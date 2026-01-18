అల్ట్రా సెక్యూరిటీ EVM- ఒకసారి ఒక వ్యక్తి ఒకే ఓటు- రిగ్గింగ్ ఆరోపణలకు చెక్ పెట్టే ఆవిష్కరణ
అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఈవీఎంను ఆవిష్కరించిన మాహెరా ఫర్హాద్, ధ్రుతి దాస్- ప్రిసైడింగ్ అధికారుల ఆవేదన నుంచి విద్యార్థినులకు ఐడియా- ఇందులో ఒక వ్యక్తి ఒకటికి మించి ఓట్లు వేయలేడు
Ultra Security EVM By Students : ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ (ఈవీఎం)లపై వాడివేడి రాజకీయ చర్చ జరుగుతున్న వేళ ఇద్దరు ఇంటర్ విద్యార్థినులు ఓ ఆవిష్కరణతో ముందుకొచ్చారు. అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్ను మాహెరా ఫర్హాద్, ధ్రుతి దాస్ రూపొందించారు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ మెషీన్లో ఒక వ్యక్తి ఒకటికి మించి ఓట్లను వేయలేడు. ఫలితంగా పోలింగ్ బూత్లో ఎవ్వరూ రిగ్గింగ్ చేసే ఛాన్సే ఉండదు. ఒకరి ఓటు ఒకసారే నమోదవుతుంది. ఈ ఆవిష్కరణ వెనుక ఒక ఎమోషన్ ఉంది.
కొందరు దుండగులు ఈవీఎంలో రిగ్గింగ్ చేస్తుంటే కళ్లారా చూసిన ప్రిసైడింగ్ అధికారుల ఆవేదన ఉంది. ఎన్నికల ప్రిసైడింగ్ అధికారులుగా పనిచేసిన తమ క్లాస్మేట్ల తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు మాహెరా, ధ్రుతిని ఆలోచింపజేశాయి. ఈ ఆలోచన నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్. ఇంతకీ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ? మాహెరా, ధ్రుతి తదుపరి లక్ష్యం ఏమిటి ? ప్రిసైడింగ్ అధికారులకు ఎదురైన చేదు అనుభవం ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రిగ్గింగ్ ఘటనలు- ఆలోచనకు బీజాలు
బంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలోని జోకా ఏరియాలో ఉన్న ఓ ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలో మాహెరా ఫర్హాద్, ధృతి దాస్ చదువుతున్నారు. ప్రస్తుతం వారు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో ఉన్నారు. వారిద్దరి కథనం ప్రకారం, మాహెరా ఫర్హాద్, ధృతి దాస్లకు చెందిన కొందరు క్లాస్మేట్ల తల్లిదండ్రులు పలు ఎన్నికల్లో ప్రిసైడింగ్ అధికారులుగా పనిచేశారు. అంటే పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఇంఛార్జిలుగా వ్యవహరించారు. వీరిలో పలువురు ప్రిసైడింగ్ అధికారుల కళ్లెదుటే, దుండగులు పోలింగ్ బూత్లో ఈవీఎంలతో ఓట్ల రిగ్గింగ్కు పాల్పడ్డారు. దుండగులు హింసాత్మకంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో వారు ఏమీ మాట్లాడలేకపోయారు. ఆ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత అన్ని న్యూస్ ఛానళ్లు, న్యూస్ పేపర్లలో ఈ తరహా ఓట్ల రిగ్గింగ్ ఘటనలపై పెద్దసంఖ్యలో వార్తలు ప్రచురితం అయ్యాయి. ఇవన్నీ చూసి, విని ఆ ప్రిసైడింగ్ అధికారులు ఆవేదనకు గురయ్యారు. దీని గురించి తమ పిల్లలతో వారు చర్చించారు. చివరకు దీని గురించి తమ క్లాస్మేట్ల ద్వారా మాహెరా ఫర్హాద్, ధృతి దాస్ విన్నారు. ఓట్ల రిగ్గింగ్ జరగకుండా అడ్డుకునే ప్రత్యేక మెషీన్ను తయారు చేయాలని వారు సంకల్పించుకున్నారు. ప్రయోగాలను మొదలుపెట్టారు.
అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్ ఇలా పనిచేస్తుంది ?
