రూ.53.47లక్షల కోట్లతో కేంద్ర బడ్జెట్- పెద్ద పీట వేసిన రంగాలు ఇవే!

కేంద్ర బడ్జెట్ 2026- రంగాల వారీగా కేటాయింపులు ఎలా ఉన్నాయంటే?

India Budget 2026 Allocations
India Budget 2026 Allocations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 1:26 PM IST

India Budget 2026 Allocations : ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం రూ.53.47 లక్షల కోట్లతో యూనియన్ బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆమె వరుసగా ప్రవేశపెట్టిన 9వ బడ్జెట్ కావడం గమనార్హం. వికసిత్ భారత్​లో భాగంగా యువత ఆకాంక్షలకు అద్దం పట్టేలా ఈ బడ్జెట్​ను తీసుకొచ్చినట్లు ఆమె తెలిపారు. పేదలు, బలహీన వర్గాలు, దళితులు, ఆదివాసీల కోసం కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు.

బడ్జెట్‌ పరిమాణం - రూ.53.47 లక్షల కోట్లు

రెవెన్యూ లోటు - రూ.5,92,344 కోట్లు

ద్రవ్యలోటు - రూ.16,95,768 కోట్లు

రంగాలవారీగా కేటాయింపులు

  • రవాణా రంగం - రూ.5,98,520 కోట్లు
  • రక్షణ రంగం - రూ.5,94,585 కోట్లు
  • గ్రామీణాభివృద్ధి రంగం - రూ.2,73,108 కోట్లు
  • హోంశాఖ కార్యకలాపాలు – రూ.2,55,234 కోట్లు
  • వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు - రూ.1,62,671 కోట్లు
  • విద్యారంగం - రూ.1,39,289 కోట్లు
  • ఇంధన రంగం - రూ.1,09,029 కోట్లు
  • వైద్య, ఆరోగ్యం - రూ.1,04,599 కోట్లు
  • పట్టణాభివృద్ధి - రూ.85,522 కోట్లు
  • ఐటీ, టెలికాం - రూ.74,560 కోట్లు
  • వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు - రూ.70,296 కోట్లు
  • సాంఘిక సంక్షేమం - రూ.62,362 కోట్లు
  • శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు - రూ.55,756 కోట్లు
  • పన్ను నిర్వహణ - రూ.45,500 కోట్లు
  • ఆర్థిక నిర్వహణ - రూ.20,649 కోట్లు
  • ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి - రూ.6,812 కోట్లు

6 కీలక రంగాల్లో సంస్కరణలు
దేశ ఆర్థిక సుస్థిరత కోసం 6 కీలక రంగాల్లో సంస్కరణలు చేపడుతున్నట్లు నిర్మలాసీతారామన్​ పేర్కొన్నారు. ఛాంపియన్ ఎంఎస్​ఎంఈలో కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపడుతున్నామన్నారు. రూ.10వేల కోట్లతో వచ్చే ఐదేళ్లకు బయోఫార్మా శక్తి పథకం తీసుకొస్తామన్నారు. ఫార్మా విద్య, పరిశోధనకు జాతీయ స్థాయిలో 3 కొత్త విద్యాసంస్థలు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు.

సెమీకండక్టర్​ మిషన్​ 2.0
దేశ సెమీ కండక్టర్‌ రంగం వృద్ధి కోసం ఇండియా సెమీకండక్టర్‌ మిషన్ 2.0 ప్రారంభిస్తామన్నారు. ఇందుకోసం రూ.40వేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కోసం ఏపీ సహా 4 రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపడతామని నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు కోసం ప్రత్యేక మైనింగ్ మిషన్ చేపడతామన్నారు. ఖనిజ వనరులున్న రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. అలాగే ప్రపంచస్థాయి కంటెయినర్‌ ఉత్పత్తి కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

జౌళీ రంగానికి కేటాయింపులు
జౌళిరంగం ఆధునీకరణకు కేంద్ర కృషి చేస్తుందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. పరిశ్రమలకు విద్యా సంస్థలు అనుసంధానం చేస్తామన్నారు. మెగా టెక్స్‌టైల్‌ పార్కులు ఏర్పాటు చేసి, జౌళి ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ బ్రాండింగ్‌ కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపడతమన్నారు.

మౌలిక సదుపాయాల కోసం
మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.12.2 లక్షల కోట్లు కేటాయిస్తామని నిర్మలమ్మ తెలిపారు. గతేడాది రూ.11.2 లక్షల కోట్లు కేటాయించగా, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.1 లక్ష కోట్లు పెంచారు.

