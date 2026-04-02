ETV Bharat / bharat

హర్మూజ్‌పై యూకే చర్చలు- భారత్‌కు ఆహ్వానం- ఇరాన్ సహా అన్ని దేశాలతో టచ్‌లోనే: కేంద్రం

స్వేచ్ఛాయుత, సురక్షిత హర్మూజ్‌ను కోరుకుంటున్నాం- ఐరాసలో బహ్రయిన్ తీర్మానంపై భారత్ కీలక స్పందన- ఇరాన్‌లోని 204 మంది భారతీయులను కాపాడాం- విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్

MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 2, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA INVITED TO HORMUZ TALKS : హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిపించే అంశంపై చర్చల కోసం భారత్ సహా పలు దేశాలను యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (యూకే) ఆహ్వానించిందని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. గురువారం సాయంత్రం వర్చువల్‌గా జరగనున్న ఈ సమావేశంలో భారత్ తరఫున విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి పాల్గొంటారని తెలిపారు. దిల్లీలో విలేకరుల సమావేశంలో ఈ వివరాలను ఆయన తెలియజేశారు. ఎల్‌పీజీ, ఎల్‌ఎన్‌జీ, ఇతర ఇంధన ఉత్పత్తులతో కూడిన భారత నౌకలను సురక్షితంగా, అంతరాయం లేకుండా దేశానికి తీసుకొచ్చే అంశంపై ఇరాన్ సహా ఇతర దేశాలతో భారత్ సంప్రదింపులు జరుపుతోందన్నారు. ఈ సంప్రదింపుల ఫలితంగానే గత కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో 6 భారతీయ నౌకలను సేఫ్‌గా హర్మూజ్ జలసంధిని దాటించగలిగామని రణధీర్ జైస్వాల్ చెప్పారు. అందుకే అన్ని సంబంధిత పక్షాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ భారత్ ముందుకు సాగుతోందన్నారు.

'స్వేచ్ఛాయుత, సురక్షిత హర్మూజ్ కోరుకుంటున్నాం'
హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా రాకపోకలు సాగించే నౌకలపై ఇరాన్ దాడులను ఖండిస్తూ బహ్రయిన్ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి ఆమోదం తెలిపింది. భారత్ సైతం అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా సముద్ర మార్గంలో వాణిజ్య నౌకల రవాణాకు స్వేచ్ఛాయుత, సురక్షిత పరిస్థితులు ఉండాలని కోరుకుంటుందని రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ మీదుగా స్వేచ్ఛాయుత, సురక్షిత స్థితిలో నౌకల రాకపోకలు జరగాలి అనే దానికి భారత్ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, మొదటి నుంచీ ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతోందన్నారు. పశ్చిమాసియాలో చోటుచేసుకుంటున్న అన్ని పరిణామాలను భారత్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని ఆయన చెప్పారు. దీన్నిబట్టి ఐక్యరాజ్యసమితి చర్చలో ఉన్న బహ్రయిన్ తీర్మానంపై భారత్‌కు ఎలాంటి వైఖరి ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. ఈ తీర్మానం ప్రాతిపదికన పశ్చిమాసియా యుద్ధంలోని సంబంధిత దేశాలతో ప్రస్తుతం ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలోని సభ్యదేశాలు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయని రణధీర్ జైస్వాల్ గుర్తు చేశారు.

'ఇరాన్‌లోని 204 మంది భారతీయులను కాపాడాం'
"గల్ఫ్ ప్రాంత దేశాల్లో దాదాపు 1 కోటి మంది భారత పౌరులు ఉన్నారు. వాళ్లంతా సేఫ్‌గానే ఉన్నారు. ఆయా దేశాల్లోని భారత పౌరులతో భారత ఎంబసీలు టచ్‌లోనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం గల్ఫ్ దేశాల్లోని భారత ఎంబసీలు, భారత నౌకాయాన శాఖ సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి. భారత పౌరుల భద్రత, ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం మేం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నాం. గల్ఫ్ దేశాల్లో, హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద చోటుచేసుకుంటున్న అన్ని పరిణామాలను భారత్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఇరాన్‌లోని 204 మంది భారతీయులను భూ సరిహద్దు మార్గంలో అజర్ బైజాన్‌‌కు పంపాం. వాళ్లంతా అక్కడి నుంచి భారత్‌కు బయలుదేరారు. వీరిలో కొందరు ఇప్పటికే మన దేశానికి చేరుకున్నారు. ఇంకొందరు మార్గం మధ్యలో ఉన్నారు. అక్కడి భారత ఎంబసీ చొరవతోనే ఇది సాధ్యమైంది. ఈక్రమంలో అజర్ బైజాన్ ప్రభుత్వం మనకు బాగా సహకరించింది. అందుకుగానూ భారత ప్రభుత్వం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. పశ్చిమాసియా సైనిక ఘర్షణ వల్ల గల్ఫ్ దేశాల్లో ఇప్పటివరకు 8 మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం దురదృష్టకరం. మరొక భారతీయుడి ఆచూకీ గల్లంతైంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకలకూ భారత్ ఇంధన వనరులను సప్లై చేస్తోంది" అని రణధీర్ జైస్వాల్ చెప్పారు.

దేశంలో ఇంధన కొరత లేదు- స్వయం సమృద్ధికి భారత్ చర్యలు : గడ్కరీ
దేశంలో ఎలాంటి ఇంధన కొరత లేదని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, హైవేల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ స్పష్టం చేశారు. దేశ ప్రజలకు ఇంధన కొరత సమస్య ఎదురుకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలను చేపట్టిందని ఆయన తెలిపారు. ఇంధన అవసరాల కోసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఈ విభాగంలో స్వయం సమృద్ధి కోసం భారత సర్కారు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసిందన్నారు. దీనివల్లే దేశంలో ఎక్కడా ఇంధన కొరత అనేది లేదని గడ్కరీ చెప్పారు. భారత్ వినియోగించే ఇంధన వనరుల్లో 86 శాతాన్ని విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటామని, కానీ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్కుల వంటివి ఇంధన స్వయం సమృద్ధికి ఊతమిచ్చాయన్నారు.

దేశంలో ఈ కొత్తరకం వాహనాల సేల్స్ 40 నుంచి 50 శాతం పెరిగాయని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు. హైడ్రోజన్ ఆధారిత వాహనాల తయారీ, వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడంపైనా తాము ఫోకస్ పెట్టామని ఆయన తెలిపారు. 100శాతం ఇథనాల్‌పై నడిచే వాహనాలనూ తీసుకొస్తామని గడ్కరీ వెల్లడించారు. స్వయం సమృద్ధ భారత్‌ను సాధించేందుకు మనం ఎగుమతులను పెంచి, దిగుమతులను తగ్గించాలన్నారు. సోలార్ పవర్‌పైనా భారత్ ఫోకస్ ఉందని ఆయన చెప్పారు. అసోంలోని నుమాలీఘర్‌లో వెదురు గడ్డితో బయో ఇథనాల్‌ను తయారు చేసే ప్లాంటును ఏర్పాటు చేశామని కేంద్ర మంత్రి వివరించారు. ప్రస్తుతం భారత్ పెట్రోలులో 20 శాతం ఇథనాల్‌ను కలుపుతోందని, ఇథనాల్‌తో నడిచే ట్రక్కులు, కార్లను మార్కెట్‌లోకి తీసుకొస్తామన్నారు.

TAGGED:

UK TALKS ON HORMUZ
INDIA INVITED TO HORMUZ TALKS
IRAN INDIA RELATIONS
CENTER GOVT ON HORMUZ
INDIA INVITED TO HORMUZ TALKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.