స్పెషల్ కాలిక్యులేటర్- ఆ ఛాప్టర్లోని లెక్కలకు ఈజీగా సొల్యూషన్- ఇంటర్ విద్యార్థి ఆవిష్కరణ
11వ తరగతి విద్యార్థి అంశుమన్ మొహంతి ఆవిష్కరణ- అంకగణితం అర్థం కావట్లేదని బాధపడిన అంశుమన్- ఈజీగా అంకగణితం లెక్కలు చేసే కాలిక్యులేటర్ను ఆవిష్కరించిన వైనం
Published : December 17, 2025 at 12:15 PM IST
Anshumans Innovative Calculator : 'అవసరమే ఆవిష్కరణకు తల్లి లాంటిది' అని అంటారు. ప్రస్తుతం 11వ తరగతి చదువుతున్న అంశుమన్ మొహంతి విషయంలో ఈ మాటలు నూటికి నూరుపాళ్లు నిజమని నిరూపితం అయ్యాయి. ఆయన పదోతరగతిలో ఉండగా మ్యాథ్స్లో 'అంకగణిత పురోగతి' అనే అధ్యాయం కొరకరాని కొయ్యగా కనిపించేది. ఎలాగైనా ఆ ఛాప్టర్లోని లెక్కలకు ఈజీగా సొల్యూషన్లను తయారు చేయాలని అంశుమన్ సంకల్పించాడు. ఇందుకోసం చాలా పుస్తకాలను చదివాడు. ఎన్నో యాప్లను చూశాడు. ఈవిధంగా సేకరించిన సమాచారాన్ని కూడగట్టి ఒక కాలిక్యులేటర్ను తయారు చేశాడు. ఇందులో అవలీలగా 'అంకగణిత పురోగతి' లెక్కలను చేయొచ్చు. ఇది మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ ఫార్ములాలను కూడా చెబుతుంది. వాటితో లెక్కలనూ చేస్తుంది. నిర్మాణ రంగం నుంచి వ్యాపారాల దాకా అన్నిచోట్లా వాడగలిగేలా దీన్ని అంశుమన్ రూపొందించాడు. ఈ కాలిక్యులేటర్ను ఎలా తయారు చేశాడు ? తయారీ ఖర్చు ఎంత ? ధర ఎంత ? ఏయే రంగాల్లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఏపీ కాలిక్యులేటర్ ఇలా తయారైంది
ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లా గోపాల్పూర్లో ఉన్న పీఎం శ్రీ కేంద్రీయ విద్యాలయంలో తాజాగా జోనల్ స్థాయి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ను నిర్వహించారు. ఇందులో ఎంతోమంది విద్యార్థులు తమ సైన్స్ ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు. కానీ గోపాల్పూర్ - పీఎం శ్రీ కేంద్రీయ విద్యాలయం 11వ తరగతి విద్యార్థి అంశుమన్ మొహంతి ప్రదర్శించిన కాలిక్యులేటర్ అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంది. దీని ధర వీలైనంత తక్కువగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో చౌకగా వచ్చే ఆర్డునో మైక్రోకంట్రోలర్నే ఇందులో అంశుమన్ వినియోగించాడు. ఆర్డునో సీ లేదా సీ ప్లస్ ప్లస్ కోడ్తో ఈ కాలిక్యులేటర్ పనిచేస్తుంది. ఇందులో దాదాపు 300 లైన్ల కోడింగ్ ఉంది. దీనిపై ఆకట్టుకునే ఎల్సీడీ డిస్ప్లేను ఏర్పాటు చేశాడు. యూజర్లకు అత్యంత అనువుగా ఉండే కీప్యాడ్ను బిగించాడు. 470 ఓహెచ్ఎం రెసిస్టర్తో కూడిన కనెక్టర్ వైర్, 9 వోల్టుల హెచ్ఐడబ్ల్యూ బ్యాటరీ, స్విచ్లను ఉపయోగించాడు. అంశుమన్ ప్రస్తుతానికి దీనికి ‘ఏపీ కాలిక్యులేటర్’ అని పేరు పెట్టాడు. త్వరలోనే ఒక ఫ్యాన్సీ పేరును డిసైడ్ చేస్తానని చెప్పాడు. AP Calc, AP Calc వర్షన్-1 అనే పేర్లను పరిశీలిస్తున్నానని తెలిపాడు.
