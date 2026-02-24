ETV Bharat / bharat

కేరళ పేరును 'కేరళం'గా మారుస్తూ కేంద్ర కేబినెట్‌ నిర్ణయం

కేరళమ్‌గా కేరళ రాష్ట్రం పేరు- కేరళ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపిన కేంద్ర కేబినెట్‌

Union Minister Ashwini Vaishnaw.
Union Minister Ashwini Vaishnaw. (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 3:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Renaming Kerala As Keralam : కేరళ రాష్ట్రం పేరు కేరళమ్‌గా మారనుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. పేరు మార్పుపై కేంద్రాన్ని అభ్యర్థిస్తూ కేరళ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపటంతో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. కేరళ రాష్ట్రం పేరు మార్పుపై 2023లో అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసింది.

ఈ విషయమై విజయన్ ప్రభుత్వానికి బీజేపీ మద్దతు ఇచ్చింది. ఇటీవల బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ సీఎంకు లేఖ రాశారు. కేరళ అసలు పేరు కేరళమ్ కానీ బ్రిటిషర్లు తమ సౌలభ్యం కోసం మార్చారని, రాష్ట్ర సంస్కృతికి అనుగుణంగా పేరును సరిదిద్దుతున్నామని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదించటంతో ఆర్టికల్ 3ప్రకారం కేరళ పేరును కేరళమ్‌గా సవరిస్తారు. రాజ్యాంగంలోని 8వ షెడ్యూల్‌లో పేర్కొన్న అన్ని భాషల్లో మార్పులు చేస్తారు.

TAGGED:

RENAMING KERALA AS KERALAM
UNIONCABINET APPROVES RENAME KERALA
KERALA NEW NAME KERALAM
WHAT IS KERALA NEW NAME
RENAMING KERALA AS KERALAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.