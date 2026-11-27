డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదం!- లోక్సభ సీట్లను 50శాతం పెంచేందుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్?
Cabinet On Delimitation Bill : ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన సేవాతీర్థ్లో జరిగిన కేబినెట్ సమావేశం పలు సవరణలకు ఆమోదం తెలిపింది.
Published : November 27, 2026 at 3:12 PM IST
డీలిమిటేషన్పై దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఆందోళనలకు చెక్ పెడుతూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ లోక్సభ సీట్లను 50శాతం పెంచేందుకు ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సేవాతీర్థ్లో జరిగిన కేబినెట్ సమావేశం రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులో పలు సవరణలకు ఆమోదం తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు పెంచిన లోక్సభ సీట్లసంఖ్య 25 ఏళ్లపాటు అంటే 2051 వరకు కొనసాగేలా చేసిన సవరణకు పచ్చజెండా ఊపింది. అలాగే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు సంబంధించిన సవరణలకు కూడా కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.
2029 ఎన్నికలనాటికి పార్లమెంటు, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలుచేయాలని కేంద్రం పట్టుదలగా ఉంది. ప్రస్తుతమున్న 543 లోక్సభ స్థానాలను గరిష్టంగా 850కి పెంచేలా రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును రూపొందించారు. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు నెగ్గాలంటే లోక్సభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ అవసరం.లోక్సభలో మొత్తం 543 స్థానాలు ఉండగా, ఈ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే 361 ఓట్ల అవసరం ఉంటుంది. ఏప్రిల్లో జరిగిన పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల్లో తగినంత సంఖ్యాబలం లేక ఈ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోయింది. ఈ బిల్లు గట్టెక్కాలంటే విపక్ష పార్టీల మద్దతు తప్పనిసరి కావటంతో కేంద్రం సవరణలు చేసింది. ఈ నంబర్ గేమ్లో 22మంది ఎంపీలున్న డీఎంకే, 8మంది ఎంపీలున్న ఎన్సీపీ-శరద్ పవార్ వర్గం కీలకంగా మారనున్నాయి.
ఈనెల 30నుంచి ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల్లో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 30న లోక్సభ, డిసెంబర్ 2న రాజ్యసభ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు లోక్సభ స్పీకర్, రాజ్యసభ ఛైర్మన్ను కోరినట్లు పార్లమెంటు వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. డిసెంబర్ 3న పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు ముగియనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.