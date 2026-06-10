ప్రధాని మోదీకి కేంద్ర కేబినెట్ స్టాండింగ్ ఒవేషన్- దేశాన్ని ఎక్కువ రోజులు పాలించిన నేతకు అభినందనలు
ప్రధాని మోదీని అభినందిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ తీర్మానం- అధిక కాలం పనిచేసిన ప్రధానిగా నిలిచినందుకు అభినందనలు
Union Ministers Standing Ovation To PM (ANI)
Published : June 10, 2026 at 12:51 PM IST
Union Ministers Standing Ovation To PM : ప్రధానిగాఎక్కువ రోజులు దేశాన్నిపాలించి రికార్డు సృష్టించిననరేంద్ర మోదీని మోదీని అభినందిస్తూ కేంద్ర మంత్రివర్గం ఓ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. అంతేకాదు కేంద్ర మంత్రులు మంత్రివర్గ సమావేశంలో లేచి నిలబడి ఘనంగా ఆయనకు అభినందనలు (స్టాండింగ్ ఒవేషన్) తెలిపారు.
Union Cabinet passes a resolution applauding PM Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Members of the Cabinet also gave a standing ovation to PM Modi. pic.twitter.com/WFuQFPJeoY— ANI (@ANI) June 10, 2026