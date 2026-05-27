ఉగాండా నుంచి వచ్చిన మహిళకు ఎబోలా? బెంగళూరులో ఐసోలేషన్- వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిన రష్యా!

ఉగాండా నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చిన 28 ఏళ్ల మహిళను ఐసోలేషన్‌లో ఉంచిన అధికారులు- శరీర నొప్పులు, అలసట లక్షణాలతో నమూనాలు సేకరించి పుణె NIVకు తరలింపు- డీఆర్‌సీ, ఉగాండాలో ఎబోలా వ్యాప్తిపై WHO హెచ్చరిక

Members of the Congo Scouts movement carry an Ebola awareness banner along a street during a public sensitisation campaign amid the Ebola outbreak in Bunia, Congo, Saturday, May 23, 2026. (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 27, 2026 at 9:01 AM IST

Ebola Virus : ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఈబోలా వైరస్‌ వ్యాప్తి ఆందోళన కలిగిస్తున్న వేళ, ఉగాండా నుంచి ఇటీవల బెంగళూరుకు వచ్చిన ఓ మహిళలో అనుమానాస్పద లక్షణాలు కనిపించడంతో కర్ణాటక ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. 28 ఏళ్ల ఉగాండా మహిళను బెంగళూరులోని ఇందిరానగర్‌లో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్ ఆస్పత్రిలో ఐసోలేషన్‌లో ఉంచి వైద్య పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సమాచారం ప్రకారం, దేశంలో ఇప్పటివరకు ఒక్క ఈబోలా వైరస్ కేసు కూడా నిర్ధారణ కాలేదు. అయినప్పటికీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలను కట్టుదిట్టం చేశాయి. మే 23న ఉగాండా నుంచి బెంగళూరులోని కెంపేగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న మహిళను ఎయిర్‌పోర్ట్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అధికారులు పరిశీలించారు. ఆమెకు జ్వరం వంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు లేకపోయినా, అలసట, శరీర నొప్పులు కనిపించడంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు నమూనాలు సేకరించారు.

అనంతరం పరీక్షల కోసం పుణెలోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ (NIV)కు పంపించారు. మొదట ఆమె ఒక హోటల్‌లో దిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తర్వాత స్వల్ప లక్షణాలు కనిపించడంతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి ఐసోలేషన్‌లో ఉంచారు. ప్రస్తుతం ఆమెను వైద్యులు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మరోసారి కూడా పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది.

దేశంలో ఆందోళన అవసరం లేదన్న కేంద్రం
ఈ ఘటనపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ స్పందిస్తూ, ప్రస్తుతం ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మార్గదర్శకాల ప్రకారం అన్ని ప్రజారోగ్య చర్యలు అమలు చేస్తున్నామని తెలిపింది. కర్ణాటక ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. దేశంలోని అన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు, ప్రవేశ కేంద్రాల్లో ప్రయాణికుల స్క్రీనింగ్, ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోందని తెలిపింది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అపోహలను నమ్మకుండా అధికారిక సమాచారం మాత్రమే విశ్వసించాలని ప్రజలకు సూచించింది.

ఆఫ్రికాలో తీవ్రతరం అవుతున్న ఎబోలా
డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో (DRC), ఉగాండా దేశాల్లో ప్రస్తుతం బుండిబుగ్యో స్ట్రెయిన్ ఈబోలా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతోంది. ఈ పరిస్థితిని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మే 17న 'పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్సర్న్'గా ప్రకటించింది. అలాగే ఆఫ్రికా CDC కూడా దీనిని పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ సెక్యూరిటీగా గుర్తించింది. WHO అత్యవసర కమిటీ మే 22న విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఎబోలా ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలని దేశాలకు సూచించింది. జ్వరం లేదా తెలియని వైరల్ లక్షణాలతో వచ్చే ప్రయాణికులను వెంటనే గుర్తించి పరీక్షలు చేయాలని తెలిపింది. అలాగే వైరస్ వ్యాప్తి ఉన్న ప్రాంతాలకు అవసరం లేకపోతే ప్రయాణాలు తగ్గించాలని సూచించింది.

కర్ణాటకలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
ఎబోలా ముప్పు నేపథ్యంలో కర్ణాటక ఆరోగ్య శాఖ ఇప్పటికే అప్రమత్తమైంది. ప్రభావిత దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు 21 రోజులపాటు స్వీయ పర్యవేక్షణలో ఉండాలని సూచించింది. ఏవైనా లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే సమీప ఆస్పత్రికి వెళ్లాలని ఆదేశించింది. బెంగళూరులోని రాజీవ్ గాంధీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చెస్ట్ డిసీజెస్‌ను ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ కేంద్రంగా గుర్తించారు. ఇందిరానగర్ ఎపిడెమిక్ డిసీజెస్ హాస్పిటల్‌ను క్వారంటైన్, చికిత్స కేంద్రంగా సిద్ధం చేశారు. మంగళూరులో శ్రీనివాస్ పోర్ట్ హాస్పిటల్‌ను క్వారంటైన్ కేంద్రంగా, వెన్‌లాక్ జిల్లా ఆస్పత్రిని చికిత్స కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేశారు.

రష్యా శాస్త్రవేత్తల వ్యాక్సిన్ ప్రకటన
ఇదిలా ఉండగా, కొత్త ఎబోలా వైరస్ స్ట్రెయిన్‌పై రష్యా శాస్త్రవేత్తలు వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి చేసినట్లు దక్షిణాఫ్రికాలోని రష్యా ఎంబసీ వెల్లడించింది. రష్యా ఆరోగ్య మంత్రి మిఖాయిల్ మురాష్కో ఈ విషయాన్ని ప్రకటించినట్లు తెలిపింది. కాంగోలో వ్యాప్తి చెందుతున్న బుండిబుగ్యో స్ట్రెయిన్‌పైనా ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రభావవంతంగా ఉండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ప్రస్తుతం బుండిబుగ్యో స్ట్రెయిన్ ఈబోలాకు పూర్తిస్థాయి ఆమోదం పొందిన వ్యాక్సిన్ లేదా ప్రత్యేక చికిత్స అందుబాటులో లేదని WHO పేర్కొంటోంది. అందువల్ల ముందస్తు జాగ్రత్తలు, పర్యవేక్షణ, వేగవంతమైన గుర్తింపే అత్యంత కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

