భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని విపక్షాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయ్- లోక్​సభలో అమిత్‌షా

లోక్​సభలో స్పీకర్​ అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ- పార్లమెంటరీ రాజకీయాల్లో ఇదో దురదృష్టకరమైన ఘటన- అమిత్​ షా కీలక వ్యాఖ్యలు

March 11, 2026

Amit Shah In Lok Sabha : లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓం బిర్లాపై ప్రతిపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశ పెట్టడం చాలా దురదృష్టకరమని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా బుధవారం అన్నారు. భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని విపక్షాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయని ఫైర్ అయ్యారు. పార్లమెంటు నిబంధనలు నెహ్రూ హయాంలోనే రూపొందించినట్లు చెప్పారు. స్పీకర్‌ ఓంబిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానంపై పార్లమెంటులో చర్చ సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా సమాధానం ఇచ్చారు.

"ఇది సాధారణ విషయం కాదు. దాదాపు 4 దశాబ్దాల తరువాత, లోక్​సభ స్పీకర్​పై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇది పార్లమెంటరీ రాజకీయాలకు, లోక్​సభకు చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. రాజ్యాంగం స్పీకర్​కు ఒక మధ్యవర్తి (మీడియేటర్​) పాత్రను ఇచ్చినంది. మీరు ఆ స్పీకర్​పైనే అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత 75 ఏళ్లలో మన ఉభయ సభలు ప్రజాస్వామ్య పునాదులను చాలా బలోపేతం చేశాయి. కానీ విపక్షాలు ఆ పునాదుల ప్రతిష్ఠనే ప్రశ్నిస్తున్నాయి. మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు బీజేపీ-ఎన్​డీఏ ఎన్నడూ లోక్​సభ స్పీకర్​పై అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టలేదు. మేము ఒక నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్షంగా పనిచేశాం. స్పీకర్ పదవికి ఉన్న గౌరవాన్ని కాపాడాం." - అమిత్​ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

'విపక్షాలు స్పీకర్​ ఇంటిగ్రిటీ గురించి ప్రశ్నలు లేవెనెత్తడం ద్వారా ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను సవాల్ చేస్తున్నాయి. మనం మన హక్కుల గురించి మాట్లాడవచ్చు. కానీ ఎవరూ సభ నియమాలను ఉల్లంఘించలేరు. స్పీకర్ నిర్ణయాలతో మనం ఏకీభవించలేకపోవచ్చు. కానీ మనం ఆయన మాటలకు కట్టుబడి ఉండాలే తప్ప సందేహించకూడదు' అని అమిత్​ షా పేర్కొన్నారు.

