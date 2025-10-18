ETV Bharat / bharat

బార్బర్స్ మంచి మనసు- వరద బాధితులకు చేతనైన సాయం- ఫ్రీగా కటింగ్, షేవింగ్!

మంచి మనసును చాటుకున్న నాయీ బ్రాహ్మణులు- వరద బాధితులకు ఉచితంగా హెయిర్ కట్, షేవింగ్

Hair Cutting And Shaving Free For Flood Victims
Hair Cutting And Shaving Free For Flood Victims (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 18, 2025 at 11:35 AM IST

3 Min Read
Hair Cutting And Shaving Free For Flood Victims : ఎదుటివారికి మంచి చేయాలనే మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని అంటారు పెద్దలు. అదే విషయాన్ని నిరూపించారు బంగాల్​కు చెందిన నాయీ బ్రాహ్మణులు (క్షురకులు). వరదలతో అతలాకుతలమై తమ గ్రామాలను విడిచి, సహాయక శిబిరాల్లో తలదాచుకుంటున్నవారికి ఉచితంగా షేవింగ్, హెయిర్ కట్ చేసి తమ మంచి మనసును చాటుకున్నారు. దీంతో వారిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

బంగాల్​కు ముంచెత్తిన వరదలు- సహాయక శిబిరాల్లో బాధితులు
ఇటీవల బంగాల్​లోని జల్‌ పాయీగుడీ జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. దీంతో మైనాగురి బ్లాక్​లోని తారాబారి, ఖటోర్ బారి, ఖారి బారి ప్రాంతాలు వరదల్లో మునిగిపోయాయి. దీంతో భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. అలాగే ప్రజలు ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చేయడంతో వారిని ప్రభుత్వం సహాయక శిబిరాలకు తరలించింది. దీంతో వరద బాధితులు ప్రాణాలు నిలబెట్టుకున్నారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ప్రభుత్వంతో పాటు, వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దాతలు బాధితులకు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఇతర ప్రాంతాలు ప్రజలు, సంస్థలు కూడా వారికి అండగా నిలిచాయి. ప్రతి ఒక్కరూ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలకు సాధ్యమైనంత సాయం చేస్తున్నారు.

Hair Cutting And Shaving Free For Flood Victims
కటింగ్, షేవింగ్ చేస్తున్న బార్బర్స్ (ETV Bharat)

క్షురకులు కీలక నిర్ణయం
అయితే అమ్గురి బార్బర్స్ అసోసియేషన్ కూడా వరద బాధితులకు ఏదైనా సహాయం చేయాలనుకుంది. అయితే ఆ అసోసియేషన్ లో ఉన్న క్షురకుల ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే. వరద బాధితులకు ఆహారం, ఇతర సామాగ్రిని సాయం చేసేంత డబ్బులు వారి వద్ద లేవు. అయినా వారి మనసు ఒప్పుకోలేదు. సహాయక శిబిరాల్లో ఉన్నవారి కోసం ఏమైనా చేయాలనుకున్నారు. దీంతో అమ్గురి బార్బర్స్ అసోసియేషన్ లోని క్షురకులందరూ రేజర్లు, కత్తెరలను తీసుకొని నేరుగా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. సహాయక శిబిరాల్లో ఉన్న పురుషులకు ఉచితంగా షేవింగ్, హెయిర్ కట్ చేశారు. రోజంతా అక్కడే ఉండి అందరికీ షేవింగ్, కటింగ్ చేసి తమ మంచి మనసును చాటుకున్నారు. వరద బాధితుల కోసం బార్బర్స్ తమకు తోచిన సాయాన్ని చేశారు.

'మా వంతు సాయం చేశాం'
"అందరూ తమకు తోచిన సాయాన్ని వరద బాధితులకు చేయడం నేను చూశాను. కానీ మేము పేద ప్రజలం. మేము ఎలా బాధితులకు సాయపడగలమోనని ఆలోచించాం. అప్పుడు మా అసోసియేషన్ సభ్యులతో చర్చించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. వరద బాధితులకు మా వంతు సాయం చేయాలనుకున్నాం. మా వంతుగా సమీప గ్రామస్థులకు అండగా నిలిచాం. చాలా మంది సహాయక శిబిరాల్లో ఉండడంతో సెలూన్లకు రాలేకపోయారు. అలాంటి వారి కోసం మేమందరం వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఉచితంగా షేవింగ్, హెయిర్ కట్ చేశాం. 15 మంది బార్బర్​లు కలిసి ఈ పని చేశాం." అని మైనాగురిలోని అమ్గురి బార్బర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు దీపక్ శర్మ తెలిపాడు.

Hair Cutting And Shaving Free For Flood Victims
కటింగ్, షేవింగ్ చేస్తున్న బార్బర్స్ (ETV Bharat)

హర్షం వ్యక్తం చేసిన వరద బాధితులు
మరోవైపు, క్షురకులు తమకు చేసిన సాయంపై వరద బాధితులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది చాలా మంచి చొరవని వరద బాధితుడు జగదీశ్ రాయ్ తెలిపాడు. "వరదల కారణంగా మేము ఇళ్లను వదిలిపెట్టి సహాయక శిబిరాల్లో తలదాచుకుంటున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ తమకు తోచిన సహాయాన్ని చేస్తున్నారు. క్షురకులు కూడా మాకు అండగా నిలిచారు. వరద బాధితులకు ఫ్రీగా షేవింగ్, కటింగ్ చేశారు. తమ సామర్థ్యం మేరకు ఉచితంగా సేవలకు అందించారు. ఈ సమయంలో షేవింగ్, కటింగ్ చేయించుకోవడం మాకు ఆర్థిక సవాల్​తో కూడుకున్నదే. క్షురకులు మాకు ఉపశమనం కల్పించారు" అని మైనాగురి వరద బాధితుడు జగదీశ్ రాయ్ అన్నాడు.

Hair Cutting And Shaving Free For Flood Victims
కటింగ్, షేవింగ్ చేస్తున్న బార్బర్స్ (ETV Bharat)

అండగా ప్రభుత్వం, పలు సంస్థలు
వరదలు వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి ప్రభుత్వం, వివిధ పూజా కమిటీలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తమకు అండగా ఉన్నాయని బాధితుడు ప్రఫుల్ల రాయ్ తెలిపాడు. వరద బాధితులకు వీరందరూ సాయం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నాడు. అమ్గురి క్షురకులు తీసుకున్న చొరవ అద్భుతమైనదని కొనియాడాడు. వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు.

TAGGED:

WEST BENGAL FLOODS 2025
HAIR CUT AND SHAVING FREEVICTIMS
FLOOD VICTIMS FREE SHAVE AND HAIR
HAIR CUTTING AND SHAVING FREE

