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'కట్, కాపీ, పేస్ట్' ఎడిటింగ్​తో సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం : ఉదయనిధి స్టాలిన్​

ఇటువంటి బెదిరింపులకు భయపడనని ఉదయనిధి వ్యాఖ్య- ఈ కేసును న్యాయపరంగా ఎదుర్కొంటానన్న డీఎంకే నేత

Udhayanidhi Stalin
Udhayanidhi Stalin (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 1:48 PM IST

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Udhayanidhi On Fake News : సినీ నటి త్రిషపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలను తమిళనాడు ప్రతిపక్షనేత ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ తీవ్రంగా ఖండించారు. తనపై కావాలనే తప్పుడు ప్రచారాన్ని సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తాను అనని మాటలను అన్నట్లు చూపించడానికి 'కట్, కాపీ, పేస్ట్' ఎడిటింగ్ పద్ధతులను ఉపయోగించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేశారని వ్యాఖ్యానించారు. ఇటువంటి బెదిరింపులకు తాను భయపడనని, ఈ కేసును న్యాయపరంగా ఎదుర్కొంటానని తెలిపారు. అలాగే, తన అరెస్టుపై పోలీసుల చర్యను ఒక "కామెడీ"గా అభివర్ణించారు. పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న అనంతరం ఉదయనిధి మీడియాతో మాట్లాడారు.

"నేను చెప్పని మాటలను చెప్పినట్లుగా చిత్రీకరించడానికి, వారు 'కట్, కాపీ, పేస్ట్' పద్ధతులను ఉపయోగించి తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేశారు. నేను వీటన్నింటికీ భయపడే వ్యక్తిని కాదు. దీనిని నేను చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటాను. నాపై పోలీసుల చర్య ఒక "హాస్యాస్పదం"".
- ఉదయనిధి స్టాలిన్​, తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత

కాగా, త్రిష, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ను తంజావూరు (ఈస్ట్) పోలీసులు మంగళవారం కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. చెన్నై నీలాంకరైలోని ఉదయనిధి నివాసం నుంచి ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకుని, విచారణ నిమిత్తం తంజావూరుకు తరలించారు. సోమవారం జరిగిన కావేరి నిరసన సభలో చేసిన ప్రసంగానికి సంబంధించి ఆయనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది.

కాగా, ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఉదయనిధి క్షమాపణ చెప్పాలని బీజేపీ, టీవీకే నాయకులు డిమాండ్ చేయగా, ఆయన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారని, అవి ఏ ఒక్క వ్యక్తిని ఉద్దేశించినవి కావని డీఎంకే వాదిస్తోంది.

మరోవైపు, టీవీకే ఎమ్మెల్యే రేవంత్ చరణ్ ఈ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. డీఎంకే నాయకత్వం రాజకీయ చర్చల ప్రమాణాలను దిగజార్చుతోందని ఆరోపించారు. "ఇది పూర్తిగా అసహ్యం కలిగించే విషయం. ఎవరిపైనైనా ఇలాంటి అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇది డీఎంకే మనస్తత్వాన్ని, రాజకీయ సంస్కృతిని, దిగజారుతున్న ప్రమాణాలను బయటపెడుతుంది. ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించాలనే ఆత్రుతతో, చౌకబారు రెచ్చగొట్టే చర్యలకు, అనవసరంగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి పాల్పడుతున్నారు. సరిగ్గా ఈ కారణం చేతనే తమిళనాడు ప్రజలు మిమ్మల్ని తిరస్కరించారు. ఇదే అహంకారంతో, అసభ్యతతో కొనసాగితే, త్వరలోనే మీరు ప్రజల దృష్టి నుంచి పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోతారు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

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