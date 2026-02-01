కేంద్ర బడ్జెట్ 2026- 'వికసిత్ భారత్' లక్ష్యంగా సంస్కరణలు!
9వ సారి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్- వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధన దిశలో సంస్కరణల పథాన్ని కొనసాగిస్తారనే అంచనాలు- వృద్ధిరేటు, ఆత్మనిర్భర భారత్పై ప్రత్యేక దృష్టిసారించనున్న ఆర్థిక మంత్రి
Published : February 1, 2026 at 12:01 AM IST
Union Budget 2026 Expectations : స్వాతంత్ర్య భారతావని చరిత్రలో తొలిసారి కేంద్ర బడ్జెట్ ఆదివారం రోజున పార్లమెంటు ముందుకు రానుంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అంతేకాదు, వరుసగా తొమ్మిదోసారి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా రికార్డు సృష్టించనున్నారు. ప్రధాని మోదీ నిర్దేశించిన వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధన దిశలో సంస్కరణల పథాన్ని కొనసాగిస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. వృద్ధిరేటు, ఆత్మనిర్భర భారత్పై ప్రత్యేక దృష్టిసారించనున్న ఆర్థిక మంత్రి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడేందుకు కీలక ప్రతిపాదనలు చేస్తారని తెలుస్తోంది.
మరోవైపు, తయారీ, సంప్రదేయేతర ఇంధన, రక్షణ, ఎంఎస్ఎంఈ, ఆటో రంగాలను ప్రోత్సహించే దిశగా ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదనలు ఉంటాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వ్యవసాయం, పట్టణాభివృద్ధి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రైల్వేలపైనా ప్రత్యేక దృష్టి సారించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే సమయంలో ద్రవ్యపరమైన క్రమశిక్షణను పాటించడం సహా మూలధన వ్యయాన్ని పెంచేలా కేటాయింపులు చేస్తారని సమాచారం. ద్రవ్యలోటును 4 శాతానికి తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ప్రతిపాదనలు ఉంటాయని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో దీన్ని 4.5శాతం కంటే దిగువకు తీసుకురావాలని కేంద్రం నిర్దేశించుకుంది.
ఇదే సమయంలో మూలధన వ్యయాన్ని ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 10 నుంచి 15 శాతం పెంచుతారనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి 11.2 లక్షల కోట్లు మూలధన వ్యయాన్ని ప్రతిపాదించారు. మరోవైపు జాతీయ ఉపాధిహామీ పథకం స్థానంలో 'వీబీ జీ రామ్ జీ' పథకాన్ని తీసుకొచ్చిన కేంద్రం దీనికి ఏమాత్రం కేటాయింపులు జరుపుతుందనే అంశంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఆరోగ్యం, విద్యారంగాలకు ప్రస్తుత ఏడాదితో పోలిస్తే అధికంగా నిధులు కేటాయిస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. బ్యాంకింగ్ రంగంలోనూ పెద్దఎత్తున సంస్కరణలు ప్రతిపాదిస్తారని తెలుస్తోంది. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పెద్దఎత్తున సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం, ప్రపంచస్థాయి పోటీతత్వాన్ని తట్టుకునేలా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను తీర్చిదిద్దేలా ప్రతిపాదనలు చేస్తారని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
-------
doc title chudandi
2025-26తో పోలిస్తే ఈసారి బడ్జెట్లో రైల్వే శాఖకు కేటాయింపులు 5% మేర పెరగొచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. విద్యుదీకరణ పనులు పూర్తికావస్తుండటంతో రద్దీ ఎక్కువున్న మార్గాల్లో కొత్త లైన్ల నిర్మాణం, గేజ్ మార్పిడి, ట్రాక్ల డబ్లింగ్, ఓడరేవులు-మినరల్ క్లస్టర్లతో అనుసంధానమై ఉన్న రవాణా-ఆర్థిక నడవాల విస్తరణ వంటి పనులకు మూలధన కేటాయింపులను పెంచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అదే విధంగా, ట్రాక్ల విస్తరణ, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థల ఉన్నతీకరణ, స్టేషన్ల అభివృద్ధి, రవాణా సామర్థ్యాల పెంపు, కొత్త సాంకేతికతలను అందింపుచ్చుకోవడం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం పెరగొచ్చునని భావిస్తున్నారు.
కొత్త ప్రాజెక్టుల ప్రకటన కంటే ఇప్పటికే ప్రకటించిన ప్రాజెక్టుల పనులను పూర్తిచేయడం, ఆయా సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంవైపే ఎక్కువగా మొగ్గుచూపొచ్చునని పేర్కొంటున్నారు. గంటకు 160 కిలోమీటర్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వేగంతో రైళ్లు దూసుకెళ్లేందుకు వీలుగా సెమీ హైస్పీడ్ నడవాల విస్తరణపై దృష్టిపెట్టొచ్చు. దీంతో పాటు అత్యాధునిక రైలు భద్రతా వ్యవస్థలు, మెకనైజ్డ్ మెయింటెనెన్స్, ఏఐ ఆధారిత పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలకు నిధులు ఎక్కువగా కేటాయించొచ్చు. కవచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రెయిన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ అత్యాధునిక వెర్షన్లపై వ్యయం పెంచవచ్చు.
వ్యాపార ప్రకటనలు, భూమి లీజు వంటి మార్గాల్లో ఆదాయం పెంపుపై దృష్టిపెట్టే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. రవాణా నడవాలు, ప్యాసింజర్-రవాణా టెర్మినళ్లు, లాజిస్టిక్స్ మౌలిక వసతుల వంటి అంశాల్లో రూ.25 వేల కోట్ల వరకూ ప్రైవేటు పెట్టుబడులను ఆకర్షించే ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయొచ్చునని అంచనా వేస్తున్నారు.