ఆరోగ్య రంగం: దేశవ్యాప్తంగా 5 మెడికల్ హబ్లు, లక్ష ఏహెచ్పీల ఏర్పాటు : బడ్జెట్లో నిర్మలా సీతారామన్
Published : February 1, 2026 at 11:52 AM IST
Union Budget 2026 : వైద్య అనుబంధ నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక పథకం తీసుకువస్తున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. సుమారు లక్ష ఏహెచ్పీల ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు రాష్ట్రాల్లో ఐదు మెడికల్ టూరిజం హబ్ల ఏర్పాటుకు సాయం అందిస్తామని తెలిపారు. నాణ్యమైన ఆయుర్వేద ఔషధ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులకు ప్రత్యేక పథకం తీసుకువస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇంకా మూడు కొత్త ఆయుర్వేద అభివృద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, జామ్నగర్లో ఆయుర్వేద ఔషధ అభివృద్ధి సంస్థ నెలకొల్పనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వికసిత్ భారత్ సాధనకు భారత్ ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు వేస్తోందన్నారు.