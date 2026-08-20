ETV Bharat / bharat

పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ కార్యాలయం వెలుపల కూల్చివేతలు- దాయాదికి అదే పనితో సమాధానం

పాకిస్థాన్ చర్యకు భారత్ సమాధానం- మూడు రోజుల క్రితం ఇస్లామాబాద్‌లోని భారత హైకమిషన్ వెలుపల ఉన్న రక్షణ బారికేడ్లను తొలగించిన పాకిస్థాన్- తాజాగా దిల్లీలో ఆక్రమణలు తొలగించిన కేంద్రం

Pakistan Embassy in India
పాకిస్థాన్ హై కమిషన్​ వెలుపల ఆక్రమణలు కూల్చివేత (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 10:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistan Embassy in India : భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. దిల్లీలోని పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ కార్యాలయం వెలుపల ఉన్న బారికేడ్లు, ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించే స్టాండ్‌లను పోలీసులు తొలగించారు. వీసా విభాగం సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన క్యూ లైన్ మేనేజ్‌మెంట్‌ వ్యవస్థను కూల్చివేశారు. మూడు రోజుల క్రితం ఇస్లామాబాద్‌లోని భారత హైకమిషన్ వెలుపల ఉన్న రక్షణ బారికేడ్లు, పార్కింగ్ పోల్స్‌ను పాక్ పోలీసులు తొలగించారు. దీంతో భారత్ ప్రతీకార చర్య చేపట్టింది. ఇన్నాళ్లు పాక్ హైకమిషన్ వెలుపల బారికేడ్లు సహా ఇతర భద్రతా వ్యవస్థ ఉండగా గత రాత్రి పోలీసులు వాటిని తొలిగించారు. ఓ రేకుల షెడ్డును కూడా కూల్చివేశారు. పాక్ హైకమిషన్ కాంపౌండ్ దాటి పలు నిర్మాణాలు ఉండటంతో వాటిని తొలగించినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

పహల్గామ్‌ ఉగ్రదాడి తర్వాత చోటుచేసుకున్న పరిణామాలతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ తరహాలో భారత్ వ్యవహరిస్తోంది. అటు ఇండియా అధికారిక వైఖరిని బలపరుస్తూ జమ్మూకశ్మీర్ భారత్‌లో ఒక ముఖ్యమైన భాగమని భారత్‌లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ అన్నారు. అమెరికా పౌరులు కశ్మీర్‌కు వెళ్లకుండా గతంలో ఇచ్చిన ట్రావెల్ అడ్వైజరీలను పునఃసమీక్షించే యోచనలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. గతంతో పోలిస్తే జమ్మూకశ్మీర్‌లో భద్రతా పరిస్థితులను మెరుగుపడ్డాయని తెలిపారు.

TAGGED:

PAKISTAN EMBASSY IN INDIA
PAKISTAN EMBASSY IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.