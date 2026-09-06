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ఐరాస వరల్డ్ మ్యాప్‌లో జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్​- భారత్ అధికారిక పటాల ప్రకారమే ఉండాలి: MEA

జమ్మూకశ్మీర్‌, లద్దాఖ్‌ను భారత అధికారిక పటం ప్రకారమే చూపాలని భారత్‌ స్పష్టీకరణ- తప్పుడు లేదా తప్పుదోవ పట్టించే చిత్రణ తమకు ఆమోదయోగ్యం కాదని వెల్లడి

MEA on UN World Map
విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైస్వాల్‌ (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 1:49 PM IST

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MEA on UN World Map : వివిధ దేశాలు, ఖండాల విస్తీర్ణాన్ని మరింత కచ్చితంగా తెలిపేలా ఐక్యరాజ్యసమితి ఆమోదించిన ప్రపంచ పటానికి సంబంధించి భారత్​ కీలక స్పష్టీకరణ ఇచ్చింది. సరికొత్త ప్రపంచ పటంలో కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైన జమ్ముకశ్మీర్, లద్దాఖ్​లను భారత అధికారిక మ్యాప్​ ప్రకారమే చూపించాలని స్పష్టం చేసింది. దేశ భూభాగాన్ని తప్పుగా లేదా తప్పుదోవ పట్టించేలా చిత్రీకరిస్తే దాన్ని అంగీకరించబోమని విదేశాంగ శాఖ తేల్చిచెప్పింది. విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైస్వాల్‌ ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

'జమ్మూకశ్మీర్​, లద్దాఖ్​ సహా భారత సార్వభౌమ భూభాగాన్ని దేశ అధికార పటం ప్రకారమే చూపాల్సి ఉంటుంది. భారత భూభాగాన్ని తప్పుగా లేదా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా చిత్రీకరించడం తమకు ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. భారత సార్వభౌమత్వం, ప్రాదేశిక సమగ్రతపై దేశ వైఖరి స్పష్టమైనది, స్థిరమైనది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీపడేది కాదు. ఖండాల భూభాగాలను వాటి సాపేక్ష పరిమాణాలకు అనుగుణంగా చూపించే ఈక్వల్‌-ఏరియా మ్యాప్‌ ప్రొజెక్షన్లను ప్రోత్సహించాలన్న ప్రాథమిక సూత్రానికే మద్దతు ఇచ్చాం. అంతేకానీ ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట ప్రపంచ పటం, ప్రొజెక్షన్‌ లేదా దేశాల సరిహద్దుల చిత్రణను ఆమోదించినట్లు కాదు' అని రణధీర్​ జైస్వాల్ తెలిపారు.

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MEA ON UN WORLD MAP
RANDHIR JAISWAL ON UN WORLD MAP
MEA ON UN WORLD MAP

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