కశ్మీర్ లోయలో ఉగ్రవాదులు ఎవరూ మిగల్లేదు: అమిత్ షా
Amit Shah On Terrorist End In Pulwama : ఇటీవల లష్కరే తోయిబా గ్రూప్లోని సభ్యుడిని భద్రతా దళాలు మట్టుబెట్టిన నేపథ్యంలో, కశ్మీర్లోయలో ఉగ్రవాదులు ఎవరూ మిగలలేదని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
Published : November 21, 2026 at 1:15 PM IST
కశ్మీర్ లోయలో ఉగ్రవాదులు ఎవరూ మిగలలేదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల లష్కరే తోయిబా గ్రూప్లోని సభ్యుడిని భద్రతా దళాలు మట్టుబెట్టిన నేపథ్యంలో షా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. శనివారం, అరుణాచల్ప్రదేశ్లోని బందర్దేవాలో జరిగిన ప్రెసిడెంట్ పోలీస్ కలర్ అవార్డ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న షా లష్కరే తోయిబాతో సంబంధం ఉన్న చివరి ఉగ్రవాది హతమయ్యాడని పేర్కొన్నారు.
"కశ్మీర్లోని పుల్వామాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో లష్కరే తోయిబాతో సంబంధం ఉన్న చివరి క్రియాశీల కశ్మీరీ ఉగ్రవాదిని పోలీసులు హతమార్చారు. దీనితో, కశ్మీర్ లోయలో ఒక్క స్థానిక ఉగ్రవాది కూడా మిగిలి లేరని గర్వంగా చెప్పగలను. మిగిలిన వారంతా విదేశీ ఉగ్రవాదులే."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి