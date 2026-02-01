ETV Bharat / bharat

బడ్జెట్‌లో రక్షణ రంగానికి పెద్దపీట- రూ.7.84లక్షల కోట్లు కేటాయింపు

రక్షణ రంగానికి భారీగా బడ్జెట్‌ కేటాయించిన నిర్మలమ్మ- గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సారి ఎక్కువ మొత్తం కేటాయింపు

Union Budget 2026 Defence Allocation
Union Budget 2026 Defence Allocation (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 3:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Budget 2026 Defence Allocation : వార్షిక బడ్జెట్‌లో రక్షణ రంగానికి పెద్దపీట వేశారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.7.84 లక్షల కోట్లను రక్షణ రంగానికి కేటాయించారు. ఇది 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రక్షణ రంగానికి కేటాయించిన బడ్జెట్‌తో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ. గతేడాది రక్షణ రంగానికి రూ.6.81 లక్షల కోట్లను కేటాయించారు.

రక్షణ రంగానికి పెద్దపీట
రక్షణ రంగానికి కేటాయించిన మొత్తం మూలధన వ్యయాన్ని రూ.2,19,306 కోట్లుగా నిర్మలా సీతారామన్ నిర్ణయించారు. రెవెన్యూ వ్యయాన్ని రూ.5,53,668 కోట్లుగా ఉంచారు. ఇందులో రక్షణ రంగానికి చెందిన ఉద్యోగుల పింఛన్ల కోసం రూ.1,71,338 కోట్లు కేటాయించారు. మూలధన వ్యయం కింద విమానాలు, ఏరో ఇంజిన్ల కోసం రూ.63,733 కోట్లు, నౌకాదళం కోసం రూ.25,023 కోట్లు కేటాయించారు.

పౌర, శిక్షణ, ఇతర విమానాల తయారీకి అవసరమైన విడిభాగాలు, భాగాలపై ప్రాథమిక కస్టమ్స్ సుంకాన్ని మినహాయించాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రతిపాదించారు. రక్షణ రంగంలోని విమానాల విడిభాగాల తయారీకి దిగుమతి చేసుకునే ముడి పదార్థాలపై బేసిక్ కస్టమ్స్ సుంకాన్ని కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. లోక్‌సభలో కేంద్ర బడ్డెట్‌ను ప్రవేశపెడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. నిర్మలమ్మ తీసుకున్న ఈ రెండు నిర్ణయాలు డిఫెన్స్​ ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమకు మరింత ఊతమిస్తాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

TAGGED:

DEFENCE ALLOCATION IN BUDGET 2026
DEFENCE BUDGET 2026 27 INDIA
UNION BUDGET 2026 DEFENCE
DEFENSE BUDGET 2026
BUDGET 2026 DEFENCE ALLOCATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.