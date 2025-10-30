ETV Bharat / bharat

సోషల్​ మీడియాలో ప్రేమ- 2.5 అడుగుల వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్న యువతి

పెద్దలను ఎదిరించి నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రేమ పెళ్లి- ఎన్ని సమస్యలు వచ్చిన ఎదుర్కొని జీవిస్తున్న జంట- రోహిత్,టీనా స్టోరీ ఇదే

Unique Couple Love Story
Unique Couple Love Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 30, 2025 at 10:11 PM IST

3 Min Read
Unique Couple Love Story : ప్రేమకు కులం, మతం, ప్రాంతం, ఎత్తు, అందం వంటివి ఏం ఉండవని అంటారు. మనల్ని అర్ధం చేసుకునే మనసు, ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం ఉంటే హ్యాపీగా జీవించవచ్చని చెబుతుంటారు. అలాంటిదే ఈ రోహిత్-టీనా జంట ప్రేమ కథ. సోషల్​ మీడియాలో స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు చాలా మంది అలాగే చేస్తున్నారు కదా అని అనుకుంటారు కదా. కానీ రోహిత్ ఎత్తు కేవలం 2.5 అడుగులు మాత్రమే. కనీసం నడవలేడు, ఏ పని చేయలేడు. వీల్​ ఛేర్​లోనే ఉంటాడు. అతడికి ఎవరొకరు సాయం చేయాల్సిందే. కానీ టీనా సాధారణ యువతి. ఇద్దరు ప్రేమ వివాహం చేసుకుని ఆనందంగా జీవిస్తున్నారు. వారికి ఇప్పుడు ఏడాదిన్నర కూతురు కూడా ఉంది. రోహిత్-టీనా లవ్​ కథ గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

రోహిత్ తండ్రి పురషోత్తం ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర్ ఆలయం బయట పూలు, పూల దండలు, అమ్మే చిన్న దుకాణం నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. రోహిత్ తల్లి కూడా దుకాణంలోనే తండ్రికి సహాయం చేస్తూ ఉండేది. రోహిత్​కు తమ్ముడు, చెల్లి ఉన్నారు. అయితే, తాను​ పుట్టినప్పటి నుంచే అలాగే ఉండేవాడని రోహిత్ చెబుతున్నాడు. సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితి ఆస్టియోపోరోసిస్ అనే ఎముకల వ్యాధితో బాధపడే వారికి వస్తుందని అన్నాడు. కానీ తనకు ఎలాంటి వ్యాధి లేదని వైద్యులు చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. చికిత్స చేయించుకున్నా విదేశాల నుంచి వచ్చే వైద్యులకు చూపించినా తనకు వచ్చిన సమస్యను నిర్ధరించలేకపోయారని చెప్పాడు. రోహిత్​కు 35 సంవత్సరాలు అని, టీనా తనకన్నా10 ఏళ్లు చిన్నదని చెప్పాడు.

Unique Couple Love Story
ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న రోహిత్ టీనా జంట (ETV Bharat)

రోహిత్ భార్య టీనా కూడా ఉజ్జయినికి చెందినది. టీనా తల్లి క్యాన్సర్​తో 2007లో మరణించింది. టీనాకు ఇద్దరు అన్నలు, ఒక చెల్లి ఉన్నారు. సోషల్​ మీడియా పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారిందని టీనా చెబుతుంది. వాళ్ల కుటుంబ మొదట ఒప్పుకోలేదని, తర్వాత అంగీకరించిందని తెలిపారు. ప్రేమ వివాహం చేసుకుని సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్పింది.

ఇంట్లోనే కాస్మెటిక్ దుకాణం
టీనా ప్రస్తుతం తన ఇంట్లోనే కాస్మెటిక్ దుకాణం నడుపుతోందని రోహిత్ తెలిపాడు. 'పెళ్లికి ముందు మా నాన్న నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడు. స్నానం చేయించడం నుంచి తినిపించడం వరకు, అలాగే ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లేవాడు. ఇప్పుడు టీనానే చూసుకుంటుంది. నా పనులన్నీ చేస్తుంది. అంతకుముందు ఆమె ఒక రెస్టారెంట్ నడిపేది. దానిని మా నాన్న చూసుకుంటున్నాడు. గుడి దగ్గర ఉన్న దుకాణంతో సహా ఇప్పుడు అన్ని మూసివేశాం. ఇంటి ఖర్చులను అన్నింటినీ టీనానే చూసుకుంటుంది. చిన్న చిన్న సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ఆనందంగా ముందుకు సాగుతున్నాం' అని రోహిత్ తెలిపాడు.

Unique Couple Love Story
రోహిత్-టీనా జంట (ETV Bharat)

పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో కోర్టులో పెళ్లి
2017లో సోషల్​ మీడియాలో పరిచమయ్యామని రోహిత్-టీనా తెలిపారు. 'ఆ తర్వాత స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. అప్పుడప్పుడు ఒకరి ఇళ్లను ఒకరు వెళ్లాం. మేం వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. కానీ మా కుటుంబాలు అంగీరించలేదు. నేను మొదట ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు వద్దు అని చెప్పారు. నువ్వు ఒక అమ్మాయి జీవితాన్ని ఎందుకు నాశనం చేయాలనుకుంటున్నావు అని అడిగారు. టీనా కుటుంబ కూడా అదే చెప్పింది. 2022లో స్నేహితులో సాయంతో కోర్టులో వివాహం చేసుకున్నాం. తర్వాత చింతామణి గణేశ్​ ఆలయం వివాహం చేసుకున్నారు. 10 రోజులకే ఇరు కుటుంబాలు అంగీకరించాయి' అని రోహిత్ చెప్పాడు.

Unique Couple Love Story
రోహిత్ టీనా జంట (ETV Bharat)

'ఇస్టాలో ప్రజలు విమర్శిస్తుంటారు'
రోహిత్–టీనా జంట సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్​గా ఉంటారు. ఇద్దరూ కలిసి బాలీవుడ్​ పాటలపై రీల్స్ చేస్తూ అభిమానులను సంపాదిస్తున్నారు. రోహిత్ @rohit_teena_nagmotiya, టీనా @teena_rohit_nagmotiyaలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇస్టాలో తమ ఎత్తు, రూపం గురించి ప్రజలు విమర్శిస్తారని, కానీ వాటిని పట్టించుకోమని రోహిత్-టీనా చెబుతున్నారు. ప్రేమే వారికి బలం ఇచ్చిందని, సమాజం తిట్టినా, సంతోషంగా ఉన్నామని అన్నారు.

