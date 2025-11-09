ETV Bharat / bharat

అవిశ్రాంతంగా అధికారుల కృషి- విశ్లేషణ చేసి సిస్టమ్ రెసిడెన్సీ పెంచాలి: రామ్మోహన్ నాయుడు

ఏటీసీ అధికారులకు పలు ఆదేశాలు జారీ చేసిన రామ్మోహన్ నాయుడు

ATC System Failure Delhi
Union Civil Aviation Minister reviews on ground situation at Delhi ATC towers after technical glitch (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 9, 2025 at 7:23 AM IST

ATC System Failure Delhi : దిల్లీలో ఆటోమేటిక్ మెసేజ్ స్విచింగ్‌ సిస్టమ్‌లో సాంకేతిక లోపం తర్వాత కార్యకలాపాలను సమీక్షించడానికి కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కింజరాపు దిల్లీ విమానాశ్రయంలోని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC) టవర్‌ను సందర్శించారు. భవిష్యత్తులో ATC నెట్‌వర్క్‌ను మరింత స్థితిస్థాపకంగా మార్చడానికి వివరణాత్మక విశ్లేషణ నిర్వహించి, సిస్టమ్ రిడెండెన్సీని పెంచాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.

"గత రెండు రోజులుగా, AAI, ANS, ECIL బృందాలు సమస్యను గుర్తించి పరిష్కరించడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశాయి, అదే సమయంలో మాన్యువల్ సమన్వయం ద్వారా ప్రయాణికుల భద్రతను నిర్ధరించాయి. ఇప్పుడు వ్యవస్థలు పూర్తిగా పునరుద్ధణ జరిగాక, భవిష్యత్తులో మా ATC నెట్‌వర్క్‌ను మరింత స్థితిస్థాపకంగా మార్చడానికి వివరణాత్మక విశ్లేషణను నిర్వహించి, సిస్టమ్ రిడెండెన్సీని పెంచాలని నేను అధికారులను ఆదేశించాను" అని రామ్మోహన్ నాయుడు ఎక్స్​లో వెల్లడించారు.

దిల్లీ విమానాశ్రయంలోని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC) మెసేజింగ్ వ్యవస్థలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సాంకేతిక లోపం సంభవించింది. శనివారం ఉదయం వరకు కొనసాగిన ఆ సమస్య 46 విమానాల ఆలస్యం, రద్దుకు దారి తీసింది. ప్రారంభం నుంచి ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI), ఎయిర్ నావిగేషన్ సర్వీసెస్ (ANS), ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ECIL) బృందాలు సమస్యను గుర్తించి సరిదిద్దడానికి 24 గంటలూ పనిచేశాయి.

పునరుద్ధరణ ప్రక్రియలో సహాయం చేయడానికి ECIL వెంటనే అదనపు ఉద్యోగులను నియమించింది. ఆ కాలంలో ప్రయాణికుల భద్రతను నిర్ధరించడానికి, అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి ATC సిబ్బంది విమాన కార్యకలాపాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారని పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. నవంబర్ 7వ తేదీ రామ్మోహన్ నాయుడు రాత్రి 10 గంటలకు విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని దిల్లీ ANS సెంటర్‌ను సందర్శించి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఆయనతో పాటు కార్యదర్శి (MoCA) సమీర్ కుమార్ సిన్హా, చైర్మన్ (AAI) విపిన్ కుమార్, సీనియర్ అధికారులు ఉన్నారు.

పునరుద్ధరణ ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేయడానికి అదనపు సాంకేతిక సిబ్బందిని నియమించాలని ECIL CMDని ఆదేశించారు. ప్రయాణికుల అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి, మాన్యువల్ కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, సిస్టమ్ డౌన్‌టైమ్‌లో విమాన రాకపోకలను సజావుగా నిర్వహించడానికి దిల్లీ విమానాశ్రయంలో మరిన్ని ATC సిబ్బందిని నియమించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ECIL ఇంజనీర్లు, ATC సిబ్బంది సమన్వయంతో చేసిన ప్రయత్నాలు, మంత్రిత్వ శాఖ చురుకైన పర్యవేక్షణ కారణంగా, నవంబర్ 8 మధ్యాహ్నం నాటికి వ్యవస్థ పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ మోడ్‌లోకి పునరుద్ధరణ జరిగింది.

విమాన సర్వీసులు పునఃప్రారంభం
ఎయిర్‌ఫీల్డ్ లైటింగ్ వ్యవస్థలో సమస్య కారణంగా నేపాల్ త్రిభువన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన కార్యకలాపాలు నిలిపివేయగా, శనివారం సాయంత్రం 10 గంటల నుంచి (స్థానిక సమయం) సర్వీసులు పునఃప్రారంభమయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు. "రన్‌వే ఎయిర్‌ఫీల్డ్ లైటింగ్ వ్యవస్థలో సమస్య ఉన్నట్లు తెలిసింది. దీంతో ఐదు విమానాలు నిలిపివేశాం. దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానాలతో సహా అన్ని రాక, బయలుదేరే విమానాలు ఆలస్యం అయ్యాయి. స్థానిక సమయం ప్రకారం సాయంత్రం 5:30 గంటలకు సమస్య గుర్తించాం" అని TIA ప్రతినిధి రెంజీ షెర్పా తెలిపారు.

