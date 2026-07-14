ఒకేలా ముఖాలు, వేలిముద్రలు- కవల పిల్లలకు ఆధార్ నిరాకరణ- చదువు, స్కాలర్షిప్స్పై ప్రభావం!
ఆధార్ కార్డులు రాకపోవడంతో కేరళలో కవల పిల్లల ఇబ్బందులు- ఆధార్ నమోదులో సాంకేతిక లోపం- ఒకే వేలిముద్రలు, ఐరిస్ కారణంగా సమస్య
Published : July 14, 2026 at 8:52 PM IST
Kerala Twins Aadhaar Issue : సహజంగా కవల పిల్లలు ఒకే రకమైన రూపాన్ని కలిగి ఉండటం చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే పుట్టుకతో వచ్చిన ఆ పోలికలే ఇప్పుడు కేరళకు చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు పెద్ద సమస్యగా మారాయి. ఒకేలా కనిపించే ముఖం, ఒకేలా ఉన్న వేలిముద్రలు, కంటి ఐరిస్ కారణంగా ఆధార్ సాఫ్ట్వేర్ వారిని వేర్వేరు వ్యక్తులుగా గుర్తించలేకపోతోంది. ఈ బయోమెట్రిక్ సాంకేతికతలోని లోపాల కారణంగా వారి దరఖాస్తుల్ని యూఐడీఏఐ (కేంద్ర విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ) తిరస్కరించింది. దీంతో ఆ కవలలకు ఆధార్ కార్డులు జారీ కాకపోవడంతో చదువు ముందుకు సాగట్లేదని, ఆ కుటుంబం తీవ్ర ఆందోళన చెందుతోంది. రెండేళ్ల కిందట దరఖాస్తు చేసినా ఇప్పటికీ ఒక బాలుడికి ఆధార్ కార్డు రాలేదు. దీంతో పాఠశాల చదువు, ప్రభుత్వ స్కాలర్షిప్లు, ఇతర సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు నిలిచిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది.
ఈ ఘటన కేరళలోని అలప్పుజా జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. చంపాకుళం చెంబుంపురంలోని శ్యామ్ భవన్కు చెందిన శ్యామ్, జ్యోతి దంపతుల కవల కుమారులు సారథి, సిద్ధార్థ్ ప్రస్తుతం తలవాడి ప్రభుత్వ హైస్కూల్లో ఏడో తరగతి చదువుతున్నారు. ఉన్నత చదువులు, ఇంకా ప్రభుత్వ స్కాలర్ షిప్స్ కోసం ఆధార్ తప్పనిసరి కావడంతో రెండేళ్ల కిందటే ఇద్దరికీ ఆధార్ నమోదు చేయించారు. అయితే బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తడంతో ఇద్దరి దరఖాస్తులు నిలిచిపోయాయి. కుటుంబ సభ్యులు పలుమార్లు ఆధార్ కేంద్రాల్ని సంప్రదించినప్పటికీ సమస్య ఇప్పటివరకు పరిష్కారం కాలేదు. ఇటీవల సారథి ఆధార్ నంబర్ ఆన్లైన్లో కనిపిస్తున్నా, సిద్ధార్థ్ ఆధార్ మాత్రం ఇప్పటికీ జారీ కాలేదు.
ఒకేలా ఉన్న బయోమెట్రిక్స్తోనే గందరగోళం
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఇద్దరూ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ కావడంతో వారి వేలిముద్రలు, కంటి ఐరిస్లో అసాధారణమైన పోలిక ఉంది. బయోమెట్రిక్ వ్యవస్థ దీనిని ఒకే వ్యక్తి రెండు సార్లు నమోదు చేస్తున్నట్లు గుర్తించి రెండో ఆధార్ నమోదును తిరస్కరించినట్లు కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఇక్కడ డూప్లికేట్ ఎంట్రీగా గుర్తిస్తుందన్నమాట. ఆ పిల్లల తల్లి జ్యోతి మాట్లాడుతూ- 'ఆధార్ అప్డేట్ కోసం దరఖాస్తు చేసిన 6 నెలల తర్వాత కూడా కార్డులు రాకపోతే వెళ్లి అడిగాం. అప్పుడు ఇద్దరి దరఖాస్తులు రద్దయ్యాయని తెలిసింది. ఆధార్ హెల్ప్లైన్ 1947కు కూడా ఫోన్ చేశాం. అయినా మాకు ఎలాంటి పరిష్కారం లభించలేదు' అని తెలిపారు. అధికారుల సూచన మేరకు ఒక బాలుడికి తల్లి బయోమెట్రిక్స్, మరో బాలుడికి తండ్రి బయోమెట్రిక్స్ ఉపయోగించాలని చెప్పారని ఆమె వెల్లడించారు.
ఒకరికి ఆధార్ వచ్చింది, మరొకరికి ఎర్రర్
తాము ఇప్పటికే రెండు అక్షయ కేంద్రాలకు వెళ్లినట్లు జ్యోతి చెప్పారు. తన బయోమెట్రిక్తో సారథి ఆధార్ ప్రక్రియ పూర్తయిందని, అయితే హార్డ్ కాపీ ఇంకా అందలేదన్నారు. కానీ సిద్ధార్థ్ బయోమెట్రిక్స్ నమోదు చేసేందుకు ప్రతిసారీ సిస్టమ్లో ఎర్రర్ వస్తోందని వాపోయారు. 'ఇప్పుడేం చేయాలో అర్థం కాట్లేదు. ఆధార్ లేకపోవడంతో పిల్లల ప్రభుత్వ స్కాలర్షిప్స్, ఇతర ప్రయోజనాలు కోల్పోతున్నారు' అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
చదువుపైనా ప్రభావం
ఇటీవల పాఠశాల యాజమాన్యం కూడా ఇద్దరు విద్యార్థుల ఆధార్ కార్డుల్ని సమర్పించాలని కోరుతుండటంతో ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. సిద్ధార్థ్కు ఆధార్ లేకపోవడంతో స్కూల్ రికార్డుల ప్రక్రియ కూడా నిలిచిపోయింది. ఆ సమస్య త్వరగా పరిష్కారం కాకపోతే అతని చదువుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని కుటుంబసభ్యులు వాపోతున్నారు. దేశంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి కవల పిల్లల ఆధార్ నమోదులో సమస్యలు ఎదురైన ఘటనలు గతంలో వెలుగుచూశాయి. సాంకేతిక లోపాల కారణంగా నిజమైన పౌరులకు ప్రభుత్వ సేవలు నిరాకరించకూడదని కోర్టులు కూడా పలుమార్లు వ్యాఖ్యానించినప్పటికీ, ఇలాంటి సమస్యలకు ఇప్పటికీ శాశ్వత పరిష్కారం కనిపించట్లేదని నిపుణులు అంటున్నారు.
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