2028 నాటికి భారత్లో ఎలక్ట్రిక్ ఎయిర్ ట్యాక్సీలు- ఆ నగరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి: కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్
2028 నాటికి దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ఎయిర్ ట్యాక్సీలను ఎగరించాలని లక్ష్యం- వచ్చే ఏడాది నుంచి పరీక్షల దశ వేగవంతం- సర్లా ఏవియేషన్కు డిజైన్ ఆర్గనైజేషన్ అప్రూవల్ ఇచ్చిన డీజీసీఏ
Published : August 8, 2026 at 10:40 PM IST
Union Civil Aviation Minister On Air Taxis : ట్రాఫిక్తో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న మహానగరాలకు భవిష్యత్తులో ఆకాశ మార్గం ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుందా? ఎలక్ట్రిక్ ఎయిర్ ట్యాక్సీలతో నగరాల్లో ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గనుందా? ఆ దిశగా భారత్ కీలక అడుగులు వేస్తోంది. 2028 నాటికి దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ఎయిర్ ట్యాక్సీలు ఎగరాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు.
అంతే కాదు, వచ్చే ఏడాది నుంచే ఈ సాంకేతికతపై పరీక్షలు మరింత వేగం పుంజుకుంటాయని చెప్పారు. బెంగళూరులో సర్లా ఏవియేషన్ కొత్త కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా మంత్రి ఆ వివరాలు వెల్లడించారు. రద్దీగా ఉండే మహానగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వర్టికల్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ అంటే eVTOL విమానాలు కొత్త రవాణా మార్గాన్ని అందించగలవని అన్నారు.
2028 నాటికి ఎగరాలి
"2028 నాటికి ఎయిర్ ట్యాక్సీలు భారత్లో ఎగరాలని కోరుకుంటున్నాం. బెంగళూరుతో పాటు ముంబై, దిల్లీలోనూ వీటికి భారీ అవసరం ఉంది" అని రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది పూర్తిస్థాయిలో పరీక్షల దశలోకి వెళ్లాలని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. విమానయాన శాఖ, విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ డీజీసీఏ పరిశ్రమతో కలిసి పరీక్షలు, భద్రతా ప్రమాణాలు, నియంత్రణ విధానాలపై పనిచేస్తాయని వివరించారు. సర్లా ఏవియేషన్కు డీజీసీఏ ఇప్పటికే డిజైన్ ఆర్గనైజేషన్ అప్రూవల్ మంజూరు చేసింది. eVTOL విమానాల అభివృద్ధిలో ఇది కీలక నియంత్రణపరమైన ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు.