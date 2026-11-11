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రైతులకు గుడ్​న్యూస్​- రూ.62,370 కోట్ల సబ్సిడీకి కేంద్రం ఆమోదం

Union Cabinet Key Decisions : కేంద్ర మంత్రివర్గం బుధవారం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ముఖ్యంగా రబీ సీజన్​లో ఎరువుల కోసం రూ.62,370 కోట్ల సబ్సిడీకి ఆమోదం తెలిపింది.

Ashwini Vaishnaw.
విషయాన్ని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2026 at 3:42 PM IST

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రబీ సీజన్​లో ఎరువుల కోసం రూ.62,370 కోట్ల సబ్సిడీకి కేంద్ర కేబినెట్ బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే నార్త్, సౌత్ బ్లాక్​లను మ్యూజియంగా మార్చేందుకు అనుగుణంగా యుగే యుగీన్​ మ్యూజియం అభివృద్ధికి రూ.3,230 కోట్లు కేటాయించేందుకు నిర్ణయించింది. నోయిడా సెక్టార్ 51 నుంచి గ్రేటర్ నోయిడా సెక్టార్​ 4 వరకు రూ.2,390 కోట్లతో మెట్రో రైలు మార్గం ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. స్టాండ్​-అప్ ఇండియా పథకానికి, అలాగే ముద్రా యోజన కింద సూక్ష్మ యూనిట్లకు క్రెడిట్​ గ్యారెంటీ ఫండ్​ను 5 సంవత్సరాలపాటు కొనసాగించేందుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ ఈ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ బుధవారం వెల్లడించారు.

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UNION CABINET KEY DECISIONS

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