మాహెరా ఫర్హాద్, ధ్రుతి దాస్ కసరత్తు ఫలించింది. వారి ప్రయోాగాలు ఫలితాన్ని ఇచ్చాయి. అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్ను వారు తయారు చేశారు. దీన్ని అన్లాక్ చేయాలంటే (తెరవాలంటే), తప్పకుండా పోలింగ్ కేంద్రంలోని ప్రిసైడింగ్ అధికారి వేలిముద్ర (ఫింగర్ ప్రింట్) అవసరం. ఎవరైనా సరే ఓటు వేసే ముందు ఈ మెషీన్కు తొలుత తమ వేలిముద్రను సమర్పించాలి. అనంతరం కెమెరాలో ముఖాన్ని చూపించి వ్యక్తిగత గుర్తింపును నిర్ధారించుకోవాలి. ఆ తర్వాతే ఈ ఓటింగ్ మెషీన్ అన్లాక్ అవుతుంది. ఓటరు ఓటు వేసిన వెంటనే, ఈ మెషీన్ లాక్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి ఇందులో ఓటు వేసిన వ్యక్తి, మరెన్ని సార్లు ఓట్లు వేసే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం ఉండదు. అతడి ఓటు ఒకసారికి మించి నమోదు కానే కాదు.
ఎన్నికల సంఘం మా మెషీన్ను పరిశీలించాలి
"మా ఇద్దరికీ ఇంకా ఓటు హక్కు రాలేదు. కానీ కొన్నేళ్లలోనే మేం కూడా అందరిలా ఓటు వేయబోతున్నాం. అందుకోసమే మాకు ఈవీఎంలపై అంతటి ఆసక్తి కలిగింది. మేం వేయబోయే ఓటు చాలా సేఫ్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, పోలింగ్ సిబ్బంది ఇక్కట్లు దూరం కావాలని మేం ఆశిస్తున్నాం. ఎవరూ ఓట్ల రిగ్గింగ్కు పాల్పడలేనంత సేఫ్గా, సెక్యూర్గా ఈవీఎంలు మారాలి. అందుకోసమే మా వంతుగా అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్ను తయారు చేశాం. దీన్ని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం, బంగాల్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పరిశీలించాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. ఈ మెషీన్ను మరింత మెరుగుపర్చడానికి ఎన్నికల సంఘం అధికారులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఏవైనా సలహాలను ఇచ్చినా తీసుకోవడానికి మేం రెడీగా ఉన్నాం" అని మాహెరా ఫర్హాద్, ధ్రుతి దాస్ ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు.
ఎన్నో సైన్స్ ఫెయిర్లలో ప్రదర్శన
కోల్కతా నగరంలో జరిగిన వివిధ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫెయిర్లలో అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్ను మాహెరా ఫర్హాద్, ధృతి దాస్ ప్రదర్శించారు. ఇటీవలే భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖకు చెందిన నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ మ్యూజియమ్స్, కోల్కతాలోని బిర్లా ఆర్ట్ అండ్ టెక్నాలజీ మ్యూజియం సంయుక్తంగా నిర్వహించిన తూర్పు ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫెయిర్లోనూ వారు పాల్గొన్నారు. అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్’ గురించి సందర్శకులకు చక్కగా వివరించారు.
ఈవీఎంలను సురక్షితంగా మార్చాలనేదే సంకల్పం
"కొంతమంది మా స్నేహితుల తల్లిదండ్రులు పలు ఎన్నికల్లో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్లుగా పనిచేశారు. ఆ సమయంలో వారు పోలింగ్ బూత్లలో చాలా సమస్యలను, సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. వాటన్నింటి గురించి విన్నాక, మన ఈవీఎంలను మరింత సురక్షితంగా మార్చాలనే సంకల్పాన్ని తీసుకున్నాం. రిగ్గింగ్కు పాల్పడలేని విధంగా ఓటింగ్ యంత్రాలలో సాంకేతిక మార్పులు చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. భావి ఓటర్లుగా ఈవీఎంలను మెరుగుపర్చాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది. మా వంతుగా ప్రయోగాలు చేసి అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్ను తయారు చేశాం. అవకాశం లభిస్తే, దీనిపై ఎన్నికల కమిషన్తోనూ మాట్లాడాలని మేం కోరుకుంటున్నాం" అని విద్యార్థిని ధృతి దాస్ తెలిపారు.
ప్రిసైడింగ్ అధికారులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
"అల్ట్రా సెక్యూరిటీ ఓటింగ్ మెషీన్ వల్ల ఎన్నికల ప్రిసైడింగ్ అధికారులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. దుండగులు ఏం చేసినా ఈ మెషీన్లో ఎక్కువ ఓట్లను వేయలేరు. ఒక వ్యక్తి ఒకటికి మించి ఓట్లను వేయడం కుదరనే కుదరదు. మా మెషీన్ ఇంకా అభివృద్ధి దశలోనే ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని ఇంకా మెరుగుపరుస్తాం. ఈ యంత్రంలో నమోదయ్యే ఓట్ల సమాచారాన్ని ఎవరూ దొంగిలించకుండా సాంకేతిక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తాం. పోలింగ్ స్టేషన్లను సీసీటీవీ కెమెరాలతో సులభంగా కవర్ చేసేలా ఒక వ్యవస్థను కూడా మేం తయారు చేశాం" అని విద్యార్థిని మాహెరా ఫర్హాద్ చెప్పారు.