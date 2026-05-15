'కుల వ్యవస్థను నిర్మూలించాలన్నదే నా వ్యాఖ్యల ఉద్దేశం'- ఉదయనిధి స్టాలిన్ క్లారిటీ
సనాతన ధర్మంపై నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తున్నారు : ఉధయనిధి స్టాలిన్
Published : May 15, 2026 at 12:36 PM IST
Udhayanidhi Stalin on Sanatana Dharma : సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలన్న వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్న వేళ తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేత, నటుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ వివరణ ఇచ్చారు. తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తున్నారని, ప్రజలను అగ్ర, నిమ్న కులాల పేరుతో విభజించే వ్యవస్థను మాత్రమే నిర్మూలించాలన్నది తన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. ఎవరూ ఆలయాలకు వెళ్లొద్దు అని చెప్పడం తన ఉద్దేశం కాదని వివరించారు. ఆలయాలతో పాటు సమాజంలో ప్రతీ ఒక్కరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
ఎవరెన్ని విమర్శలు చేసినా తాను భయపడే వ్యక్తిని కాదని, కులవ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంటానని ఉదయనిధి స్టాలిన్ చెప్పారు. పెరియార్, అంబేడ్కర్, అన్నా, కళైంగర్ సిద్ధాంతాల గురించి కూడా తాను అసెంబ్లీలో మాట్లాడానని తెలిపారు. దేవుడిపై ఉండే నమ్మకానికి తాము వ్యతిరేకం కాదన్న ఉదయనిధి, అసమానతలను, అణచివేతను మాత్రం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తామని అన్నారు. కాగా మంగళవారం అసెంబ్లీలో సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలని ఉధయనిధి వ్యాఖ్యానించారు. అది మనుషులను కులం పేరుతో విభజిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில நான் பேசுனப்ப, ''மக்களைப் பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்''-னு குறிப்பிட்டேன். இதுக்காக என்னை சில பேர் criticize பண்றாங்க.— Udhay - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@Udhaystalin) May 14, 2026
இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆள் நான் இல்ல. எதிர்ப்புலேயே வளர்ந்தது தான் திராவிட இயக்கம். அந்த வகையில, ஒரு சின்ன…
"నేను తమిళనాడు శాసనసభలో మాట్లాడినప్పుడు ప్రజలను విభజించే కుల వ్యవస్థను నిర్మూలించాలని చెప్పాను. దీనిపై కొందరు నన్ను విమర్శిస్తున్నారు. నేను భయపడే వ్యక్తిని కాదు. ద్రవిడ ఉద్యమం వ్యతిరేకత నుంచే ఆవిర్భవించింది. ఆ కోణంలో నేను ఒక చిన్న వివరణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. కుల వ్యవస్థను నిర్మూలించాలని నేను చెప్పినప్పుడు, ఎవరూ దేవాలయాలకు వెళ్లకూడదని అర్థం కాదు. దేవాలయంలోనే కాకుండా సమాజంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలని దీని అర్థం.పెరియార్, అంబేడ్కర్, అన్నా, కరుణానిధి చెప్పిన సూత్రాల గురించి కూడా నేను మాట్లాడాను. దేవుడిపై ఎవరికైనా ఉన్న నమ్మకానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు. కానీ అసమానతలను, అణచివేతను మాత్రం మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తాము."
ఉదయనిధి స్టాలిన్, తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత
అంతకుముందు మంగళవారం తమిళనాడు శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా తొలిసారిగా ప్రసంగించిన ఆయన, మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. సనాతన ధర్మం ప్రజలను విభజిస్తుందని ఆరోపిస్తూ దానిని నిర్మూలించాలని అన్నారు. కాగా, 2023 సెప్టెంబర్లో అప్పటి మంత్రిగా ఉన్న ఉదయనిధి స్టాలిన్ సనాతన ధర్మాన్ని కచ్చితంగా నిర్మూలించాలంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. ఆ సమయంలో హిందూ అనుకూల సంస్థల నుంచి ఆయన తీవ్ర విమర్శలను, కోర్టు కేసులను సైతం ఎదుర్కొన్నారు. తాజాగా మరోసారి అలాంటి వ్యాఖ్యలే శాసనసభలో చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, సనాతన ధర్మంపై DMK నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై తమిళనాడు మంత్రి, TVK ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధవ్ అర్జున స్పందించారు. ఈ విషయంపై స్టాలిన్కు సరైన అవగాహన లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సమాజంలోని లౌకిక స్ఫూర్తిని చెప్పిన ఆయన, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని మతాల ప్రజలను సమాన గౌరవంతో, సమానత్వంతో చూస్తుందన్నారు. తమిళనాడు రాజకీయ పునాది ఎల్లప్పుడూ సమానత్వ సూత్రంపైనే ఆధారపడి ఉందన్నారు. "ఉదయనిధి స్టాలిన్కు సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలియదు. హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులను మేము ఎల్లప్పుడూ సమానంగానే చూస్తాము. వ్యక్తిగతంగా నాకు దేవుడిపై నమ్మకం లేదు. కానీ ఒక మంత్రిగా నేను గౌరవించాలి. మేము హిందువులకు వ్యతిరేకం కాదు. మేము హిందుత్వానికి వ్యతిరేకం. హిందుత్వం అంటే ఒక మతాన్ని బలవంతంగా రుద్దడం. నిస్సందేహంగా, మనం అందరినీ సమానంగా చూడాలి. తమిళనాడు ఎల్లప్పుడూ సమానత్వంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉత్తరాదిలో సనాతన ధర్మం అంటే హిందూమతం అని అర్థం. తమిళనాడులో సనాతన ధర్మం అంటే అసమానత. దీనిపై ఆయన కచ్చితంగా స్పష్టత ఇవ్వాలి. మేము ఎల్లప్పుడూ అసమానతకు వ్యతిరేకం. మేము ఏ మతానికీ వ్యతిరేకం కాదు." అని అర్జున అన్నారు.