ఏడు నగరాల మధ్య హైస్పీడ్‌ కారిడార్లు
ముంబయి-పుణె, పుణె-హైదరాబాద్‌, హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌-చెన్నై, చెన్నై- బెంగళూరు, దిల్లీ-వారణాసి, వారణాసి -సిలిగుడి మధ్య హైస్పీడ్ కారిడార్లు నిర్మిస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు.

సీ-స్టేషన్ల ఏర్పాటు
కొత్తగా డిడికేటెడ్​ ఫ్లైట్​ కారిడార్​ ఏర్పాటు చేస్తాని నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు. వారణాసి, పట్నాల్లో షిప్ రిపేర్ కర్మాగారం ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

ఎన్నారైలకు తాయిళాలు
విదేశాల్లో ఉంటున్న భారతీయులకు నిర్మలా సీతారామన్ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పారు. భారత స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టే పెట్టుబడుల పరిమితి పెంపునకు అవకాశం కల్పించారు. మూలధన వ్యయం రూ.12.2లక్షల కోట్లకు పెంచారు. మరోవైపు 5 లక్షల జనాభా దాటిన నగరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతామన్నారు. 5 ప్రాంతీయ వైద్య కేంద్రాలు, విద్య, వైద్య పరిశోధనలు సంస్థల ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

ఆయుర్వేద ఆస్పత్రుల ఏర్పాటు
దేశంలో 3 ఆయుర్వేద ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ఆయుష్‌ కేంద్రాల అప్‌గ్రేడేషన్‌ చేస్తామన్నారు. సంప్రదాయ వైద్య పరిశోధనకు జామ్‌నగర్‌లో పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. ప్రైవేటు రంగంలో పశువైద్య, డయాగ్నస్టిక్స్‌ ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహం ఇస్తాన్నారు.

యువత కోసం వైద్య రంగంలో కొత్త కోర్సుల ఏర్పాటు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. సంప్రదాయ వైద్యంలో పరిశోధనలపై దృష్టి పెడతామన్నారు. తూర్పు భారతంలో నేషనల్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ డిజైన్‌ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు.

ఎంఎస్​ఎంఈలకు చేయూత
సూక్ష్మతరహా పరిశ్రమలకు రూ.2వేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. స్వయం సమృద్ధ భారతం పేరుతో రూ.2వేల కోట్ల ఫండ్‌ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ కొనుగోళ్ల ద్వారా ఎంఎస్‌ఎంఈలకు చేయూత ఇస్తామన్నారు. ఎంఎస్‌ఎంఈల కోసం కార్పొరేట్ మిత్ర కార్యక్రమం చేపడతామని చెప్పారు.

టెక్స్​టైల్ రంగం కోసం రూ.10వేల కోట్లు
టైక్స్‌టైల్‌ రంగం కోసం 5 సూత్రాలతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపడతామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. టైక్స్‌టైల్‌ రంగం కోసం వచ్చే ఐదేళ్లకు రూ.10వేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నామన్నారు. అలాగే నేషనల్‌ డిజిటల్‌ విజ్ఞాన కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఖేలో ఇండియా మిషన్‌లో భాగంగా క్రీడాభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. యానిమేషన్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌, గేమింగ్‌, కామిక్‌ రంగాలకు చేయూతనిస్తామన్నారు.

డైరెక్ట్ ట్యాక్స్​లు
న్యూ ఇన్​కంట్యాక్స్ యాక్ట్​ -2025 ఏప్రిల్​ 1 నుంచి అమలులోకి వస్తుందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. సామాన్యులు కూడా ఈజీగా అర్థం చేసుకునేలా ఫారమ్​లను సరళతరం చేసామని చెప్పారు. ఎన్​ఆర్​ఎస్​ కింద టీడీఎస్​ రేటు 5 శాతం నుంచి 2 శాతానికి తగ్గించాలని నిర్ణయించామన్నారు. సవరించిన పన్ను రిటర్నుల దాఖలు గడువును డిసెంబర్‌ 31 నుంచి మార్చి 31 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భారత్​లో డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు నిర్మలా సీతారామన్ శుభవార్త చెప్పారు. 2047 వరకు డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు ట్యాక్స్ హాలిడే ప్రకటించారు. దీని వల్ల క్లౌడ్ సేవలు అందించే సంస్థలకు భారీగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. అయితే వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్నును మాత్రం ఆమె యథాతథంగా ఉంచారు.

