"12ఏళ్లలో మోదీపై నాలుగు అణాల అవినీతి ఆరోపణ కూడా లేదు"- కాంగ్రెస్పై అమిత్షా తీవ్ర విమర్శలు
Amit Shah Slams Congress : భారత్ సమిట్లో ప్రజాస్వామ్యంపై రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ అవినీతిపై ఆరోపణలు చేశారు.
Published : November 15, 2026 at 8:10 PM IST
కాంగ్రెస్ పార్టీపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. మహారాష్ట్రలోని పుణెలో ఆదివారం జరిగిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన ఆయన కాంగ్రెస్ గత పాలనలో రూ. 12 లక్షల కోట్ల విలువైన కుంభకోణాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మచ్చలేని పాలనతో పోలుస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. గత 12 సంవత్సరాల తమ పాలనలో ప్రధాని మోదీపై కనీసం నాలుగణాల అవినీతి ఆరోపణ కూడా రాలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వరుసగా 3 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ తన అసహనాన్ని వివిధ మార్గాల్లో బయటపెడుతోందని అమిత్ షా ఎద్దేవా చేశారు. హైదరాబాద్లో ఇటీవల జరిగిన భారత్ సమిట్ -2026లో '2014లోనే భారత ప్రజాస్వామ్యం ధ్వంసమైందని, ఎన్నికల ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయని' కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించిన నేపథ్యంలో అమిత్ షా దీనికి కౌంటర్ ఇచ్చారు. దేశాన్ని అంతర్జాతీయ వేదికలపై విమర్శించడం ద్వారా అధికారంలోకి రాలేరని వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah says, "The Congress party is venting the frustration of losing for three consecutive terms in various ways. Just over the past two days, the Congress party organised the 'Bharat Summit 2026' in Hyderabad. They invited propagators of leftist ideology from across the country and abroad to India, and the prince of the Congress also went there. They named it 'Bharat Summit', yet Rahul Gandhi ji worked to defame India across the entire world by expressing anti-India views at an international conference. Today, from this platform, I have come to tell the people of Maharashtra, and I also want to tell people across the entire country: wherever you meet Congressmen, ask them that fighting elections, losing, and winning depend on the performance of a party's leaders. You were given a chance for 10 years, and you committed scams and corruption worth ₹12 lakh crore. The people of the country held you by the hand and threw you out of the government in Delhi, making Narendra Modi ji the Prime Minister. In 12 years, not even a single allegation of corruption worth even four annas has been levelled against Narendra Modi ji..."— ANI (@ANI) November 15, 2026
"ఎన్నికల్లో పోరాడటం, గెలవడం, ఓడిపోవడం అనేవి ఆయా పార్టీల నాయకుల పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వరుసగా మూడు సార్లు ఓడిపోవడంతో కాంగ్రెస్ తీవ్ర అసహనంతో ఉంది. దేశ ప్రజలు మీకు (కాంగ్రెస్) పదేళ్ల పాటు అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో మీరు ఏకంగా రూ. 12 లక్షల కోట్ల విలువైన కుంభకోణాలు, అవినీతికి పాల్పడ్డారు. అందుకే దేశ ప్రజలు మిమ్మల్ని దిల్లీ గద్దె నుంచి దించి, నరేంద్ర మోదీని ప్రధాన మంత్రిని చేశారు. మోదీ గత 12 ఏళ్లుగా పాలిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పటివరకు ఆయనపై కనీసం నాలుగు అణాల ఆరోపణ కూడా నమోదు కాలేదు."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
రాహుల్ గాంధీకి అమిత్ షా సూచనలు
రాహుల్ గాంధీపై విమర్శలు చేస్తూ- అంతర్జాతీయ వేదికలపై దేశ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చడం ద్వారా అధికారం దక్కదని అమిత్ షా అన్నారు. 'రాహుల్ గాంధీకి నేను ఒక సలహా ఇస్తున్నాను. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ను అప్రతిష్టపాలు చేయడం వల్ల మీకు అధికారం రాదు. మీకు నిజంగా అధికారం కావాలంటే విదేశీ పర్యటనలు ఆపి, భారతదేశంలోని గ్రామాల్ని సందర్శించండి. అప్పుడు ఏదో ఒక రోజు మీ వంతు రావొచ్చు.' అని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచమంతా కొనియాడుతున్న మోదీ నాయకత్వాన్ని, భారత అభివృద్ధి ప్రయాణాన్ని దెబ్బతీయాలని రాహుల్ చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాహుల్ తన మాట వినరని, కానీ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఇదే దారిలో ఆయన్ను అనుసరిస్తే మరో 30 ఏళ్ల పాటు ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రాదని షా జోస్యం చెప్పారు.
భారత్ సమిట్ 2026పై రాజకీయ దుమారం
కాంగ్రెస్ పార్టీ హైదరాబాద్లో శనివారం నిర్వహించిన 'భారత సమిట్- 2026' వేదికగా రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అమిత్ షా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమావేశానికి దేశ విదేశాల నుంచి వామపక్ష భావజాలాన్ని ప్రచారం చేసే వారిని కాంగ్రెస్ ఆహ్వానించిందని విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్ సమిట్ పేరుతో నిర్వహించిన సదస్సులో రాహుల్ గాంధీ భారత వ్యతిరేక అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారని షా ఆరోపించారు.
భారత్ సమిట్లో మాట్లాడిన రాహుల్ 2014 ఎన్నికల ప్రక్రియలో గతంలో ఎన్నడూ చూడని మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయని అన్నారు. అప్పుడే భారత రాజకీయ వ్యవస్థలోకి కోట్లాది మొత్తం నగదు ప్రవహించి ఎన్నికల స్వరూపాన్నే మార్చివేసిందని అన్నారు. అసలు ఈ ప్రభావాన్ని ప్రతిపక్షాలు తొలుత అర్థం చేసుకోలేక షాక్కు గురైనట్లు రాహుల్ పేర్కొన్నారు. తర్వాత దేశ రాజకీయాల్లో చోటు చేసుకున్న సంక్షోభాలకు కారణాలను గుర్తించినట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన సుమారు 14 కోట్ల మంది ప్రజలను కొన్ని నెలల కిందటే ఉనికిలో లేని ఓటర్లుగా లేదా ఓటర్లు కానివారిగా ప్రకటించారంటూ ఎన్నికల ప్రక్రియ విశ్వసనీయతపై రాహుల్ ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఈ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలోనే అమిత్ షా తాజాగా తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు.