'ఎవరికీ అన్యాయం జరగనివ్వం'- యూజీసీ నిబంధనల వివాదంపై బీజేపీ కీలక వ్యాఖ్యలు

'ఈక్విటీ రెగ్యులేషన్స్' అంశం కోర్టులో ఉన్నందున మాట్లాడలేమన్న సుధాంశు త్రివేది- కానీ ప్రభుత్వ లక్ష్యం న్యాయం చేయడమేనని స్పష్టీకరణ- నిబంధనలు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయన్న సుప్రీంకోర్టు

BJP Responds UGC Rules
BJP Responds UGC Rules (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
BJP Responds UGC Rules : యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ (యూజీసీ) ఇటీవల తీసుకువచ్చిన 'ఈక్విటీ రెగ్యులేషన్స్' వ్యవహారంపై అధికార భారతీయ జనతా పార్టీ ఎట్టకేలకు స్పందించింది. విద్యాసంస్థల్లో కుల వివక్షను అరికట్టే పేరుతో తెచ్చిన ఈ నిబంధనలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించిన నేపథ్యంలో, బీజేపీ ఆచితూచి వ్యవహరించింది. ఈ అంశం ప్రస్తుతం న్యాయస్థానం పరిధిలో ఉన్నందున దీనిపై లోతైన వ్యాఖ్యలు చేయడానికి ఆ పార్టీ నిరాకరించింది. అయితే, తమ ప్రభుత్వం 'అందరికీ న్యాయం' అనే మౌలిక సూత్రానికి కట్టుబడి ఉందని, ఎవరికీ అన్యాయం జరగనివ్వమని బీజేపీ స్పష్టం చేసింది. శుక్రవారం దిల్లీలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు, జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సుధాంశు త్రివేది ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఎవరికీ అన్యాయం జరగకూడదు
యూజీసీ నిబంధనలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించిన విషయంపై విలేకరులు ఆయన్ను ప్రశ్నించారు. దీనికి ఆయన బదులిస్తూ, "ఈ వ్యవహారం ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు విచారణలో ఉంది. గౌరవ న్యాయస్థానం దీనిపై స్టే ఆర్డర్ కూడా జారీ చేసింది. కాబట్టి ఈ సమయంలో దీనిపై వ్యాఖ్యానించడం సరైన పద్ధతి కాదు" అని పేర్కొన్నారు. అయితే, పార్టీ పరంగా ఒక విషయం స్పష్టంగా చెబుతున్నామని అన్నారు. "మేము ఎవరికీ అన్యాయం జరగనివ్వం. మా ప్రభుత్వం అందరికీ న్యాయం చేయడానికే కట్టుబడి ఉంది" అని ఆయన చెప్పారు.

సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు
గురువారం నాడు సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. క్యాంపస్‌లలో కుల ఆధారిత వివక్షను నిరోధించేందుకు యూజీసీ రూపొందించిన ఈక్విటీ నిబంధనల అమలును కోర్టు నిలిపివేసింది. ఈ నిబంధనలు ప్రాథమికంగా చూస్తే చాలా అస్పష్టంగా ఉన్నాయని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఇవి చాలా తీవ్రమైన, విస్తృతమైన పర్యవసానాలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వీటివల్ల సమాజం విడిపోయే ప్రమాదం ఉందని, దీని ప్రభావం చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుందని హెచ్చరించింది.

దుర్వినియోగం జరిగే ఛాన్స్
సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్, జస్టిస్ జోయ్‌మాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ యూజీసీ నిబంధనలలోని లోపాలను ఎత్తిచూపింది. "ఈ నిబంధనలలో కొన్ని సందిగ్ధతలు ఉన్నాయి. స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల వీటిని దుర్వినియోగం చేసే అవకాశాలను కొట్టిపారేయలేం. ఇది విద్యా వాతావరణాన్ని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నిబంధనలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లు చట్టపరంగా అనేక ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయని కోర్టు పేర్కొంది. విచారణలో భాగంగా పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి కోర్టు నాలుగు ప్రధాన ప్రశ్నలను రూపొందించింది. వీటిపై లోతైన విచారణ జరగాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

