ప్రజలను విపక్షాలు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కోసం ఎన్నికల సంఘం పనిచేయదని తెలిపారు. ఈసీని కేంద్ర ప్రభుత్వం వాడుకుంటుందనేది అవాస్తవమని స్పష్టం చేశారు. ఎస్‌ఐఆర్‌ విషయంలో ఎన్నికల సిబ్బంది జవాబుదారీదారులని చెప్పారు.

"ఎలాంటి చర్చకైనా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ. ఎన్నికల నిర్వహణ బాధ్యత ఎన్నికల సంఘానిది. ఓటర్ల జాబితా సవరణ బాధ్యత ఎన్నికల సంఘానిది. ఎస్‌ఐఆర్‌ ఇప్పుడే ఎందుకు చేపడుతున్నారని విమర్శిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్‌ హయాంలో పలుమార్లు ఓటర్ల సవరణ జరిగింది. పారదర్శక ఎన్నికల నిర్వహణకు ఓటర్ల జాబితా చాలా కీలకం" అని అమిత్​ షా తెలిపారు.

ఒకే ఓటరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో నమోదై ఉండాలా? అంటూ ప్రశ్నించారు. చనిపోయిన వ్యక్తుల పేర్లు ఓటర్ల జాబితాలో ఉండకూడదని తెలిపారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి అక్రమార్కులను తొలగించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఓటర్ల జాబితాను ప్రక్షాళన చేయడం ఎస్‌ఐఆర్‌ లక్ష్యమని చెప్పారు. ఓటర్ల జాబితాలో చొరబాటుదారులు ఉండకూడదనేది ఎస్‌ఐఆర్‌ ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. దేశ భవిష్యత్తును చొరబాటుదారులు నిర్ణయించలేరని చెప్పారు.

