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ప్రధాని మోదీకి కేంద్ర కేబినెట్ స్టాండింగ్ ఒవేషన్- ​దేశాన్ని ఎక్కువ రోజులు పాలించిన నేతకు అభినందనలు

ప్రధాని మోదీని అభినందిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ తీర్మానం- అధిక కాలం పనిచేసిన ప్రధానిగా నిలిచినందుకు అభినందనలు

Union Ministers Standing Ovation To PM
Union Ministers Standing Ovation To PM (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 12:51 PM IST

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Union Ministers Standing Ovation To PM : ప్రధానిగాఎక్కువ రోజులు దేశాన్నిపాలించి రికార్డు సృష్టించిననరేంద్ర మోదీని మోదీని అభినందిస్తూ కేంద్ర మంత్రివర్గం ఓ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. అంతేకాదు కేంద్ర మంత్రులు మంత్రివర్గ సమావేశంలో లేచి నిలబడి ఘనంగా ఆయనకు అభినందనలు (స్టాండింగ్ ఒవేషన్) తెలిపారు.

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UNION CABINET APPLAUDING MODI
CABINET STANDING OVATION TO PM

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