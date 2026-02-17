ETV Bharat / bharat

​AI సమ్మిట్​లో నిర్వహణ లోపం వల్ల దేశానికి తలవంపులు: మల్లికార్జున ఖర్గే

డిజిటల్ ఇండియా సదస్సులో నగదు చెల్లింపులా?- బెంగళూరు టెక్ సమ్మిట్​ను చూసి నేర్చుకోండి- మోదీ సర్కార్​పై కాంగ్రెస్​ విమర్శలు

Mallikarjun Kharge (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Congress Comments On AI Summit : దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరుగుతున్న 'ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​'లో ఏర్పడిన గందరగోళం, నిర్వహణ వైఫల్యాలు మోదీ ప్రభుత్వ అసమర్థతకు నిదర్శనమని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శించారు. దీని వల్ల అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన దేశ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటోందని ఆరోపించారు.

"భారతదేశ డిజిటల్​, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ (ఏఐ) సామర్థ్యాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేందుకు ఈ సమ్మిట్​ను ఒక గొప్ప వేదికగా ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంది. కానీ మోదీ సర్కార్ పీఆర్ ఆకలి వల్ల తీవ్ర గందరగోళానికి, అస్తవ్యస్త నిర్వహణకు వేదికగా మారింది."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు

'భారత్ ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​ ఐదు రోజులపాటు జరగాల్సి ఉంది. అయితే మొదటి రోజైన సోమవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కేవలం ఫోటోలు ఇవ్వడం కోసం అకస్మాత్తుగా అక్కడకు రావడంతో, వ్యవస్థాపకులు, ప్రదర్శకులు, సందర్శకులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. మోదీ రాకతో ఏర్పడిన ఈ గందరగోళం వల్ల డిజీ యాత్ర దారుణంగా విఫలమైంది. ప్రదర్శనకు ఉంచిన ఉత్పత్తులు దొంగతనానికి గురయ్యాయి. ఎగ్జిబిటర్స్​కు కనీసం ఆహారం, నీరు అందించలేదు. చివరకు ల్యాప్​టాప్​లు, వ్యక్తిగత ఎలక్ట్రానికి పరికరాలను, బ్యాగ్​లను కూడా నిషేధించారు. డిజిటల్, యూపీఐ చెలింపులకు బదులుగా కేవలం నగదు రూపంలో మాత్రమే పేమెంట్స్ స్వీకరించారు. స్టార్టప్ ఫౌండర్ల నుంచి భారీ మొత్తంలో వసూలు చేసి కూడా, వారికి కనీస సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేకపోయారు. మోదీ సర్కార్​ అసమర్థత కారణంగా మన దేశ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పరాభవాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి రావడం అత్యంత దురదృష్టకరం"అని మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. ఇలాంటి భారీ స్థాయి డిజిటల్​, టెక్​ సమ్మిట్​లను ఎలా నిర్వహించాలో ఏటా నిర్వహించే బెంగళూరు టెక్​ సమ్మిట్​ (బీటీఎస్​)ను చూసి మోదీ సర్కార్​ నేర్చుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

సమ్మిట్​ మోదీ ఫోటో షూట్​లా మారిపోయింది!
కాంగ్రెస్ పార్టీ తన అధికారిక ఎక్స్ హ్యాండిల్​లో మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. "ఏఐ సమ్మిట్ పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం ప్రధాని మోదీ ఫోటో షూట్​లా మారిపోయింది. ఇందుకోసం ప్రధాన హాల్​ను ఖాళీ చేయించారు. భద్రతా సిబ్బంది సమ్మిట్​కు వచ్చిన వారిపట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఫౌండర్లు తమ వస్తువులు పోయాయని ఫిర్యాదు చేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డబ్బులు కట్టి స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్న వారిని అక్కడి నుంచి గెంటేశారు" అని ఆరోపించింది.

ఒక టెక్నాలజీ ఈవెంట్ అయ్యుండి కూడా ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా లేకపోవడంలో చాలా డెమోలు విఫలమయ్యాయని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. మరీ దారుణంగా ఒక డిజిటల్, టెక్ ఈవెంట్​కు ల్యాప్​టాప్​లను, కెమెరాలను నిషేధించడం విడ్డూరంగా ఉందని పేర్కొంది. చివరికి ఫుడ్​ స్టాల్స్​లో కూడా డిజిటల్ పేమెంట్లు చేయడానికి ఒప్పుకోలేదని, కేవలం నగదు రూపంలో డబ్బులు చెల్లించాలని కోరం సిగ్గు చేటని కాంగ్రెస్ విమర్శల వర్షం కురిపించింది.

కాగా, భారత్ వేదికగా ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 20 వరకు భారత్​ మండపంలో ఏఐ ఇంపాక్ట్​ సమ్మిట్​, ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్​ ఎక్స్​పో 2026 జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి టెక్ దిగ్గజాలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, వ్యవస్థాపకులు, విధాన నిర్ణేతలు (పాలసీ మేకర్లు) తరలివచ్చారు. ఈ సమ్మిట్ చివరి రెండు రోజుల్లో (ఫిబ్రవరి 19, 20) ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్​, బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లూయిజ్ ఇనాసియో లూలా డా సిల్వా సహా 20 మందికి పైగా దేశాధినేతలు హాజరుకానున్నారు. ప్రధాని మోదీతో వారు ఏఐ భవిష్యత్​ గురించి చర్చించనున్నారు.

