వరుసగా 9వసారి బడ్జెట్- చరిత్ర సృష్టించనున్న నిర్మలా సీతారామన్!
కేంద్ర బడ్జెట్-2026కు సర్వం సిద్ధం- ఆదివారం పద్దు ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్థిక మంత్రి- మొరార్జీ దేశాయ్ రికార్డుకు చేరువలో- చిదంబరం రికార్డు సమం- వరుసగా 9 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెడుతున్న తొలి మంత్రిగా ఘనత
Published : January 31, 2026 at 6:33 PM IST
Union Budget 2026 : కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భారత పార్లమెంటరీ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 1, 2026) ఆమె పార్లమెంట్లో 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఇది ఆమెకు వరుసగా తొమ్మిదో బడ్జెట్ కావడం విశేషం. స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ఆర్థిక మంత్రి కూడా వరుసగా తొమ్మిది సార్లు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టలేదు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి వ్యక్తిగా, తొలి మహిళా ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ చరిత్రకెక్కనున్నారు. దేశంలో అత్యధిక కాలం నిరంతరాయంగా ఆర్థిక మంత్రిగా కొనసాగుతున్న రికార్డును కూడా ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు.
వరుసగా 9వ సారి
నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం ఇది తొమ్మిదోసారి. ఇప్పటివరకు మాజీ ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్ అత్యధికంగా 10 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఆయన వరుసగా ప్రవేశపెట్టలేదు. వేర్వేరు సమయాల్లో అందించారు. మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి.చిదంబరం మొత్తం 9 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. కానీ ఆయన కూడా వరుసగా చేయలేదు. నిర్మలా సీతారామన్ రేపు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా చిదంబరం రికార్డును సమం చేయనున్నారు. అంతేకాదు, వరుసగా బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టే విషయంలో మొరార్జీ దేశాయ్ (6 వరుస బడ్జెట్లు), మన్మోహన్ సింగ్ (5 వరుస బడ్జెట్లు), యశ్వంత్ సిన్హా, అరుణ్ జైట్లీ వంటి దిగ్గజాలను ఆమె ఎప్పుడో దాటేశారు.
సుదీర్ఘ కాలం ఆర్థిక మంత్రిగా
నిర్మలా సీతారామన్ మరో అరుదైన రికార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. ఆమె 2019 మే 31న ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2026 జనవరి 31 నాటికి ఆమె ఈ పదవిలో 6 ఏళ్ల 8 నెలలు పూర్తి చేసుకున్నారు. గతంలో సి.డి. దేశ్ముఖ్ సుమారు 6 ఏళ్ల 2 నెలల పాటు నిరంతరాయంగా ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు నిర్మల ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టి, అత్యధిక కాలం వరుసగా ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తిగా నిలిచారు. మన్మోహన్ సింగ్ 5 ఏళ్లు, అరుణ్ జైట్లీ 4 ఏళ్ల 8 నెలలు, యశ్వంత్ సిన్హా 4 ఏళ్ల 4 నెలలు ఈ పదవిలో ఉన్నారు.
నిర్మలా సీతారామన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన సమయంలో ప్రపంచాన్ని కొవిడ్-19 కుదిపేసింది. ఆ తర్వాత భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి. ఈ సవాళ్లన్నింటినీ ఎదుర్కొని ఆమె భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు నడిపించారు. ఆమె హయాంలోనే భారత్ ప్రపంచంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించింది.
మధురై నుంచి నార్త్ బ్లాక్ వరకు
నిర్మలా సీతారామన్ వ్యక్తిగత ప్రస్థానం విషయానికి వస్తే, ఆమె 1959 ఆగస్టు 18న తమిళనాడులోని మధురైలో జన్మించారు. తిరుచిరాపల్లిలోని సీతాలక్ష్మి రామస్వామి కాలేజీలో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. దిల్లీలోని ప్రతిష్టాత్మక జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎకనామిక్స్లో మాస్టర్స్, ఎంఫిల్ చేశారు. లండన్లో పీడబ్ల్యూసీ, బీబీసీ వరల్డ్ సర్వీస్లో పనిచేశారు. హైదరాబాద్లో 'ప్రణవ' అనే పాఠశాలను స్థాపించారు. 2008లో బీజేపీలో చేరి, 2010లో అధికార ప్రతినిధి అయ్యారు. 2014లో కామర్స్ మంత్రిగా, 2017లో రక్షణ మంత్రిగా, 2019లో ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆమె భర్త ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త పరకాల ప్రభాకర్. వారికి ఒక కుమార్తె ఉంది.
బడ్జెట్ ముచ్చట్లు - రికార్డులు
బడ్జెట్ ప్రసంగాల విషయంలోనూ నిర్మలమ్మది ప్రత్యేక శైలి. 2020 ఫిబ్రవరి 1న ఆమె ఏకంగా 2 గంటల 40 నిమిషాల పాటు బడ్జెట్ ప్రసంగం చేశారు. ఇది ఇప్పటికీ రికార్డే. 1977లో హిరుభాయ్ ఎం.పటేల్ కేవలం 800 పదాలతో బడ్జెట్ ప్రసంగం ముగించారు. ఇది అతి చిన్న ప్రసంగం. 2019లో ఆమె బ్రిటిష్ సంప్రదాయమైన 'బ్రీఫ్కేస్'ను పక్కనపెట్టారు. భారతీయ సంప్రదాయమైన ఎర్రటి వస్త్రంతో కూడిన 'బహీ ఖాతా'ను తీసుకొచ్చారు. 2021 నుంచి పేపర్ వాడకం తగ్గించి, 'ట్యాబ్లెట్' ద్వారా డిజిటల్ బడ్జెట్ను చదవడం ప్రారంభించారు.
సమయం మారింది, తేదీ మారింది
బడ్జెట్ చరిత్రలో జరిగిన కీలక మార్పులను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. 1999 వరకు బడ్జెట్ను సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రవేశపెట్టేవారు (బ్రిటిష్ కాలమానం ప్రకారం). యశ్వంత్ సిన్హా దానిని ఉదయం 11 గంటలకు మార్చారు. అప్పటి నుంచి అదే కొనసాగుతోంది. 2016 వరకు ఫిబ్రవరి చివరి రోజున బడ్జెట్ ఉండేది. కానీ అరుణ్ జైట్లీ హయాంలో (2017లో) దానిని ఫిబ్రవరి 1వ తేదీకి మార్చారు. దీనివల్ల ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం మొదలయ్యే సరికి నిధుల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.