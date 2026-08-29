UGC NET 2026- మూడు సబ్జెక్టులకు మళ్లీ పరీక్ష- ప్రశ్నపత్రాల్లో తప్పులు రావడం వల్లే
ఇంగ్లీష్, కామర్స్, సోషియాలజీకి సెప్టెంబర్ 9, 10న మళ్లీ పరీక్ష
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
Published : August 29, 2026 at 9:36 AM IST
UGC NET 2026 Re Exam : యూజీసీ- నెట్ జూన్ 2026 పరీక్షకు సంబంధించి నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇంగ్లీష్, కామర్స్, సోషియాలజీ సబ్జెక్టులకు మళ్లీ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మూడు సబ్జెక్టుల పరీక్షలకు సెప్టెంబర్ 9,10 తేదీల్లో నిర్వహించేందుకు షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. మరోవైపు 84 సబ్జెక్టులకు సంబంధించి యూజీసీ-నెట్ జూన్ 2026 ఫలితాలను శుక్రవారం విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ స్కోర్కార్డులను అధికారిక యూజీసీ-నెట్ వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయి చూసుకోవచ్చు. స్కోర్కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు.