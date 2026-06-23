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'కోర్టులో భర్త కోసం భార్య వెతుకుతున్న కథ మాత్రమే తెలుసు'- విజయ్​పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ పర్సనల్ కామెంట్స్!

రైతుల నిరసనలు, హిందీ-నీట్ అంశాలపై సీఎం విజయ్ ప్రసంగం- విజయ్ భార్య సంగీత విడాకుల కేసును ప్రస్తావించిన ఉదయనిధి స్టాలిన్- అసెంబ్లీలో స్టాలిన్‌ను అనుకరిస్తూ విజయ్ చేసిన హావభావాలు వైరల్

Udhayanidhi Stalin On Vijay
VIJAY, UDAYANIDHI (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 9:27 PM IST

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Udhayanidhi Stalin On Vijay : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త వివాదానికి తెరలేచింది. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. రాజకీయ విమర్శలకే పరిమితం కాకుండా విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రస్తావించడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మంగళవారం అసెంబ్లీలో గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాల తీర్మానంపై జరిగిన చర్చకు సీఎం విజయ్ సమాధానమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా హిందీ భాషా వివాదం, నీట్ పరీక్ష, కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన, రైతుల నిరసనలు వంటి పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు. రైతుల ఆందోళనలపై మాట్లాడిన విజయ్, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రజలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను అర్థం చేసుకుని రైతులు సహకరించాలని కోరారు.

అయితే రైతుల నిరసనలను ప్రతిపక్షాల ప్రేరేపణగా పేర్కొనడాన్ని డీఎంకే తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ అంశంపై స్పందించిన ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్, విజయ్ వ్యాఖ్యలు రైతుల గౌరవాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నాయని విమర్శించారు. 'రైతులు ప్రతిపక్షాల ప్రేరేపణతోనే ఆందోళనలు చేస్తున్నారని చెప్పడం ఖండించదగ్గ విషయం. చిన్న కథ చెబుతున్నానంటూ విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రైతుల ఆత్మగౌరవానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి' అని అన్నారు. అక్కడితో ఆగని ఉదయనిధి, విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రస్తావిస్తూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'చెంగల్పట్టు కోర్టులో భర్త కోసం భార్య వెతుకుతున్న కథ మాత్రమే తమిళనాడుకు తెలుసు' అని వ్యాఖ్యానించారు.

ఈ వ్యాఖ్యలు నేరుగా విజయ్ భార్య సంగీత దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్‌ను ఉద్దేశించినవేనని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. విజయ్, సంగీత దంపతుల విడాకుల వ్యవహారం ప్రస్తుతం చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో విచారణలో ఉంది. 27 ఏళ్ల దాంపత్య జీవితానికి ముగింపు పలకాలని కోరుతూ సంగీత విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ ఆగస్టు 7న జరగనుంది. ఇక అసెంబ్లీలో విజయ్ చేసిన ప్రసంగం కూడా రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. డీఎంకే నేతృత్వంలోని గత ప్రభుత్వంపై ఆయన ఘాటు విమర్శలు చేశారు. పార్టీ నిధుల పేరుతో ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్న వారిని వదిలిపెట్టబోమని హెచ్చరించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతిపై విచారణ జరిపి ప్రజల డబ్బును తిరిగి రాబడతామని ప్రకటించారు.

'‘డీఎంకే ప్రభుత్వంలా మేము ఎప్పుడూ అవినీతికి పాల్పడము. ప్రభుత్వ ఖజానాను ఎవరూ దోచుకునే పరిస్థితిని అనుమతించము' అని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే వారసత్వ రాజకీయాలపై కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. 'ఒకే కుటుంబానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మా రాజకీయ విధానం కాదు. తమిళనాడులోని ప్రతి కుటుంబం కోసం పని చేయడమే మా లక్ష్యం' అని పేర్కొన్నారు. విజయ్ వ్యాఖ్యలపై డీఎంకే సభ్యులు సభలోనే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆరోపణలకు ఆధారాలు ఉంటేనే అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయాలని ఉదయనిధి స్టాలిన్ స్పీకర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అయితే గవర్నర్ ప్రసంగానికి సమాధానం ఇస్తున్న ముఖ్యమంత్రిని అడ్డుకోవద్దని స్పీకర్ సూచించారు. దీంతో డీఎంకే సభ్యులు నిరసనగా సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.

డీఎంకే సభ్యులు బయటకు వెళ్లిపోయిన తర్వాత విజయ్ మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. స్పీకర్ అనుమతితో మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ గతంలో చేసిన ఓ ప్రసిద్ధ హావభావాన్ని అనుకరించారు. చేతిని కిందకు దించే విధంగా చేసిన ఆ సంజ్ఞకు అధికారపక్ష సభ్యులు బల్లలు చరిచి మద్దతు తెలిపారు. ఈ దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. అసెంబ్లీ సమావేశాల అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఉదయనిధి స్టాలిన్, విజయ్ ప్రసంగాన్ని ఎద్దేవా చేశారు. 'టీవీకే అసెంబ్లీని సినిమా థియేటర్‌గా మార్చేసింది. ఇప్పుడు విజిల్స్ వేస్తున్నారు. త్వరలో పాటలు పెట్టి డ్యాన్స్‌లు కూడా చేస్తారేమో. ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగం మొత్తం సోషల్ మీడియా రీల్స్ కోసం తయారుచేసినట్టుగా కనిపించింది’ అని విమర్శించారు. 'స్పీకర్ యాక్షన్ అని చెబుతున్నారు. తర్వాత కట్ అంటారు. ఇంకొంచెం రోజుల్లో కారవాన్, మేకప్ ఆర్టిస్టులు, స్టంట్ మాస్టర్లు కూడా అసెంబ్లీకి వస్తారు. అసెంబ్లీని షూటింగ్ స్పాట్‌గా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతోంది' అంటూ ఉదయనిధి వ్యాఖ్యానించారు.

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