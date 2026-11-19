'ఒక రోజు తింటే, మరునాడు పస్తులుండాలి'- పింఛను, రేషన్ కోసం దివ్యాంగురాలి వేదన
Odisha Disabled Women AadharCard Issue : ఒడిశాలోని కేంద్రపారాకు చెందిన 40ఏళ్ల మినాతి దాస్, ఆధార్ నమోదు ప్రక్రియలో వేలిముద్రలు పడకపోవడం వల్ల గతకొన్ని నెలలుగా పింఛను, రేషన్ పొందలేకపోతున్నారు.
Published : November 19, 2026 at 1:19 PM IST
చిన్న వయస్సులోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోవడం, ఆపై శారీరక వైకల్యం ఓ దివ్యాంగురాలిని అత్యంత కఠిన పరిస్థితుల్లోకి నెట్టివేసింది. పైగా ఆధార్ లేకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవీ ఆమెకు అందడం లేదు. తన దీనపరిస్థితిపై అధికారులు ఎప్పుడు స్పందిస్తారా? అని దివ్యాంగురాలు విధిని నమ్ముకుని, కష్టాల్లోనే కాలం వెళ్లదీస్తోంది. ప్రభుత్వ సహాయం కోసం పదేపదే విన్నవించుకున్నా, ఆమెకు ఎటువంటి దివ్యాంగుల పింఛను గానీ, రేషన్ సరుకులు గానీ అందడం లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 'డిజిటల్ ఇండియా' గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, సమాజపు అంచున ఉన్న ఆ యువతి ఆవేదన ఎవరికీ వినిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో 'ఈటీవీ భారత్' ఆమెకు సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక కథనాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చింది.
ఒడిశాలోని కేంద్రపారా జిల్లా దేరాబిష్ బ్లాక్లోని ఖమోల్ గ్రామంలో నివసించే 40 ఏళ్ల మినాతి, పుట్టిన 4 నెలల్లోనే తండ్రి మరణించారు. ఆమె తల్లి కూడా ఎనిమిదేళ్ల క్రితం కన్నుమూశారు. ఆమె సోదరుడు వేరే చోట ఉంటూ, కూలీగా జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. అయితే, మినాతి 10 ఏళ్ల వయసులో పాఠశాలలో ఆడుకుంటుండగా ఆమె ఎడమ కాలికి గాయమైంది. ఆ సమయంలో కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేక, సరైన వైద్య చికిత్స అందక ఆమె కాలు పూర్తిగా పనిచేయకుండా పోయింది. కొద్దిరోజులకు వెన్నుముక, కాలులో తీవ్రమైన నొప్పి ఉండటంతో, ఆమె నడవడానికి చేతులను ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారు. దీనివల్ల ఆమె చేతులు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె రెండు చేతులు వంగిపోయి, పాక్షికంగా మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి. అయితే, అంతటి దయనీయ పరిస్థితిలోనూ తనకు ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవీ అందడం లేదని మినాతి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"నా చేతికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకింది. చాలా గాయాలయ్యాయి. దీనివల్ల ఆధార్ నమోదు ప్రక్రియలో వేలిముద్రలు పడడంలేదు. ఫలితంగా ఆధార్కార్డు లేకపోవడంతో గత మూడు నెలలుగా నాకు ఎటువంటి పింఛను, బియ్యం లేదా ఇతర ప్రభుత్వ సహాయం అందడం లేదు. సర్పంచ్కు కూడా ఈ విషయం చెప్పాను, కానీ ఎటువంటి స్పందన లేదు."
- మినాతి దాస్, బాధితురాలు
స్థానికుల చెప్పిన వివరాలు
మినాతి దాస్ దయనీయ పరిస్థితిపై ఖమోల్ గ్రామ స్థానికులు స్పందించారు. మినాతి తనంతట తాను లేవలేదని, చాలా కష్టంతో ఒకచోట నుంచి మరోచోటుకు నేలపై పాకుతూనే కదులుతుందని చెప్పారు. మినాతి బంధువులతో పాటు కొంతమంది గ్రామస్థులు, వారికి తోచినంత సహాయం చేస్తూ ఉంటారని స్థానికుడు ప్రమోద్ బెహెరా పేర్కొన్నారు. గతంలో మినాతికి పింఛను అందేదని, ఇప్పుడు అది ఎందుకు ఆగిపోయిందో అర్థం కావడం లేదని తెలిపారు. ఈ విషయంపై అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఆమెకు సహాయం చేయాలని ఆయన కోరారు.
ఆదర్శ ఫౌండేషన్ సాయం
ఆధార్ కార్డు లేకపోవడం వల్ల మినాతికి ప్రభుత్వ పింఛన్లు, రేషన్ ఇతర సంక్షేమ పథకాలు అందడం లేదని ఆదర్శ ఫౌండేషన్కు చెందిన దీపక్ జెనా తెలిపారు. తన సహోద్యోగి వాట్సాప్ గ్రూప్లో మినాతి ఫోటోను పోస్ట్ చేయడంతో, తమ సంస్థకు ఆమె పరిస్థితి గురించి తెలిసిందని చెప్పారు. "మినాతి శారీరక పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. ఒక చేయి ఇన్ఫెక్షన్కు గురైంది. మా సంస్థ తరపున మేం చేయగలిగినంత సహాయం అందించాం. అలాగే, మాజీ డీఎస్ఎస్ఓ (జిల్లా సామాజిక భద్రతా అధికారి) ప్రభాస్ చంద్ర దాస్ను, అలాగే ఇతర బీఎస్ఎస్ఓ, డీఎస్ఎస్ఓ కార్యాలయ అధికారులను సంప్రదించాం. అయితే, వారికి ఇంకా పూర్తి సమాచారం అందలేదు.
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