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'అభ్యంతరం చెల్లితే అందరికీ ప్రయోజనం'- యూజీసీ- నెట్‌ ఆన్సర్ కీపై ఎన్‌టీఏ క్లారిటీ

యూజీసీ నెట్​ ఆన్సర్ కీ ఛాలెంజ్ ఫీజు రీఫండ్‌పై ఎన్​టీఏ స్పష్టత- ఆన్సర్ కీ ఛాలెంజ్ విధానాన్ని అభ్యర్థులందరికీ న్యాయం జరిగేలా రూపొందించామని వెల్లడి

UGC-NET 2026
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (NTA)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 7:39 AM IST

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NTA On Fee Refund Rules : యూజీసీ- నెట్ 2026 అభ్యర్థుల ఆన్సర్ కీ సంబంధిత ఆందోళనలపై నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) స్పష్టతనిచ్చింది. ఆన్సర్ కీ ఛాలెంజ్ విధానం కేవలం అభ్యంతరం తెలిపిన అభ్యర్థికి మాత్రమే కాకుండా, పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులందరికీ న్యాయం జరిగేలా రూపొందించామని పేర్కొంది. గురువారం ఎక్స్‌ పోస్టులో ఎన్‌టీఏ ఈ వివరాలను వెల్లడించింది. ఒక అభ్యర్థి లేవనెత్తిన అభ్యంతరాన్ని సంబంధిత సబ్జెక్ట్ నిపుణుడు సమర్థిస్తే, సవరించిన ఆన్సర్ కీ ఆ పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులందరికీ వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

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UGC NET 2026 LATEST UPDATES
NTA ON FEE REFUND RULES

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