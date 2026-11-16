విలువల కోసం రాజీలేని పోరాటం చేసిన వ్యక్తి రామోజీరావు : అమిత్ షా
Amit Shah on Ramoji Rao: ఎన్ని ఒత్తిళ్లు ఎదురైనా నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం, విలువల కోసం రాజీలేని పోరాటం చేసిన మహనీయుడు రామోజీరావు అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రశంసించారు.
Published : November 16, 2026 at 10:18 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 10:56 PM IST
దివంగత రామోజీరావును కలిసిన ప్రతి సందర్భంలోనూ తాను ఆశ్చర్యపోయేవాడినని, దేశంలోని సమస్యలకు పరిష్కారం, ఆ పరిష్కారంలో స్పష్టత, స్థిరత్వం ఉండేలా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసేవారని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆయన మాట్లాడారు.
రామోజీరావు 90వ జయంతి సందర్భంగా అద్భుతమైన ప్రతిభా పాటవాలను కలిగిన వారికి సన్మానం చేసే కార్యక్రమానికి తనను ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలని అమిత్ షా తెలిపారు. రామోజీరావుగారు భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా వారు స్థాపించిన సంస్థల ద్వారా చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు స్ఫూర్తిదాయకమైనవని చెప్పారు. రామోజీరావుగారితో తనకు అనుకోకుండా పరిచయమైందన్నారు. నరేంద్రమోదీ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి వెళ్తుండగా ట్రాఫిక్ కారణంగా మధ్యలోనే ఆగిపోయానని, ఆ సమయంలో రామోజీరావుగారు తన కారులో ఆ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి తీసుకెళ్లారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన్ను వివిధ సందర్భాల్లో నాలుగుసార్లు కలిశానని వివరించారు. కలిసిన ప్రతిసారీ ఆశ్చర్యపోయేవాడినని అన్నారు. ప్రపంచంలో ప్రతి విషయంపైనా ఆయనకు అద్భుతమైన అవగాహన ఉందని సమస్యలకు పరిష్కారమే కాదు, అందులోనూ స్పష్టత, స్థిరత్వం ఉండేదన్నారు. తాను నమ్మిన వాటిపై స్థిరంగా నిలబడేవారని అమిత్ షా వెల్లడించారు.
‘‘ఒకసారి ఉత్తర్ప్రదేశ్కు సంబంధించిన చర్చ వచ్చింది. నేను యూపీలో ప్రతి మారుమూల ప్రాంతానికి తిరిగాను. అయితే, ఒక హిందీరాని వ్యక్తి, యూపీకి సంబంధించి వ్యవహారాలపై సమగ్రంగా మాట్లాడటం నాకు ఆశ్చర్యమనిపించింది. యూపీలో ఎన్నికల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు జరగబోతున్నాయో సులువుగా చెప్పేసేవారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో విభజన వాదం, దాని మూలకారణం ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఆయన చేతి వేళ్లపై ఉండేవి. అప్పుడు నాకొకటి అనిపించింది. దేశంలో ఉన్న అనేక సమస్యల పరిష్కారాన్ని కనిపెట్టడానికి ఒక అడ్వైజర్ ఉండాలనుకుంటే, అది రామోజీరావు రూపంలో చూడొచ్చని అనిపించింది. వారి గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశా. కిషన్రెడ్డి ద్వారా కొత్త విషయాలు తెలుసుకునే కొద్దీ వారిపై, వారి వ్యక్తిత్వంపై గౌరవం పెరిగింది.’’ -అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి
‘90 సంవత్సరాలు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే చాలా సామాన్యంగా అనిపించవచ్చు. కానీ, ఆయన పడిన కష్టం, దేశసమగ్రాభివృద్ధికి ఆయన భాగస్వామ్యం అందరం గుర్తించాలి. కృష్ణా జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామంలో జన్మించిన ఆయనకు వారసత్వంగా ఆస్తులు, అవకాశాలు లేవు. పాత్రికేయ రంగంలో డిగ్రీ కూడా లేదు. కానీ, ఆయన కళ్లలో దార్శనికత, కష్టపడి పనిచేయాలనే తపన కనిపించాయి. దీక్ష, కఠోర పరిశ్రమతో ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చారు. ప్రతి ఉదయం తెలుగు ప్రజలకు సత్యం పరిచయం చేయాలన్న ప్రయత్నం చేశారు. ఈ విషయంలో ఆయన్ను రామ్నాథ్ గోయెంకా లాంటి వారితోనే పోల్చగలం. పత్రికా రంగంలో ఆయన ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారు. 24 గంటల పాటు ఒక ప్రాంతీయ భాషా వార్తా ఛానల్ ప్రారంభించారు. దేశంలోని ఇతర ప్రాంతీయ భాషల వార్తా ఛానళ్లు ప్రారంభించి గౌరవాన్ని పెంచారు. అనేక సంఘర్షణల మధ్య ఈ పోరాటాన్ని వారు కొనసాగించారు. ఆర్థిక, మానసిక ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటూ పాత్రికేయ రంగంలో రాజీలేని పోరాటం చేశారు. ముఖ్యంగా విలువల కోసం రాజీలేని పోరాటం చేసిన వారు మహనీయులు అవుతారు. అటువంటి మహనీయుడు రామోజీరావు’ అని అమిత్ షా అన్నారు.
‘‘పద్మ విభూషణ్గా ఆయన్ను గౌరవించినప్పుడు తెలుగు గౌరవానికి, పాత్రికేయ రంగానికి లభించిన గౌరవం అని గుజరాత్లోని ఓ పత్రిక రాసింది. ఆయన ప్రారంభించింది కేవలం పత్రిక మాత్రమే కాదు. విలువలతో కూడిన సంస్థగా నిలిపి అది నిరంతరం కొనసాగేలా చేశారు. సినిమా రంగంలోనూ విశేషసేవలందించారు. డబ్బులు, కథ, కళాకారులు ఉంటే రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో సినిమా నిర్మించేయవచ్చని ఓ గుజరాతీ నిర్మాత నాతో చెప్పారు. నేడు 9 రంగాల్లో విశిష్టమైన సేవలు అందించిన వ్యక్తులకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు అందించటం అత్యంత గౌరవమైన కార్యక్రమం. అవార్డీలందరికీ అభినందనలు. రామోజీరావు పేరు ఉన్న ఈ అవార్డులు అందటం వారి జీవితంలో ఓ మరపురాని విలువైన అంశంగా మారుతుంది.’’ -అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి
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