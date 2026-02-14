ETV Bharat / bharat

ఉగ్రదాడులకు కాంగ్రెస్ జవాబివ్వలేదు- మోదీ ప్రభుత్వం వాళ్ల ఇంటికెళ్లి కొట్టింది: అమిత్​ షా

కాంగ్రెస్​ పాలనలో ఉగ్రదాడులకు సరైన సమాధానం దొరకలేదు- మోదీ ప్రభుత్వం హయాంలో సర్జికల్​ స్టైక్స్​, ఆపరేషన్​ సిందూర్​తో ఉగ్రవాదులకు గట్టి సమాధానం చెప్పారు- అమిత్​ షా కీలక వ్యాఖ్యలు

Union Home Minister Amit Shah
Union Home Minister Amit Shah (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 5:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Amit Shah On Pulwama Attack : కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్​ షా శనివారం కాంగ్రెస్​పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కాంగ్రెస్​ పాలనలో ఉగ్రదాడులకు సరైన సమాధానం దొరకలేదని, మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సర్జికల్​ స్టైక్స్​, ఆపరేషన్​ సిందూర్​తో ఉగ్రవాదులకు గట్టి సమాధానం చెప్పిందని​ వ్యాఖ్యానించారు. 2019 ఫిబ్రవరి 14 జరిగిన పుల్వామా ఉగ్రదాడిని ఉటంకిస్తూ, ప్రతీకారం తీర్చుకునే కొత్త సంప్రదాయానికి మోదీ శ్రీకారం చుట్టారని షా పేర్కొన్నారు. యూపీఏ పాలనలో పాకిస్థాన్​​ ఉగ్రవాదులు, భారత సైనికులపై తీవ్ర స్థాయిలో దాడులు జరిపారని ఆరోపించారు. కానీ మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మన సైనికులు, శత్రువుల భూభాగంలోకి చొచ్చుకెళ్లి ఉగ్రవాదులను అంతమొందించారని చెప్పారు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలోని కారైకల్‌లో జరిగిన బీజేపీ బహిరంగ సభలో అమిత్ షా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. పుల్వామా దాడిలో మరణించిన 40 మంది సీఆర్‌పీఎఫ్ జవాన్లకు నివాళులర్పించారు.

TAGGED:

AMIT SHAH SLAMS CONGRESS
AMIT SHAH SLAMS UPA
AMIT SHAH ON PULWAMA ATTACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.