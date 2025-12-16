పేరు మార్చే సాకుతో పథకాన్ని రద్దు చేయొచ్చు- 'వీబీ జీ రామ్‌ జీ' బిల్లుపై ప్రియాంక గాంధీ

Telangana Panchayat Elections Results2025

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 2:49 PM IST

Choose ETV Bharat

Priyanka Gandhi On MGNREGA : మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టం రద్దుపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహాత్మా గాంధీ పేరు తొలగింపుపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పేరు మార్చే సాకుతో పథకాన్ని రద్దు చేయవచ్చన్న అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తూ ఆ స్థానంలో కేంద్రం కొత్తగా వికసిత్ భారత్ రోజ్ గార్, ఆజీవికా హామీ మిషన్ బిల్లు- 2025ను తీసుకొచ్చింది. ఈ బిల్లును కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మంగళవారం లోక్​సభలో ప్రవేశపెట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యను విపక్ష ఎంపీలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. బిల్లును పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘానికి పంపాలని డిమాండ్ చేశారు. లోక్​సభ నుంచి వాకౌట్​ చేసి పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో విపక్షాలు నిరసనలు వ్యక్తం చేశాయి.

మహాత్మా గాంధీ పేరు తొలగింపుపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ అభ్యంతరం తెలిపారు. నూతన బిల్లు ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని బలహీనపరుస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. వెంటనే దీనిని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. 'ప్రభుత్వం పేర్లు మార్చడంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఇది అనవసరమైన ఖర్చుకు దారితీస్తుంది. ఈ పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరు పెట్టారు. ఆయన జాతిపిత. ఇప్పుడు పేరును మార్చడం లేదా దానిని తొలగించడం ఆయనను అగౌరవపరచడమే అవుతంది. ఎంజీనరేగాను ఆమోదించేటప్పుడు ఒక్క జాతీయ పార్టీ కూడా దీనిని వ్యతిరేకించలేదు. ఇది అందరి సమ్మతితో రూపొందించింది. అలాగే ఉపాధిని 100 నుంచి 125 రోజులకు పెంచుతామని ప్రతిపాదన కూడా తప్పుదారి పట్టించేది. పైకి చూస్తే వారు పనిదినాలను పెంచుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ పథకం ముగిసిపోవచ్చు' అని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు.

రాష్ట్రాలపై ఆర్థిక భారం : ప్రియాంక గాంధీ
ఈ పథకం నిధులను కేంద్రం అందించే వాటాను చాలా రాష్ట్రాలకు 60 శాతాన్ని తగ్గించాలని ప్రియాంక గాంధీ ఎత్తిచూపారు. గతంలో, 90 శాతం ఆర్థిక బాధ్యత కేంద్రంపైనే ఉండేది. ఇప్పుడు పథకాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకుటుంది. కానీ భారాన్ని రాష్ట్రాలపైకి మారుస్తోంది. పేద రాష్ట్రాలు దీనిని భరించలేవు. చివరికి ఈ పథకం కూలిపోతుంది. గతంలో గ్రామ పంచాయితీలు ఈ పథకం కింద పని చేయించేవని, కొత్త బిల్లుతో ఆ హక్కులను దూరం చేస్తుంది. ఎవరి ఇష్టానుసారంగానో బిల్లులను ఆమోదించుకుంటామంటే కుదరదు. ఈ బిల్లును తక్షణమే కేంద్రం ఉపసంహరించుకోవాలి. మహాత్మా గాంధీ మా కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి కాదు కానీ, మా కుటుంబసభ్యుడితో సమానం. గాంధీజీని యావత్‌ దేశం అలాగే భావిస్తోంది' అని ప్రియాంక గాంధీ తెలిపారు.

పేరు మార్చడం గాంధీ ఆదర్శాలను విస్మరించినట్లే : శశి థరూర్
మరోవైపు ఈ బిల్లును కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్​ కూడా వ్యతిరేకించారు. ఈ పథకానికి గాంధీ పేరును తొలగించడం అనైతికమని పేర్కొన్నారు. అంతేగాక, రాముడి పేరును అపవిత్రం చేయొద్దంటూ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. ఎంజీనరేగా పేరు మార్చి, కేంద్రం కొత్తగా జీ రామ్‌ జీ బిల్లు తీసుకురావడంపై జరుగుతున్న వివాదం దురదృష్టకరమని అన్నారు. గ్రామ స్వరాజ్‌ సిద్ధాంతాలు, రామరాజ్య ఆదర్శాలు ఎన్నటికీ ఒకదానితో ఒకటి పోటీపడేవి కాదని పేర్కొన్నారు. గాంధీజీ దృక్పథానికి అవి రెండు మూల స్తంభాల్లాంటివని తెలిపారు. ఇప్పుడు పథకానికి పేరు మార్చడం అంటే ఆయన ఆదర్శాలను విస్మరించినట్లే అవుతుందని ఆరోపించారు. ఆయన వారసత్వాన్ని అగౌరపర్చే ప్రయత్నం చేయొద్దుని శశి థరూర్​ తెలిపారు.

