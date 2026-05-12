సనాతన ధర్మం ప్రజలను విభజిస్తుంది- దాన్ని నిర్మూలించాలి: ఉదయనిధి స్టాలిన్
తమిళ ప్రార్థనా గీతం 'తమిళ్ తాయ్ వాజ్తు'ను పక్కన పెట్టే ఏ ప్రయత్నాన్ని ప్రతిపక్షం అనుమతించదు- ఉదయనిధి స్టాలిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : May 12, 2026 at 3:04 PM IST
Udhayanidhi On Sanatana Dharma : సనాతన ధర్మం ప్రజలను విభజిస్తోందని, దానిని కచ్చితంగా నిర్మూలించాలని డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ మంగళవారం పేర్కొన్నారు. 2023 సెప్టెంబర్లో తాను చేసిన ఈ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను మళ్లీ పునరుద్ఘాటించారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా చేసిన తొలి ప్రసంగంలో ఆయన పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళ ప్రార్థనా గీతం 'తమిళ్ తాయ్ వాల్తు'ను పక్కన పెట్టే ఏ ప్రయత్నాన్ని ప్రతిపక్షం అనుమతించదు అని స్పష్టం చేశారు. గతంలో ఉదయనిధి స్టాలిన్ సనాతన ధర్మాన్ని కచ్చితంగా నిర్మూలించాలని చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. ఆ సమయంలో హిందూ అనుకూల సంస్థల నుంచి ఆయన తీవ్ర విమర్శలను, కోర్టు కేసులను ఎదుర్కొన్నారు.
ముందు రాష్ట్ర గీతం పాడాల్సిందే!
ఇటీవల జరిగిన నూతన ప్రభుత్వ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో తమిళ రాష్ట్ర గీతాన్ని మొదటగా పాడలేదు. వరుసగా వందేమాతరం, జనగణమన, తమిళ్ తాయ్ వాల్తు (Tamil Thai Vazhuthu) పాడారు. దీనిపై ఉదయనిధి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
'మీ ప్రభుత్వ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో జరిగిన ఇలాంటి పొరపాటు మళ్లీ జరగడానికి మీరు (విజయ్) అనుమతించకూడదు. మేము అయితే అస్సలు అనుమతించేది లేదు. అసెంబ్లీలోనే కాదు, తమిళనాడులో జరిగే ఏ ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలోనైనా తమిళ్ తాయ్ వాల్తుకే ఎప్పుడూ ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి. ఈ విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడకుండా చూడాలని నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. మన హక్కులను, సంప్రదాయాలను కాపాడుకోవడంలో మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రాష్ట్ర గీతాన్ని కాదని, ముందుగా జాతీయ గేయం, గీతం పాడడం వల్ల ప్రజల్లో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఆగ్రహం వ్యక్తమయ్యాయి' అని ఉదయనిధి అన్నారు.
అప్పట్లోనే అడ్డుకున్నాం!
2023లో ఆనాటి తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి జాతీయ, రాష్ట్ర గీతాల ఆలాపన విషయంలో ప్రోటోకాల్ మార్చడానికి ప్రయత్నించారు. దానిని ఆనాటి డీఎంకే సర్కార్ ఏ విధంగా అడ్డుకుందో ఉదయనిధి స్టాలిన్ సభకు గుర్తు చేశారు. అలాగే ప్రస్తుత అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షాల పాత్రను వివరిస్తూ, ద్రవిడ దిగ్గజం, డీఎంకే వ్యవస్థాపకుడు సీఎన్ అన్నాదురై చెప్పిన మాటలను ఉదయనిధి ఉటంకించారు. 'ప్రభుత్వాన్ని ప్రజా ప్రయోజనాల వైపు నడిపించేందుకు, ప్రతిపక్షం అనేది ఒక వాహనానికి ఉన్న బ్రేకులు లేదా ఎద్దుకు కళ్లెం లాంటిది' అని అభివర్ణించారు.
'మనం వేర్వేరు బెంచీల్లో కూర్చున్నప్పటికీ, ప్రతిపక్షమైన మా డీఎంకే పార్టీ కేవలం వ్యతిరేకించే శక్తిగానే కాకుండా, ఒక నిర్మాణాత్మక శక్తిగా పనిచేయాలని భావిస్తోంది' అని ఉదయనిధి స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు. గతంలో మాదిరిగా కాకుండా, ప్రస్తుత ప్రతిపక్షం అధికార పార్టీతో సమానమైన బలాన్ని కలిగి ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఈసారి పెద్ద సంఖ్యలో కొత్త ఎమ్మెల్యేలు రావడం, ముఖ్యంగా మహిళా శాసన సభ్యుల ప్రాతినిధ్యం పెరగడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
తన ప్రసంగంలో భాగంగా ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి విజయ్, స్పీకర్ జేసీడీ ప్రభాకర్, తాను ఇంతకు ముందు లొయోలా కాలేజీ కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థులమేనని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే రాజకీయ అనుభవంలో మాత్రం డీఎంకేనే సీనియర్ బ్యాచ్ అని ఆయన చమత్కరించారు. ద్రవిడ నమూనాపై తమ నిబద్ధతను చాటుతూ, ప్రభుత్వం 'అందరికీ అన్నీ' అనే సూత్రాన్ని సరిగ్గా అమలు చేస్తుందో, లేదో తాము నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంటామని పేర్కొన్నారు. స్పీకర్ తటస్థంగా ఉండి, ప్రజల తరఫున గళాన్ని వినిపించేందుకు ప్రతిపక్షాన్ని అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు.
ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు- బీజేపీ ఫైర్
సనాతన ధర్మంపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ మళ్లీ దాడిచేయడాన్ని బీజేపీ మంగళవారం తీవ్రంగా ఖండించింది. ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం అతను, మరికొన్ని ఇతర పార్టీలు సనాతన ధర్మంపై ద్వేషం వెల్లగక్కుతున్నారని విమర్శించింది. బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా ఎక్స్లో ఓ పోస్టు పెడుతూ, ఉదయనిధినిపై విమర్శలు గుప్పించారు. "తమిళనాడులో డీఎంకే ఓడిపోయినప్పటికీ, ఉదయనిధి స్టాలిన్ మరోసారి తాను అత్యంత నైపుణ్యంలో చేసే పనికి తిరిగి వచ్చాడు. అదేమిటంటే, సనాతన ధర్మాన్ని అవమానించడం, ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేయడం" అని పేర్కొన్నారు.
'గతంలో ఉదయనిధి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను సుప్రీంకోర్టు ద్వేషపూరిత ప్రసంగాలుగా పేర్కొంది. అయితే నాటి తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ తన కుమారుడిపై చర్యలు తీసుకోకపోగా, అతనికి ఉపముఖ్యమంత్రి పదవిని కట్టబెట్టారు. చివరికి కాంగ్రెస్ కూడా ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలను ఖండించలేదు' అని పూనావాలా అన్నారు. ప్రతిపక్ష నేతలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, "ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అసోం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు గౌరవ్ గొగోయ్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ, డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ ఎదురుదెబ్బలు తిన్నారు. వారి హిందూ వ్యతిరేక, సనాతన వ్యతిరేక దృక్పథాన్ని ప్రజలు తిరస్కరించారు. అయినా వారికి మాత్రం బుద్ధి రాలేదు. సనాతన ధర్మం పట్ల తమ వైఖరి మార్చుకోలేదు" అని పూనావాలా పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ సమాజ్వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ), టీఎంసీ, డీఎంకేలు సనాతన ధర్మంపై ద్వేషాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు.
