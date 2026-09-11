ETV Bharat / bharat

ఐరాస మ్యాప్‌లో భారత్‌కు వెలుపల అరుణాచల్, అక్సాయ్‌చిన్- మండిపడ్డ పెమా ఖండూ సర్కార్- దౌత్యపరమైన చర్యలకు డిమాండ్

వివాదస్ఫదమైన ఐక్యరాజ్యసమితి కొత్త జియోస్పేషియల్ మ్యాప్‌- అరుణాచల్, అక్సాయ్ చిన్ ప్రాంతాలను భారత్ వెలుపల చూపించిన మ్యాప్- దీనిపై అరుణాచల్ ప్రభుత్వం, నాయకులు ఆగ్రహం

UN Geospatial Map Controversy
అరుణాచల్​ ప్రదేశ్​లోని బుమ్ లా పాస్​ (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 10:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

UN Geospatial Map Controversy in India : ఐక్యరాజ్యసమితి రూపొందించిన కొత్త జియోస్పేషియల్ మ్యాప్‌లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అక్సాయ్ చిన్ ప్రాంతాలను భారత్ సరిహద్దు వెలుపల ఉన్నట్లు చూపించడం వివాదస్ఫదమైంది. ఈ మ్యాప్‌పై అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. భారతదేశ సరిహద్దులను కేవలం మ్యాప్‌లోని గీతలు (లైన్స్) మాత్రమే నిర్వచించవని అరుణాచల్ సీఎం పెమా ఖండూ పేర్కొన్నారు. బార్డర్‌ వెంబడి నివసించే, పనిచేసే, దృఢంగా నిలబడే ప్రజల వల్ల సరిహద్దులు మరింత బలపడతాయని తెలిపారు. 'జై హింద్! జై అరుణాచల్!' అని 'ఎక్స్' వేదికగా పెమా ఖండూ ఐరాస కొత్త జియోస్పేషియల్ మ్యాప్‌పై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

మా మాతృభూమి భారతదేశమే : అరుణాచల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్
మరోవైపు, ఐరాస కొత్త జియోస్పేషియల్ మ్యాప్‌పై నెలకొన్న వివాదంపై అరుణాచల్ ప్రదేశ్ శాసనసభ స్పీకర్ టెస్యం పోంగ్టే కూడా స్పందించారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఎప్పటికీ భారతదేశంలో అంతర్భాగమేనని స్పష్టం చేశారు. భారతదేశమే తమ మాతృభూమి అని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈ జియోస్పేషియల్ మ్యాప్‌ను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏపీసీసీ) అధ్యక్షుడు బోసిరామ్ సీరం సైతం వ్యతిరేకించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతదేశ ప్రాదేశిక స్థానాన్ని మరింత బలంగా ప్రదర్శించడానికి దౌత్యపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అక్సాయ్ చిన్ భారత్‌కు చెందినదని అన్నారు. చైనా వివిధ సమయాల్లో భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించిందని ఆరోపించారు.

TAGGED:

UN GEOSPATIAL MAP DISPUTE ARUNACHAL
INDIA CHINA BORDER DISPUTE
UN MAP ON ARUNACHAL PRADESH
INDIA ON UN GEOSPATIAL MAP
UN GEOSPATIAL MAP CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.