ఐడియా అలా వచ్చింది
'నేను 10వ తరగతిలో ఉండగా మ్యాథ్స్లోని అంకగణితం అధ్యాయం చాలా కష్టంగా అనిపించేది. నిత్యం దాని గురించే ఆందోళన చెందేవాడిని. ఆ లెక్కలను సులభంగా పరిష్కరించడం ఎలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. చాలా అంకగణిత ఫార్ములాలను చదివాను. వాటిలో సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఈక్రమంలో నేను గుర్తించిన అంశాలతో ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టును సిద్ధం చేశాను. ఆ తర్వాతే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. అంకగణిత ఫార్ములాలతో సులభంగా లెెక్కలు చేయగల ఒక కాలిక్యులేటర్ను తయారు చేయాలనే ఆలోచన మెదడుకు తట్టింది. ఈ తరహా కాలిక్యులేటర్ ఏదైనా ఇప్పటికే ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకునేందుకు నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేశాను. కానీ అలాంటిదేమీ లేదని తేలింది. దీంతో కాలిక్యులేటర్ తయారీ దిశగా ప్రయత్నాలను మొదలుపెట్టాను. పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల సలహాలను తీసుకున్నాను. వివిధ యాప్లను, కోడ్లను స్టడీ చేశాను. కాలిక్యులేటర్ల తయారీలో వినియోగించే పరికరాల గురించి తెలుసుకున్నాను. ఈవిధంగా నెలల తరబడి పరిశ్రమించిన అనంతరం నా కాలిక్యులేటర్ రెడీ అయింది' అని విద్యార్థి అంశుమన్ మొహంతి తెలిపారు.
ఈ కాలిక్యులేటర్ అందుకే స్పెషల్
'నేను తయారుచేసిన కాలిక్యులేటర్ చాలా స్పెషల్. మనం ఉపయోగించే సాధారణ కాలిక్యులేటర్లకు ఇది పూర్తిగా భిన్నమైంది. మనకు గుర్తుండని ప్రత్యేక గణిత సూత్రాలను కూడా ఈ కాలిక్యులేటర్ అప్పటికప్పుడు చెబుతుంది. ఉదాహరణకు భౌతిక శాస్త్ర నియమం ప్రకారం ఒక బంతి ఎంతైతే వేగంతో ముందుకు కదులుతుందో, అంతే వేగంగా దాని స్థానం మారిపోతుంది. ఈ అంశాల ప్రాతిపదికన బంతి చివరికి ఎంత దూరానికి చేరుతుందనే సమాచారాన్ని ఈ కాలిక్యులేటర్ లెక్కకట్టి చెప్పగలదు. ఇది 9999 వంటి చాలా పెద్ద అంకగణిత లెక్కలను, 99,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువలను కూడా పరిష్కరించగలదు' అని విద్యార్థి అంశుమన్ మొహంతి చెప్పారు.
ఈ కాలిక్యులేటర్ను ఎందుకు కొనాలి?
'నిర్మాణ రంగ పనుల లెక్కలు చేసే వారికి నేను తయారుచేసిన కాలిక్యులేటర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక కొత్త నిర్మాణ ప్రాజెక్టుకు ఎన్ని ముడి పదార్థాలు అవసరం ? పని జరిగే కొద్దీ ముడి పదార్థాల అవసరం ఎంతమేరకు పెరుగుతుంది ? అనే వివరాలను ఈ కాలిక్యులేటర్ లెక్క కట్టి చెబుతుంది. వాణిజ్యపరమైన అకౌంటింగ్ అవసరాలకూ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. వినియోగదారుల నుంచి డిమాండ్ పెరిగితే, వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయి. వినియోగదారుల డిమాండ్కు అనుగుణంగా వస్తువు ధరను నిర్ణయించడానికి ఈ కాలిక్యులేటర్తో లెక్కలు చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక కంపెనీలో పనిచేసే ఒక ఉద్యోగికి ఏటా నిర్దిష్ట మొత్తంలో జీతం పెరుగుతుంది. ఏటా పెరిగే ఈ సగటు జీతాన్ని బట్టి, రాబోయే ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో అతడి శాలరీ ఎంతకు చేరుతుందో ఈ కాలిక్యులేటర్ లెక్కచేసి చెబుతుంది' అని విద్యార్థి అంశుమన్ మొహంతి పేర్కొన్నారు.
ఏపీ కాలిక్యులేటర్ ధర ఎంత?
ఏపీ కాలిక్యులేటర్ను తయారు చేయడానికి దాదాపు రూ.1500 ఖర్చు చేశానని విద్యార్థి అంశుమన్ మొహంతి తెలిపాడు. ఏదైనా కంపెనీ దీన్ని పెద్ద ఎత్తున తయారు చేస్తే, తక్కువ ధరకే విక్రయించొచ్చని చెప్పాడు. దానిలోని మైక్రోకంట్రోలర్ సైజును, కాలిక్యులేటర్ సైజును తగ్గించొచ్చని పేర్కొన్నాడు. సగటున రూ.500కే మార్కెట్లో విక్రయించొచ్చని అంచనా వేశాడు.
విద్యార్థి అంశుమన్కు మా అభినందనలు
'సైన్స్ మానవ జీవితంలో అంతర్భాగం. విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మనం సైన్స్ను వినియోగించాలి. సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లలో పాల్గొనే విద్యార్థులు తమ జీవితాల్లో శాస్త్రీయ ప్రతిభను పెంపొందించుకోవచ్చు. ఏపీ కాలిక్యులేటర్ను తయారుచేసినందుకు విద్యార్థి అంశుమన్ మొహంతికి మా అభినందనలు' అని గోపాల్పూర్లో ఉన్న పీఎం శ్రీ కేంద్రీయ విద్యాలయం హెడ్ మాస్టర్ బిరంచి నారాయణ్ దాస్ తెలిపారు.
