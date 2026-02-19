పురిటినొప్పులు భరించలేక కత్తితో కడుపును కోసుకున్న గర్భిణీ- ఆడ శిశువు ప్రసవం- 'ఆమె' పరిస్థితి విషమం
Published : February 19, 2026 at 10:42 PM IST
Woman Slits Her Abdomen : పురిటినొప్పులు భరించలేక ఓ నిండు గర్భిణి కత్తితో తన పొత్తికడుపును కోసుకుని ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చిన ఘటన ఉత్తర్ప్రదేశ్ బహ్రైచ్ జిల్లాలో జరిగింది. ప్రస్తుతం చిన్నారి ఆరోగ్యంగా ఉండగా, ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో చికిత్స నిమిత్తం ఆమెను లఖ్నవూలోని వైద్య కేంద్రానికి తరలించారు.
ఇదీ జరిగింది
బహ్రైచ్ జిల్లా బౌండీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నంద్వాల్ గ్రామానికి చెందిన 35ఏళ్ల నాన్కీ గర్భంతో ఉంది. ఆరు నెలల కిందట ఆమె భర్త అనారోగ్యంతో మరణించడంతో నాన్కీ ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. అయితే గురువారం మధ్యాహ్నం ఇంట్లో ఆమె ఒక్కరే ఉన్మ సమయంలో ఆమెకు పురిటి నొప్పులు ప్రారంభమయ్యాయి. నొప్పి భరించలేనంతగా పెరిగిపోవడంతో వంటగదిలో కూరగాయలు కోసేందుకు ఉపయోగించే కత్తిని తీసుకుని ఆమె కడుపును స్వయంగా కోసుకుంది.
దీంతో సాధారణ ప్రసవం ద్వారా నాన్కీ ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. అయితే కత్తి కడుపులో లోతుగా దిగడంతో పరిస్థితి విషమించి తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగింది. నొప్పితో విలవిల్లాడుతూ గట్టిగా అరిచింది. ఆమె అరుపులు విన్న ఇరుగు పొరుగువారు ఇంట్లోకి వచ్చి వెంటనే శిశువుతోపాటు ఆమెను ఫఖర్పూర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు తరలించారు. నాన్కీ కడుపులో లోతైన గాయాన్ని గుర్తించినట్లు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు.
'గురువారం మధ్యాహ్నం 3.20 గంటల ప్రాంతంలో ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు. ఆమె ప్రేగులు బయటకు వచ్చాయి. తీవ్రమైన రక్తస్రావం జరిగింది. ఆమె పొత్తికడుపులో లోతైన గాయం ఉంది' అని ఆసుపత్రి చీఫ్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ విలేకరులకు తెలిపారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో నాన్కీని లఖ్నవూలోని జిల్లా వైద్య కేంద్రానికి తరలించినట్లు ఆసుపత్రి సిబ్బంది తెలిపింది.