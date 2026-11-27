భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకుంది : పీయూశ్ గోయల్
Piyush Goyal On India Us Trade Deal : ఇండియా- యూఎస్ ట్రేడ్ డీల్ పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన ప్రక్రియ, మార్గదర్శకాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయని కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు.
కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ (ANI)
Published : November 27, 2026 at 11:58 AM IST
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ డీల్ తుది దశకు చేరుకుందని వెల్లడించారు. ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన ప్రక్రియ, మార్గదర్శకాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయని తెలిపారు. భారతీయ వస్తువులపై 25 శాతం కొత్త సుంకాలను విధించాలని అమెరికా ప్రతిపాదించిన నేపథ్యంలో 'ఇండియా డెట్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ సమ్మిట్- 2026'ను ఉద్దేశించి వర్చువల్గా మాట్లాడుతూ గోయల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.