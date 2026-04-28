తుర్కియేలో దావూద్ అనుచరుడు, డ్రగ్ కింగ్‌పిన్ సలీం డోలా అరెస్ట్- భారత్‌కు అప్పగింత

ఇస్తాంబుల్‌లో అరెస్టైన దావూద్‌ ఇబ్రహీం అనుచరుడు సలీం డోలాను భారత్‌కు అప్పగింత- డ్రగ్ కింగ్‌పిన్‌గా సలీం డోలాకు పేరు- ముంబయి పోలీసులు, భారత దర్యాప్తు సంస్థలు సలీంను విచారించే అవకాశం

Interpol Red Notice against Salim Dola (Photo/Interpol)
Published : April 28, 2026 at 10:09 AM IST

Salim Dola Deported To India : ముంబయి బాంబు పేలుళ్ల సూత్రధారి, అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీంకు షాక్ తగిలింది. తుర్కీయేలోని ఇస్తాంబుల్‌లో అరెస్టైన ఆయన అనుచరుడు, డ్రగ్ కింగ్‌పిన్ సలీం డోలాను ప్రత్యేక విమానంలో దిల్లీకి తీసుకొచ్చారు భారత అధికారులు. దావూద్ డ్రగ్ సామ్రాజ్యం వెనుక కీలక వ్యక్తిగా ఉన్న సలీం డోలా ప్రస్తుతం నిఘా సంస్థల విచారణను ఎదుర్కొనున్నాడు. సలీం డోలాను అధికారులు ముంబయి పోలీసులకు అప్పగించనున్నారు. ఆ తర్వాత అతడ్ని దర్యాప్తు సంస్థలు అతడిని విచారించనున్నాయి.

