పశ్చిమాసియా సంక్షోభం: భారత్‌కు సవాల్‌గా మారిన 'బ్రిక్స్'లో ఏకాభిప్రాయం

పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై బ్రిక్స్ వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై స్పందించిన భారత్- కూటమి దేశాలను ఏకతాటిపైకి తేవడం కీలక ప్రకటన-ఇంధన భద్రత కోసం అన్ని దేశాలను సంప్రదిస్తున్నట్లు వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 14, 2026 at 10:18 PM IST

3 Min Read
BRICS And The West Asia War : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై బ్రిక్స్ కూటమిలో ఒక ఉమ్మడి నిర్ణయానికి రావడం సవాలుగా మారిందని భారత్ పేర్కొంది. సభ్య దేశాల మధ్య ఉన్న భిన్నమైన అభిప్రాయాల వల్లే ఏకాభిప్రాయం కుదరడం లేదని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ శనివారం మీడియాతో మాట్లాడారు. బ్రిక్స్ కూటమిలోని కొన్ని సభ్య దేశాలు పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న ఘర్షణల్లో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా భాగస్వాములుగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఏ దేశం పేరును ఆయన నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలు కూటమిలోని ఐక్యతపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని అంగీకరించారు.

ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ లక్ష్యాలపై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడులు, దానికి ప్రతిచర్యగా గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ జరిపిన ఎదురుదాడులు కూటమిలో తీవ్ర అసహనాన్ని కలిగించాయి. ఇటు ఇరాన్, అటు యూఏఈ రెండూ బ్రిక్స్‌లో సభ్యదేశాలు కావడంతో సమస్య మరింత జటిలమైంది. ప్రస్తుతం బ్రిక్స్ కూటమికి భారతదేశం అధ్యక్షత వహిస్తోంది. ఈ సమయంలో కూటమిని ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడానికి భారత్ తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నామని, సభ్య దేశాల మధ్య భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని జైస్వాల్ తెలిపారు. మార్చి 12న జరిగిన బ్రిక్స్ 'షెర్పా' స్థాయి వర్చువల్ సమావేశంలో కూడా ఈ అంశంపై సుదీర్ఘ చర్చలు జరిగాయని చెప్పారు.

గతంలో బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా దేశాలతో కూడిన బ్రిక్స్ కూటమి 2024లో ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, యూఏఈలను చేర్చుకుని భారీగా విస్తరించింది. 2025లో ఇండోనేసియా కూడా ఇందులో చేరింది. ప్రస్తుతం ఈ 11 దేశాల కూటమి బలమైన శక్తిగా ఎదిగింది. ప్రపంచ జనాభాలో దాదాపు 49.5శాతం వాటా ఈ దేశాలదే కావడం గమనార్హం. ప్రపంచ జీడీపీలో 40శాతం వాటాను ఈ దేశాలే కలిగి ఉన్నాయి.

ఇంధన భద్రతే లక్ష్యంగా భారత్ దౌత్యం
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశ ఇంధన అవసరాలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఉండేందుకు భారత్ అన్ని కీలక దేశాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. గల్ఫ్ సహకార మండలి, ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో భారత్ నిరంతరం టచ్‌లో ఉందని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. చర్చలు, దౌత్యం ద్వారానే సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. తమ ప్రాధాన్యత ఇంధన భద్రత మాత్రమే కాదని, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా చూడటం కూడా అని చెప్పారు.

ప్రపంచ చమురు, సహజ వాయువు రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హర్మూజ్' జలసంధిని ఇరాన్ దాదాపుగా దిగ్బంధించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో 20 శాతం ఈ మార్గం గుండానే జరుగుతుంది. భారత్ తన ఇంధన అవసరాల కోసం ప్రధానంగా పశ్చిమాసియా దేశాలపైనే ఆధారపడి ఉన్న నేపథ్యంలో సరుకు రవాణాకు ఆటంకం కలగకుండా చూడాలని భారత్ అన్ని పక్షాలను కోరుతోంది.

ఈ ఉద్రిక్తతల వల్ల ఇప్పటివరకు ఐదుగురు భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, మరో వ్యక్తి అదృశ్యమయ్యారని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ అడిషనల్ సెక్రటరీ అసీమ్ మహాజన్ పేర్కొన్నారు. ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధ వాతావరణం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 1,72,000 మంది భారతీయులు సురక్షితంగా స్వదేశానికి చేరుకున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. భారత దౌత్య ప్రయత్నాల ఫలితంగా, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా భారత్‌కు రావాల్సిన కొన్ని నౌకలకు మార్గం సుగమమైంది. భారత నౌకలైన 'శివాలిక్', 'నందాదేవి' ఇప్పటికే ఆ జలసంధిని దాటి భారత తీరానికి బయలుదేరాని కేంద్రం తెలిపింది. ఇదిలా ఉండగా, గత కొద్దిరోజులుగా ప్రధాని మోదీ పశ్చిమాసియా దేశాల అధినేతలతో స్వయంగా ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు. విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ కూడా దౌత్య ప్రతినిధులతో నిరంతరం చర్చిస్తున్నారు.

